При бронировании тура за 90 и более дней до даты заезда предоставляется скидка 10% от общей стоимости тура. Гибкий зимний тур выходного дня с посещением
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по двум городам-курортам
Прибытие в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.
Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
Трансфер до гостиницы выбранной категории.
Размещение в выбранной гостинице.
Обед — оплачивается самостоятельно или по заявке за доп. плату.
Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.
Экскурсия по двум городам-курортам — Пятигорск и Железноводск.
Пятигорск и Железноводск — города-курорты Федерального значения, отличающиеся по расположению, климатическим условиям, истории развития, архитектуре, с разными минеральными источниками.
Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук — Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы.
Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.
Эти элементы архитектурного декора создают образ ухоженного городка европейского типа 19-начало 20 веков, дополнением которому служат гроты Лермонтова, Дианы и, конечно же, исторический парк «Цветник».
В ходе экскурсии по Пятигорску, Вы узнаете, что его называют Лермонтовским городом и не зря, поскольку поэт здесь бывал неоднократно, лечился водами зарождающегося курорта, творил и, к сожалению, погиб.
Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей-заповедник, Место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».
С поэтом связана история и другого города-курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни.
Железноводск — своеобразный оазис, но не в пустыне, а в густом лесу.
Среди могучих буков и грабов у горы Железной и на ее склонах, вдали от шума и суеты струятся его знаменитые воды: Славяновская, Смирновская, упрятанные в изящные павильоны.
Попробуете минеральную воду, которую пил Лермонтов.
А еще в Железноводске Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.
В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр им. Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.
И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.
Возращение в гостиницу.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Экскурсия на выбор: Грозный / Архыз / Цей и Мамисон / Домбай / Эльбрус
Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.
Экскурсия на выбор:
- 1 Вариант. Экскурсия «Романтика Архыза».
Вы посетите удивительное место с загадочным названием, которое находится в горах Северного Кавказа.
Вы совершите прогулку по территории историко-археологического-архитектурного музейного комплекса «Нижне-Архызское городище» и увидите тысячелетние алано-византийские храмы, которые когда-то украшали древний город возможно Маас или Магас, а возможно Аспэ.
Чей это был город, почему не известно точное название, Вы узнаете, отправившись на экскурсию в Архыз.
На скалах точно напротив городища в 1999 году была открыта наскальная икона с Ликом Христа Спас Нерукотворный.
К иконе ведет металлическая лестница в 526 ступеней.
В заключение экскурсии Вы отдохнете на территории курорта Архыз-Романтик, где сможете подняться одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дорогой «Северное сияние», ее протяженность — 3800 м на высоту 2504 м над уровнем моря.
Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.
Дополнительно оплачивается: 300 руб. — въезд на аланское городище, 1 600 руб. — подъем на канатной дороге.
- 2 Вариант. Экскурсия «Город Грозный — прошлое и настоящее».
Вам предстоит познакомиться с прошлым и настоящим города Грозного.
Вы поймете, насколько удивительна история города Грозного, начинающаяся от оборонительной крепости Кавказа на рубежах России, которая ни разу не посрамила свое имя, до города-героя и ныне современного, уникального во многом города, являющегося главным городом чеченского народа.
Экскурсия Вас приведет к знаменитым небоскребам — комплексу высотных домов «Грозный-сити».
Подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 31 этажа, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на город.
А так же в ходе экскурсии посетите построенный в конце 19 века терскими казаками Храм Архангела Михаила.
Побываете в одной из самых крупных мечетей Европы и мира — «Сердце Чечни», которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле и визитной карточкой г. Грозного.
Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.
Проехав немного от города Грозный, Вы сможете посетить город Аргун, где расположена Мечеть «Сердце Матери», названной именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова.
В августе 2019 года состоялось торжественное открытие самой большой мечети в Европе «Гордость мусульман» имени Пророка Мохаммеда.
Вам предстоит в ходе экскурсии познакомиться с основными достопримечательностями г. Грозного, г. Аргун и г. Шали, узнать обычаи, традиции, кухню, культуру чеченского народа.
Дополнительно оплачивается: входные билеты — 600 руб.
- 3 Вариант. Экскурсия «Цей и Мамисон».
Цей и Мамисон по праву называют жемчужинами Алагирского ущелья.
Дорога по участку ТрансКавказской автомагистрали очень живописна.
В самом начале серпантинной дороги, уводящей по мосту над пенящимися бурными потоками горной реки Цейдон, на высоком моренном холме Древне-Цейского ледника, Вы увидите монумент Афсати — покровителя животных в осетинской мифологии.
В самом Цейском ущелье, длина которого 23 километра, Вы поднимитесь по канатно-кресельной дороге к подножию Сказского ледника.
Целых 20 минут подъёма в кресле, наедине с природой.
