Групповые экскурсии Репино

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Репино, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Пешая
3 часа
30 отзывов
Групповая
до 20 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Завтра в 12:00
27 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
На автобусе
5.5 часов
Групповая
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
Осмотреть Репино, Комарово, Зеленогорск и побывать на берегу Финского залива
Начало: В посёлке Репино
5150 ₽ за человека
Пешком к Финскому заливу в мини-группе
Пешая
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком к Финскому заливу в мини-группе
Пройти по спальному району Петербурга и поймать ощущение прибрежной жизни на авторской экскурсии
Начало: На ул. Чекистов
Расписание: в понедельник и четверг в 12:00
27 авг в 12:00
31 авг в 12:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Спасибо большое за экскурсию! С большой любовью и уважением к Репину и местам была проведена экскурсия. Очень рекомендую,
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С
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Потрясающая экскурсия! 12 км было пройдено без труда.
Огромное спасибо эрудированному молодому историку и краеведу Глебу! Лучший экскурсовод! Увлекательно, небанально! Всём рекомендую
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П
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Очень интересная экскурсия. Понравились и подбор материала и форма изложения.
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Я
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
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Е
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Отличная экскурсия, очень компетентный гид Глеб, обошли почти весь поселок, о многом узнали, спасибо большое. Замерзли только, но это сами виноваты, надо было теплее одеваться
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Ю
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна, приятная прогулка по Репино, красивые виды, интересные истории про жильцов и дачи, исторические справки про местность) спасибо, до новых встреч!
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Е
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
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Е
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Добрый день! 8 числа были на чудесной экскурсии с чудесным гидом по имени Глеб. Прошли какое-то безумное количество км. Причем,
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изначально полагали, что приехали посмотреть только "Пенаты". Возраст у нас довольно почтенный, на троих нам 221 год! Но настолько интересной была экскурсия, что мы прошагали(почти в полном составе), все эти, невероятный красоты, километры. Финский залив- это вообще отдельная вселенная! Огромное отдельное спасибо за Глеба, его интересная манера изложения, глубокое знание темы, юмор, позволил нам дойти до конца. До самого музея Пенаты" дело, разумеется, не дошло, но какие наши годы...
С уважением Елена и К'!

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Е
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Прекрасная организация от Туроператора: от начала и до конца. Гиду огромное спасибо. Держать внимание почти 20 детей - мастерство. Прошлись по Зеленогорску, побывали на пляже Финского залива и очень вкусно перекусили. Спасибо от всего класса и от родителей
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Е
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Интересно, познавательно. Было похоже на прогулку друзей, настолько доброжелательно, с увлечением прошла прогулка по саду
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Пенат и Репино. Рассказ, обсуждение, высказывание своих мнений. Хорошо продуманная, не перегруженная информация, хорошо поставленная речь, приятное общение с гидом оставили самое хорошие впечатление. Спасибо, Татьяна!
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Всего 30 отзывов в Репино в категории "Групповые"

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Ответы на вопросы от путешественников по Репино в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Репино
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. "Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино;
  2. Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней;
  3. Пешком к Финскому заливу в мини-группе.
Какие места ещё посмотреть в Репино
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Финский Залив;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Репино в августе 2026
Сейчас в Репино в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 5150. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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