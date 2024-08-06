2 день

Итальянские термы. Встреча Нового года

Сегодня мы предлагаем вам провести день в итальянских термах, которые являются неотъемлемой частью отдыха не только на Кавказских Минеральных Водах, а по всему Северо-кавказскому федеральному округу.

Итальянские термы — это уникальное место, где Вы можете полностью расслабиться и отдохнуть в бассейнах с минеральной водой, посетить бани и сауны, а также зоны релаксации и SPA.

После терм возвращаемся в отель ориентировочно к 16:00, чтобы вы смогли отдохнуть и подготовиться к новогодним приключениям.

Сегодня мы отправляемся на гору Машук, где на самой вершине горы нас уже ожидает фуршет с шашлыками, горячий глинтвейн и веселые новогодние конкурсы.

Сегодняшняя ночь будет для Вас запоминающимся событием, которое станет ярким началом Нового Года.

Проживание: г. Пятигорск, гостиница 3*.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, праздничный ужин на г. Машук.