Легенду о горе Монах, которая возвышается на 400 метров над ущельем, Вам ещё предстоит услышать.
«Цейская чаша».
С верхней станции канатной дороги в солнечную погоду ледник, стекающий со склона горы Адайхох, блестит и переливается на солнце.
Полюбовавшись ущельем, Вы отправитесь в верховья Алагирского ущелья, в Зарамагскую котловину.
Далее в высокогорном ауле Нар Вас ждёт знакомство с мемориальным домом-музеем известного осетинского поэта, писателя, драматурга, публициста, художника и общественного деятеля Коста Хетагурова, родившегося здесь, высоко в горах.
В Мамисонском ущелье, отходящем от Зарамагской котловины на Боковой хребет, вы ненадолго погрузитесь на несколько веков назад.
Сможете пройтись по тропам, которыми продолжают сегодня ходить люди к Тибскому минеральному источнику, сами насладиться живительной влагой, бьющей из-под земли.
Дополнительно оплачивается: подъем на канатной дороге — 500 рублей; входные билеты в музей — от 50 руб.
- 4 Вариант. Экскурсия «Эльбрус — к вершинам седой горы».
Вы посетите главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус.
Вы познакомитесь с самым высокогорным районом Центрального Кавказа — Приэльбрусьем, который является крупнейшим центром горнолыжного спорта, альпинизма и туризма в России.
Вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира.
И, конечно, самый главный подъем на высоту 3848 м над уровнем моря, Вы совершите на сам Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники.
Покидая Приэльбрусье, у Вас будет уникальная возможность на Поляне нарзанов выпить минеральной воды, выходящей прямо из недр земли.
Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.
Дополнительно оплачивается: экосбор — 200 руб., подъем на канатной дороге на г. Чегет — 900 руб. (2 уровня), подъем на канатной дороге на г. Эльбрус — 1 800 руб. (2 уровня)
- 5 Вариант. Экскурсия «Домбай — край синих гор».
Мы приглашаем Вас посетить великолепное место — Домбай.
Домбай и его окрестности — это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады.
Огромное наслаждение доставит прогулка по Тебердинскому природному заповеднику, где сможете увидеть уникальных животных и более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу.
А по прибытии на знаменитую Домбайскую поляну — сердце гор — Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.
Увидите главную достопримечательность Домбая — высокогорную гостиницу «Тарелка».
Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.
Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.
Дополнительно оплачивается: канатная дорога — 2 000 руб.
Возвращение в г. Пятигорск.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Экскурсия на Медовые водопады. Отъезд
Завтрак в гостинице проживания.
Освобождение номеров.
Экскурсия на Медовые водопады — знакомство с геологическим прошлым и настоящим курортного региона Кавказские Минеральные Воды.
Медовые водопады — это группа водопадов, их пять, разные по высоте, форме и насыщенности, с разными названиями, они шумят в ущелье реки Аликоновка недалеко от Кисловодска.
Вы пройдете по каньону реки, длинною 150 м, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.
С видом на водопады, Вы сможете отведать только что испеченные ароматные карачаевские хычины и айран — напиток долголетия.
В ходе экскурсии Вы посетите подворье «Чайный Домик».
Оказавшись внутри Домика, Вы не только совершенно бесплатно попробуете травяные чаи и понравившиеся сможете приобрести в качестве сувенира, но получите настоящую фитоингаляцию, вдыхая ароматы горных трав, смешанные с ароматом специй и медов.
А также Вы увидите и посетите еще один памятник природного значения — гору Кольцо.
У горы Кольцо Вы сможете прогуляться по сувенирному рынку с большим ассортиментом.
Возвращение в г. Пятигорск.
Обед — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Трансфер.
