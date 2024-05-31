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Авторский тур
2 дня
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
15 июня в 06:00
17 июня в 06:00
55 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
6 дней
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: г. Пятигорск
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Начало: г. Краснодар
29 дек в 10:00
14 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя SPA-перезагрузка на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
30 дек в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых за городом. 8 марта на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
7 мар в 10:00
от 77 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
3 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 24 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Кавказ. Классическая программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 31 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Кавказ. Активная программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 45 530₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 фев в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня 4 часа
Расписание: Пятница в 14:00
18 350₽ за человека
Авторский тур
4 дня 9 часов
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Расписание: Среда в 13:10
42 250₽ за человека
Авторский тур
2 дня 4 часа
Расписание: Пятница в 11:00
20 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Расписание: Среда в 11:30
31 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Расписание: Среда в 11:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня 16 часов
Расписание: Среда в 11:00
37 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня 6 часов
Расписание: Вторник в 10:00
33 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ССветлана23 мая 2024Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ТТатьяна18 мая 2024Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
- ААся12 мая 2024Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Можно с детьми»
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