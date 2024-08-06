читать дальше

убедиться, что мы везде доехали и заселились без проблем. Также хочется отметить, что возникавшие небольшие трудности менеджеры очень быстро решали, чтобы у нас остались отличные впечатления от поездки. Информация о месте проживания, заселении, трансфере и т. п. всегда высыпалась заранее, а также информация о мобильных операторах, действующих в регионе, что облегчило подготовку к тому, чтобы всегда оставаться на связи в туре.