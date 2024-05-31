Семейные развлекательные туры Пятигорска

Найдено 29 туров в категории «Можно с детьми» в Пятигорске, цены от 14 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Южная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
15 июня в 06:00
17 июня в 06:00
55 000 за всё до 6 чел.
В гости на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 47 600 за человека
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: г. Пятигорск
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 650 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000 за человека
Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 800 за человека
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Начало: г. Краснодар
29 дек в 10:00
14 600 за человека
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
30 дек в 10:00
87 500 за человека
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
7 мар в 10:00
от 77 900 за человека
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
3 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 14 300 за человека
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 24 550 за человека
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300 за человека
Новогодний Кавказ. Классическая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Классическая программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 31 200 за человека
Новогодний Кавказ. Активная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Активная программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 32 700 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 45 530 за человека
Три горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 фев в 10:00
от 34 900 за человека
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.
Выходные на Кавказе (3 дня)
Авторский тур
2 дня 4 часа
Выходные на Кавказе (3 дня)
Расписание: Пятница в 14:00
18 350 за человека
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Авторский тур
4 дня 9 часов
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850 за человека
Кавказская мозаика (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Кавказская мозаика (5 дней)
Расписание: Среда в 13:10
42 250 за человека
Кавказ в твоём сердце. Light (3 дня)
Авторский тур
2 дня 4 часа
Кавказ в твоём сердце. Light (3 дня)
Расписание: Пятница в 11:00
20 300 за человека
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Расписание: Среда в 11:30
31 100 за человека
Целебные воды Кавказа (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Целебные воды Кавказа (5 дней)
Расписание: Среда в 11:00
34 000 за человека
Кавказские пейзажи (6 дней)
Авторский тур
4 дня 16 часов
Кавказские пейзажи (6 дней)
Расписание: Среда в 11:00
37 200 за человека
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Авторский тур
4 дня 6 часов
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Расписание: Вторник в 10:00
33 400 за человека
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Горы Кавказа. Экскурсионный тур
    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
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    Пятигорска, нам вызвали такси до отеля. Приехали достаточно рано, около 10 часов утра, но в отель нас заселили сразу. Ирина всегда была на связи, все вопросы решались сразу. Всем рекомендую!!!!

    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    В гости на Кавказ
    Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
  • А
    Ася
    12 мая 2024
    Неизведанная Южная Осетия
    Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
    Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 29
  1. Неизведанная Южная Осетия
  2. В гости на Кавказ
  3. Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
  4. Горы Кавказа. Экскурсионный тур
  5. Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
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