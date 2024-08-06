Мы будем отдыхать
Программа тура по дням
Встреча
Лучшее время прибытия — 14:00.
Групповой трансфер в 14:00 проходит в новогоднем стиле со Снегурочкой и угощеньями.
Добро пожаловать в новогодний тур, где каждый день наполнен атмосферой праздника!
Ваши Новогодние каникулы начинаются с теплой встречи Деда Мороза и Снегурочки, а также с глотка ароматного глинтвейна.
После встречи мы отвезем Вас в уютную гостиницу, где Вы сможете отдохнуть перед ужином.
Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.
Питание: ужин в гостинице.
Трансфер возможен до 19:00 (в таком случае пропускается ужин).
Итальянские термы. Встреча Нового года
Сегодня мы предлагаем вам провести день в итальянских термах, которые являются неотъемлемой частью отдыха не только на Кавказских Минеральных Водах, а по всему Северо-кавказскому федеральному округу.
Итальянские термы — это уникальное место, где Вы можете полностью расслабиться и отдохнуть в бассейнах с минеральной водой, посетить бани и сауны, а также зоны релаксации и SPA.
После терм возвращаемся в отель ориентировочно к 16:00, чтобы вы смогли отдохнуть и подготовиться к новогодним приключениям.
Сегодня мы отправляемся на гору Машук, где на самой вершине горы нас уже ожидает фуршет с шашлыками, горячий глинтвейн и веселые новогодние конкурсы.
Сегодняшняя ночь будет для Вас запоминающимся событием, которое станет ярким началом Нового Года.
Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, праздничный ужин на г. Машук.
Катание на коньках. Вечерний SPA
Сегодня мы отправляемся на прогулку по улицам города — погрузимся в атмосферу светящихся гирлянд и праздничных украшений.
Затем пойдем в парк, где нас ждет катание на коньках.
Здесь на катке мы сможем почувствовать свежий ветерок в волосах и свободу движений на льду.
Вечером, после физической активности, у нас запланировано посещение SPA в нашем отеле.
Горячая сауна и бассейн помогут снять усталость и расслабиться.
Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Отъезд. Трансфер в аэропорт
Сегодня у нас последний день нашего тура.
Вы можете провести его на свое усмотрение: купить сувениры, подарки или просто прогуляться по городу.
После этого мы отвезем Вас в аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура указана на 1 человека при двухместном размещении.
Доплата за одноместное размещение — 12 000 руб. /весь период тура.
Ниже указаны возможные гостиницы проживания. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Бугарь»
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Отель «Бристоль»
Спа-отель "Бристоль" находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.
К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.
В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.
Отель «Маск»
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Отель «Парус»
Спа-отель «Парус» находится в прекрасном районе Пятигорска, недалеко от озера «Новопятигорское».
Каждый номер обустроен в стиле минимализм. Гостей порадует комфортабельная мебель, современная техника, телефон, балкон, а также WI-FI. Из окон номеров открывается чудесный вид на лес или озеро в зависимости от категории размещения.
На территории работает кафе, где каждый может заказать блюда на свой вкус и предпочтение.
СПА-Зона отеля представляет собой подогреваемый бассейн, уникальную сауну, традиционный хамам, ледяную купель. Расстояние до аэропорта «Минеральные воды» составляет - 21,4 км, а до железнодорожного вокзала - 4,4 км.
Отель «Затерянный рай у Машука»
Двухэтажное здание гостиницы расположено в тихом спальном районе города. Имеет статус "трехзвездочной", располагает 19-ю номерами разной категории.
Комфортное размещение для одного, двух или трех посетителей, включает все необходимое для уютного проживания. Если потребуется - персонал выдаст принадлежности для шитья, электрический чайник, утюг, гладильную доску, посуду.
В ресторане огромное разнообразие блюд кухни различных национальностей.
Для гостей работает охраняемая парковка. Администрация работает круглосуточно. Сюда можно обратиться, чтобы вызвать такси или трансфер. Сотрудники помогут заказать экскурсионные туры по городу Шахты или окрестностям.
Рядом располагается "Макдональдс", магазины, кинотеатр, кафе. В другие места нужно добираться общественным транспортом, который ходит довольно часто.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в комплекс термальных источников «Машук Аква Терм»
- Питание: завтраки, обеды и ужины (в первый день только ужин, в четвёртый - завтрак)
- Подъем по канатной дороге на гору Машук
- Посещение SPA по программе
- Праздничный ужин на горе Машук
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Прокат коньков
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - Пятигорск - Минеральные Воды
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер
- Курортный сбор
- Одноместное размещение - 12 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда!
- наряды для фотосессий;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- удобная одежда по сезону;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы:
Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Трансфер в г. Пятигорск.
Место и время завершения тура:
Г. Пятигорск. Трансфер групповой с 9:00 до 18:00 в г. Минеральные Воды.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Дополнительная экскурсия интересная и не уступает конным походам.
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