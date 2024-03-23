Н Наталья Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!

Н Наталья Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова к походным условиям, спальные мешки для меня это вообще первый жизненный опыт😁. Отсутствие связи от слова СОВСЕМ) Было тоже так непривычно и в первый день чувствовалась какая то беспомощность, ведь мы так привыкли к гаджетам). В общем, от цивилизации в дикую природу- это оказывается колоссальный опыт и перезагрузка! Но бесконечное ночное небо в алмазах звёзд, бескрайние снежные просторы, голубое небо, яркое ласковое солнце, тишина и покой, а ещё дикие животные, БИЗОНЫ! Это вообще незабываемые впечатления) ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО за великолепный отдых!

Н Наталья Путешествие к Синским и Ленским столбам Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

С Сергей Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все мероприятия были интересно преподнесены и спланированы. Дорога до Оймякона и обратно не была в тягость). Везде нас встречали радушно и гостеприимно! Спасибо большое за отдых!!!

Н Наталья Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.

М Марина 3-дневный экспресс-тур на реку Синяя Спасибо организатору за красивый тур

М Марина Оймякон. Зимняя автоэкспедиция Все было замечательно

Е Евгений Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения Надежно, качественно, безопасно!

Е Екатерина Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса - одни сплошные плюсы. Единственное, что может кому-то показаться минусом, но для меня - экстремальный незабываемый опыт (а посему тоже плюс): традиционные туалеты на улице (не везде, только в некоторых местах). Непередаваемые ощущения))) Хотя бы раз стОит попробовать))) В общем, оценка тура: 10 из 5)))

Е Екатерина 3-дневный экспресс-тур на реку Синяя Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

О Оксана Путешествие к Синским и Ленским столбам Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)

N Nikita Золотые скалы реки Синяя. Сплав Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.

N Nikita Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.

С Севостьянова 3-дневный экспресс-тур на реку Синяя Наша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитан катера, и лодочник, и экскурсовод). Чётко, в согласованное время, комфортный автомобиль забрал нас у гостиницы и доставил на причал. Дорога до причала заняла около двух часов, учитывая, что идет ремонт дороги и была остановка для посещения зоопарка и закупки продуктов в магазине. Быстренько загрузились в катер и помчались по Лене к Ленским столбам. Одеться пришлось потеплее, не смотря на то, что катер с тентом, всё-таки на воде прохладно. Вскоре открылись скалы по правому борту, сделали короткую остановку для фотосессии. Во время нашего путешествия вода была высокая и Алексей завернул в красивейшее место, где мы подзарядились энергией Ленских скал и направились на противоположный берег покорять Ленские столбы. Там уже гуляли туристы с двух теплоходов, было многолюдно. Вверх поднимались по тропе, оборудованной ступеньками и перилами, подъем средней тяжести, преодолеть его смогли все. Виды открываются потрясающие. Эта прогулка вверх и обратно заняла у нас примерно 2 часа. Напротив Ленских столбов находится турбаза Батамай, куда мы и отправились на ночлег. Очень гостеприимные хозяева, но условия проживания очень аскетичные, туалет, умывальник на улице, жесткие кровати. Сотрудники турбазы нагрели нам воды, чтобы помыться, натопили печки в домиках, угостили чаем, питание отсутствует, можно приготовить самому, но это не наш вариант. Рядом находится турбаза Ленские столбы с рестораном, там мы и поужинали, цены такие же, как и в Якутске. А ночью пошел дождь и лил весь день, так что мы провели этот день полностью на турбазе, играли в настольные игры, читали книги, смотрели фотографии. Питались в ресторане за счет фирмы, всё очень вкусно и красиво. Следующий день нас порадовал прекрасной погодой и увлекательнейшими экскурсиями. Первая остановка у мощного водопада, после дождя в нём вода была грязная и по цвету сливалась со скалами, это придавало ему ещё больший колорит. Был по пути ещё один водопадик, с чистой водой, но с небольшой струёй. Добрались до места слияния Лены и Синей и миновав посёлок Синск начинаем любоваться Синскими столбами. За каждым поворотом видим то одиночно стоящие скалы, то группы скал, напоминающие и башни, и фигуры зверей, и человеческие головы, и сказочных персонажей. Может это игра воображения, но я увидела и медведя, и Чебурашку, и Илью Муромца, и Гафта. По тропинке поднимаемся на вершину горы, подъём не сложный, по склону, преодолён легко, а виды открываются ошеломляющие. На подъём, фотосессию и спуск ушло минут 30. На одном из изгибов причалили, чтобы окунуться в воды реки Синяя, на песке заметили следы медведя и лося, наверное приходили попить водички. Затем перекус на турбазе и снова по реке Лена направляемся осматривать дюны, подъёмчик по песку немного трудноват, но мы и его осилили! А дальше бизоний питомник. Сначала на тракторе по лужам и грязи, затем на уазике-буханке по лесной дороге в поисках вольно пасущихся бизонов, но они, как будто ждали нас, вышли навстречу всем стадом и провели с нами фотосессию. Это была последняя экскурсия, снова в лодку, потом в автомобиль и позднее возвращение в гостиницу. В целом это было обалденное путешествие, которое запомнится величием и красотой реки Лены и великолепием скал реки Синей.

С Севостьянова Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.

Т Ткаченко Оймякон - Полюс Холода Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!

С Светлана Путешествие к Синским и Ленским столбам Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.

П Павел Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам Вчера вернулись из очень интересного и познавательного тура "Тур в Якутию, Оймякон и к Ленским столбам" Очень хорошо было организовано посещение наиболее интересных мест такой огромной республики Саха. Программа очень насыщенная и интересная! Нам повезло с погодой, не было сильных морозов, поэтому мы много времени проводили на улице, оценив все красоты здешних мест. Особую благодарность хочу высказать турлидеру Алексею Ремпелю из принимающей компании, очень тактичный, хорошо знающий свой край, прекрасный гид и водитель. Большое спасибо всем кто подготовил и провел для нас этот тур! Советую всем, кто не был в этих краях обязательно посетить красивую, запоминающуюся Якутию. Моя оценка по организации и проведению тура -5

А Александр Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбам Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул. По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела. Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам. Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину). Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус. Размещение с комфортом. И конечно же баня!) Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)