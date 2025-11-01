Групповая
до 20 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Завтра в 12:00
27 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Групповая
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
Осмотреть Репино, Комарово, Зеленогорск и побывать на берегу Финского залива
Начало: В посёлке Репино
5150 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком к Финскому заливу в мини-группе
Пройти по спальному району Петербурга и поймать ощущение прибрежной жизни на авторской экскурсии
Начало: На ул. Чекистов
Расписание: в понедельник и четверг в 12:00
27 авг в 12:00
31 авг в 12:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Спасибо большое за экскурсию! С большой любовью и уважением к Репину и местам была проведена экскурсия. Очень рекомендую,
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С
Потрясающая экскурсия! 12 км было пройдено без труда.
Огромное спасибо эрудированному молодому историку и краеведу Глебу! Лучший экскурсовод! Увлекательно, небанально! Всём рекомендую
Огромное спасибо эрудированному молодому историку и краеведу Глебу! Лучший экскурсовод! Увлекательно, небанально! Всём рекомендую
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П
Очень интересная экскурсия. Понравились и подбор материала и форма изложения.
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Я
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Е
Отличная экскурсия, очень компетентный гид Глеб, обошли почти весь поселок, о многом узнали, спасибо большое. Замерзли только, но это сами виноваты, надо было теплее одеваться
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Ю
Понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна, приятная прогулка по Репино, красивые виды, интересные истории про жильцов и дачи, исторические справки про местность) спасибо, до новых встреч!
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Е
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Е
Добрый день! 8 числа были на чудесной экскурсии с чудесным гидом по имени Глеб. Прошли какое-то безумное количество км. Причем,
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Е
Прекрасная организация от Туроператора: от начала и до конца. Гиду огромное спасибо. Держать внимание почти 20 детей - мастерство. Прошлись по Зеленогорску, побывали на пляже Финского залива и очень вкусно перекусили. Спасибо от всего класса и от родителей
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Е
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Интересно, познавательно. Было похоже на прогулку друзей, настолько доброжелательно, с увлечением прошла прогулка по саду
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Всего 30 отзывов в Репино в категории "Групповые"
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Ответы на вопросы от путешественников по Репино в категории «Групповые»
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Сейчас в Репино в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 5150. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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