5 дней
Хайкинг в Пятигорье
Начало: Г. Минеральные Воды
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
42 000₽ за человека
3 дня
Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
Начало: Г. Минеральные Воды
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 13 000₽ за человека
3 дня
Зимний Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
Начало: Г. Минеральные Воды
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 13 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна6 августа 2024Все отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнуть. Дополнительная экскурсия интересная и не уступает конным походам.
- ННаталья5 августа 2024Отличная организация тура, информация поступала во время и была исчерпывающей, все вопросы решались оперативно.
- ССветлана1 августа 2024Организатором тура была принимающая сторона. Менеджеры компании сопровождали нас на протяжении всего времени, если было необходимо, до поздней ночи, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Лермонтовские места»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Лермонтовские места" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Пятигорске на 2024 год по теме «Лермонтовские места», 3 ⭐ отзыва, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь