Что вас ожидает

Донецкий кряж

Все дело в возвышенности: она появилась сотни миллионов лет назад на месте бывшего супер-вулкана и обрывается в центральной части области, которую огибает Северский Донец. Высшая точка кряжа — около 300 метров. А вдоль рек, рассекающих границу кряжа, попадаются скальные массивы, по высоте и длине не уступающие грядам вдоль рек Урала и Сибири.

С корабля — и на бал.

Начнется знакомство с удивительным пластом нашей природы уже через 10 минут, когда вы отправитесь от центра Ростова-на-Дону по левому берегу. Через час окажетесь на колоритном пароме у станицы Багаевская, который перевезет на высокий правый берег Дона. Там, по полевым и шоссейным дорогам прокатимся по красивым местам с потрясающими панорамами Дона, через древние станицы Мелиховская, Раздорская и Кочетовская.

Песчаные пляжи и скалы «Две сестры»

В поездке обязательно будет время для отдыха на бескрайних пляжах Дона. Вы также побываете в устье его крупнейшего притока — Северского Донца. Затем маршрут поведет вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Кривая Лука, Тереховский — к Белой Калитве, где вы оцените виды 100-метровых скал «Две сестры» на крутом берегу реки. А если захотите, я довезу вас и до Авиловых гор.

Донские скалы. Кульминация

Далее — основная цель путешествия, скальные гряды реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке каньона вы отдохнете, понаблюдаете за тренировками скалолазов на скалодроме, искупаетесь в речке и просто полюбуетесь дикой природой края.

Завершится поездка вечером в Ростове-на-Дону, через два часа после отъезда от Зайцевки.

Организационные детали