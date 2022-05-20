Поездка в Азов из Ростова-на-Дону познакомит вас с историей и достопримечательностями этого старого города, через который когда-то проходил Великий шелковый путь. По дороге вы послушаете рассказы экскурсовода о его жизни во времена скифов, борьбе Донского казачества за Азовскую крепость, первой победе российского военно-морского флота в годы русско-турецкой войны.

После прибытия мы совершим обзорную экскурсию по городу, осмотрим крепостные валы и Алексеевские ворота. Эти постройки являются остатками защитных сооружений, построенных в Азове еще в XIV столетии. Вы сможете подняться на крепостные валы и полюбоваться видами дельты Дона, а также осмотреть панорамы азовского морского порта.

Прогуливаясь по центру города, мы пройдемся по Генуэзской улице, посмотрим на здание пакгауза, Мельницу казака Буланова, памятники Петру I, Пушкину, Азовской военной флотилии. Далее вас ждет посещение Азовского музея-заповедника с осмотром его общей экспозиции. На сегодня он относится к крупнейшим музеям на юге РФ и сдержит в своих фондах более 340 тысяч экспонатов. Символом экспозиции считается скелет степного мамонта, который обитал в этой местности около 600–800 тысяч лет назад.

Одним из филиалов заповедника является музей «Пороховой погреб», который признан памятником военно-инженерного зодчества XVIII столетия. Он был построен внутри бастиона Святой Анны еще в 1799 году, а спустя 7 лет перестроен в цейхгауз для оружия и амуниции. В XIX веке погреб засыпали землей, но позже восстановили, а в 1967 году в его стенах открылся музей, где можно увидеть постройки для хранения арсенала, чертежи фортификационных объектов, огнестрельное оружие, боеприпасы для старых мортир и пушек. Посетителям музея предлагают примерить исторические костюмы и своими руками изготовить памятную монету.