Ю Юлия Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур читать дальше лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья) Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего

М Марина Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))

А Анастасия Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур Приятно удивилась уровню организованности!

С Светлана Горы Кавказа. Экскурсионный тур читать дальше Пятигорска, нам вызвали такси до отеля. Приехали достаточно рано, около 10 часов утра, но в отель нас заселили сразу. Ирина всегда была на связи, все вопросы решались сразу. Всем рекомендую!!!! Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.

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Л Людмила В гости на Кавказ Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.