Рекомендованное время вылета/отправления поезда не ранее 16:00-17:00 по московскому времени.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|1-местное размещение
|2-местное размещение
|2-местное размещение + дополнительное место
|3-местное размещение
|4-местное размещение
|Многоместное размещение
|Хостел «Жить Просто 1» / «Жить Просто 2» (без завтрака)
|Место в многоместном номере
|12900
|2-местный номер (санузел на этаже)
|14900
|13000
|Гостиница Маск
|Стандарт
|31900
|21500
|Полулюкс
|34000
|22500
|20400
|Семейный
|42400
|26700
|23200
|21500
|Бизнес-отель Маск (пос. Иноземцево)
|Стандарт
|28800
|21000
|19700
|Делюкс
|30100
|21600
|20100
|Полулюкс
|32700
|22900
|21000
|Люкс
|44500
|28800
|24900
|Бизнес Люкс
|44500
|28800
|24900
|Семейный люкс
|49700
|31400
|25300
|22300
|Конгресс-отель Интурист
|01.10.2024 — 24.12.2024
|Стандарт 1-местный
|23000
|Стандарт 2-местный
|23600
|18100
|Джуниор сюит
|26400
|19500
|17700
|Джуниор сюит комфорт
|30400
|21500
|19000
|Люкс
|37200
|24100
|20800
|01.06.2024 — 30.09.2024; 01.11.2024 — 04.11.2024
|Стандарт 1-местный
|25400
|Стандарт 2-местный
|25900
|19400
|Джуниор сюит
|29600
|21200
|19000
|Джуниор сюит комфорт
|34300
|23600
|20600
|Люкс
|42400
|26700
|22700
|Примечание: в номерах категории: Джуниор сюит, Джуниор сюит Комфорт, Люкс — дети до 2х лет проживают без предоставления места и питания Бесплатно, дети 2-6 лет — дополнительное место бесплатно, оплачивается завтрак — 700 рублей на ребенка. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
|Гостиница Бештау
|01.11.2024 — 27.12.2024
|Стандарт
|27200
|20000
|Комфорт
|29800
|21400
|19800
|Люкс / Люкс Бизнес
|33800
|23300
|21100
|Семейный
|36400
|24600
|20700
|18700
|13.05.2024 — 31.10.2024
|Стандарт
|28500
|20700
|Комфорт
|31200
|22000
|20300
|Люкс / Люкс Бизнес
|35100
|24000
|21600
|Семейный
|37700
|25300
|21100
|19100
|Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
|Гостиница Машук
|06.11.2024 — 27.12.2024
|Эконом
|18900
|16000
|16100
|Стандарт
|19900
|16900
|16700
|Комфорт 2-комнатный
|27000
|19700
|17200
|17000
|Семейный 3-комнатный
|31900
|22100
|18900
|17200
|18.06.2024 — 24.10.2024
|Эконом
|21000
|17400
|17000
|Стандарт
|21500
|17800
|17300
|Комфорт 2-комнатный
|31200
|21700
|18600
|18100
|Семейный 3-комнатный
|37800
|25100
|20800
|18700
|07.06.2024 — 17.06.2024; 25.10.2024 — 05.11.2024
|Эконом
|22000
|18100
|17600
|Стандарт
|23300
|18500
|17800
|Комфорт 2-комнатный
|34000
|23200
|19600
|18800
|Семейный 3-комнатный
|41100
|26700
|21900
|19500
|Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет рассчитывается дополнительно.
|Парк-отель Бугарь
|Стандарт 1-местный
|23300
|Стандарт 2-местный
|25900
|19500
|17600
|Люкс
|34500
|22800
|20200
|Гостиница Классик
|Стандарт
|18100
|14800
|Полулюкс
|19400
|15500
|Люкс
|20700
|16100
|14900
|Хостел/Гостиница HoCo (без завтрака)
|Место в капсульном номере
|13100
|Стандарт
|18900
|14900
|Пансионат Искра
|09.01.2024 — 01.09.2024
|2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный
|21500
|18500
|18200
|1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт
|21500
|2-мест. 1-комн. 1 кат ПК
|24400
|20300
|20000
|2-мест. 2-комн. 1 кат
|26100
|21500
|21000
|01.09.2024 — 28.12.2024
|2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный
|24000
|19900
|19500
|1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт
|22800
|2-мест. 1-комн. 1 кат ПК
|26100
|21500
|20200
|2-мест. 2-комн. 1 кат
|27900
|22800
|22300
|Гостиница VILLA LAZIO
|Стандарт
|24100
|18200
|17100
|Делюкс
|26700
|19500
|18000
|Люкс
|29300
|20800
|18900
|Гостиница Ориент
|Стандарт
|19700
|15700
|Полулюкс
|22300
|17000
|15900
|Люкс
|24900
|18300
|16900
|Гостиница Кристэлла
|Стандарт
|28700
|19800
|Стандарт Эксклюзив
|29600
|20300
|Полулюкс/Бизнес Люкс
|29800
|20400
|19700
|Гостиница Даллас
|Стандарт
|23200
|17700
|Стандарт улучшенный
|24500
|18300
|Полулюкс
|26600
|19400
|18200
|Люкс комфорт
|28400
|20300
|18800
|Спа-отель Бристоль
|Стандарт 1-местный
|22800
|Стандарт
|27200
|20000
|Стандарт Премиум
|30400
|21600
|Мини Сюит
|31900
|22400
|Люкс без балкона
|37700
|25300
|22400
|Гостиница Пятигорск
|Стандарт 1-местный
|19900
|Стандарт
|24600
|18300
|Полулюкс
|26700
|19400
|Джуниор Сьют
|27800
|19700
|Люкс 2-комнатный
|28300
|20200
|Апартаменты (без завтрака, есть собственная кухня)
|Стандарт
|20200
|15600
|16300
|14900
Варианты проживания
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.
