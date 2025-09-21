Но это не совсем так! И путешествие приведет вас в совершенно неожиданный мир, где вы встретите места, не уступающие по красоте сибирским или уральским открыткам.
В нашей программе: бескрайние степи с панорамами Дона, отдых на песчаных пляжах, древние станицы и удивительные скальные гряды вдоль рек.
Описание экскурсии
Донецкий кряж
Всё дело в возвышенности: она появилась сотни миллионов лет назад на месте бывшего супер-вулкана и обрывается в центральной части области, которую огибает Северский Донец. Высшая точка кряжа — около 300 метров. А вдоль рек, рассекающих границу кряжа, попадаются скальные массивы, по высоте и длине не уступающие грядам вдоль рек Урала и Сибири!
С корабля — и на бал!
Начнётся знакомство с удивительным пластом нашей природы уже через 10 минут, когда вы отправитесь от центра Ростова-на-Дону по левому берегу. Через час окажетесь на колоритном пароме у станицы Багаевская, который перевезёт на высокий правый берег Дона. Там, по полевым и шоссейным дорогам прокатимся по красивым местам с потрясающими панорамами Дона, через древние станицы Мелиховская, Раздорская и Кочетовская.
Песчаные пляжи и скалы «Две сестры»
В поездке обязательно будет время для отдыха на бескрайних пляжах Дона. Вы также побываете в устье его крупнейшего притока — Северского Донца. Здесь можно искупаться и устроить небольшой пикник с горячим чаем.
Затем маршрут поведёт вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Тереховский — к Белой Калитве, где вы оцените виды 100-метровых скал «Две сестры» на крутом берегу реки.
Колоритный бонус — Донские скалы
Далее — уникальные скальные гряды реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке каньона вы отдохнёте, понаблюдаете за тренировками скалолазов на скалодроме, искупаетесь в речке и просто полюбуетесь дикой природой края.
Возможно альтернативное продолжение экскурсии до Авиловых гор в Белой Калитве.
Завершится поездка вечером в Ростове-на-Дону, через два часа после отъезда от Зайцевки.
Организационные детали
- В программу можно включить музей истории Донского казачества и станицы Раздорской, музей виноделия и дом-музей писателя Анатолия Калинина (известного, в том числе, по роману «Цыган») в хуторе Пухляковский
- В случае переправы через Дон паром оплачивается дополнительно — 300 ₽ за машину и 50 ₽ с чел.
- Других затрат нет, кроме опционального посещения музеев (каждый не дороже 150-200 ₽)
- Необходимо быть готовыми к поездке по полевым и гравийным дорогам (до 50 км) в неприхотливой обстановке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Из плюсов.
Александр действительно хорошо изучил историю донского казачества. Он очень
Я согласен с тем, что любой мой проект наверное несовершенен и при
Увидели быт донских казаков, посетили храмы, увидели турецкие пушки Сулеймана Великого захваченные казаками. Посмотрели дома донских казаков. Теперь я знаю откуда взялось