Лермонтовские места – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Лермонтовские места» в Пятигорске, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хайкинг в Пятигорье
Пешая
3 отзыва
5 дней
Хайкинг в Пятигорье
Начало: Г. Минеральные Воды
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
42 000 за человека
Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
3 дня
Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
Начало: Г. Минеральные Воды
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 13 000 за человека
Зимний Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
3 дня
Зимний Кавказ в твоем сердце. Сокращенная программа
Начало: Г. Минеральные Воды
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 13 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    6 августа 2024
    Хайкинг в Пятигорье
    Все отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнуть. Дополнительная экскурсия интересная и не уступает конным походам.
    Все отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнутьВсе отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнутьВсе отлично без накладок. По нашей просьбе перенесли экскурсию на день раньше, так как хотелось отдохнуть
  • Н
    Наталья
    5 августа 2024
    Хайкинг в Пятигорье
    Отличная организация тура, информация поступала во время и была исчерпывающей, все вопросы решались оперативно.
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  • С
    Светлана
    1 августа 2024
    Хайкинг в Пятигорье
    Организатором тура была принимающая сторона. Менеджеры компании сопровождали нас на протяжении всего времени, если было необходимо, до поздней ночи, чтобы
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    убедиться, что мы везде доехали и заселились без проблем. Также хочется отметить, что возникавшие небольшие трудности менеджеры очень быстро решали, чтобы у нас остались отличные впечатления от поездки. Информация о месте проживания, заселении, трансфере и т. п. всегда высыпалась заранее, а также информация о мобильных операторах, действующих в регионе, что облегчило подготовку к тому, чтобы всегда оставаться на связи в туре.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Лермонтовские места»

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Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Лермонтовские места" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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