Машук
Гостиница «Машук» находится в городе Пятигорск. Этот отель находится в 1 км от центра города.
На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.
В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. В любое время вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.
Бештау
8-этажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих Гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля. Инфраструктура отеля · Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно) · Банкетный зал на 60 гостей · Лобби-бар (круглосуточно) · Конференц-центр на 300 мест (2 конференц-зала 280 кв. м. и 40 кв. м., просторный холл для кофе-брейков) · Конференц-зал эксклюзивного этажа · Бизнес-центр · Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).
Интурист
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Хостел
Бугарь
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Классик
Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.
В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
НоСо
Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.
Искра
Один из старейших пансионатов Пятигорска расположен в центре города. «Искра» является одной из самых знаменитых здравниц, которая имеет многопрофильные программы по лечению и оздоровлению.
Номерной фонд представлен различными категориями со всей необходимой мебелью и техникой. Из окон открывается незабываемый вид на город и горы. Каждый из них укомплектован телевизором и холодильником. В ванных комнатах предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
На территории имеются два кафе, в которых можно отведать блюда местной кухни. В баре можно выбрать вкусный коктейль.
Если вы приехали с деловым визитом, то к вашим услугам обустроенный конференц-зал с вместимостью до 75 человек.
В непосредственной близости находятся Кафедральный Спасский собор, курортный парк Цветник. Аэропорт, обслуживающий город Пятигорск, располагается в Минеральных Водах в 20 км, а вокзал в 1,9 км.
Ориент
Гостиница «Ориент» находится в городе Пятигорск.
Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.
По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».
Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды - 20,9 км. до ж/д вокзала - 1,4 км.
Кристэлла
«Кристэлла» — отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.
Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.
Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.
Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.
Даллас
Гостиница «Hotel&Dallas» находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.
Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.
За отдельную плату доступен заказ завтраков. Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.
Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.
Пятигорск
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Хостел «Жить Просто 1»
Хостел «Жить просто» расположен в Пятигорске. В хостеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В числе удобств игровая приставка Xbox 360, постельное белье и вентилятор. Гости хостела «Жить просто» могут воспользоваться общей кухней и общим лаунджем. В хостеле работает камера хранения багажа. На территории хостела предоставляется бесплатная парковка. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.
Хостел «Жить Просто 2»
«Хостел Жить просто 2» располагается в Пятигорске. Этот хостел находится неподалёку от центра города. Рядом с хостелом — Парк Цветник, Лермонтовская Галерея и Памятник Лермонтову.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники хостела поддержат беседу на английском и русском.
Апартаменты
Наименование и фото апартаментов сообщается перед заездом (в связи с высокой загруженностью данного вида размещения).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице Пятигорска в номере выбранной категории
- Питание по программе тура: завтрак (в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины, в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
- Медовые водопады - экологический сбор - 100 руб
- Экосбор Приэльбрусье - 200 руб
- Грозный - входные билеты в музей и высотный комплекс - 600 руб
- Подъем на канатной дороге на г. Чегет - 900 руб. (2 уровня)
- Подъем на канатной дороге на г. Эльбрус - 1 800 руб. (2 уровня)
- Подъем на канатной дороге Домбай - 2 000 руб
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Подъем на канатной дороге Цей - 500 руб
- Входные билеты в музей - от 50 руб
- Посещение музея-заповедника «Аланское городище» - от 300 руб
- Подъем на канатной дороге Архыз - до 1 600 руб
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?
Прибытие на Кавказские Минеральные Воды (аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска).
Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
От какого места идет отправление на экскурсии?
Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:
|Объект размещения
|Место отправления на экскурсии по программе
|Хостел
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Хостела 350 м
|Гостиница «Маск»
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Гостиницы «Маск» 7.7 км.
|Бизнес-отель «Маск» (пос. Иноземцево)
|от Бизнес-отеля «Маск»
|Конгресс-отель «Интурист»
|от Конгресс-отеля «Интурист»
|Гостиница «Бештау»
|от Гостиницы «Бештау»
|Гостиница «Машук»
|от Гостиницы «Машук»
|Гостиница «Бугарь»
г. Пятигорск, пр-кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»
от гостиницы «Бугарь» 300 м
|Гостиница «Классик»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Классик» 2.3 км
|Хостел/Гостиница «HoCo»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км
|Пансионат «Искра»
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Пансионата «Искра» 300 м
|Гостиница «VILLA LAZIO»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м
|Гостиница «Ориент»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Ориент» 70 м
|Гостиница «Кристэлла»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км
|Гостиница «Даллас»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Даллас» 30 м
|Гостиница «Пятигорск»
г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2
от Гостиницы «Пятигорск» 580 м
|Спа-отель «Бристоль»
г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»
от Спа-отеля «Бристоль» 360 м
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.