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изначально полагали, что приехали посмотреть только "Пенаты". Возраст у нас довольно почтенный, на троих нам 221 год! Но настолько интересной была экскурсия, что мы прошагали(почти в полном составе), все эти, невероятный красоты, километры. Финский залив- это вообще отдельная вселенная! Огромное отдельное спасибо за Глеба, его интересная манера изложения, глубокое знание темы, юмор, позволил нам дойти до конца. До самого музея Пенаты" дело, разумеется, не дошло, но какие наши годы...

С уважением Елена и К'!