Мои заказы

Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)

Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Утверждается, что в Ростовской области нет гор.

Но это не совсем так! И путешествие приведет вас в совершенно неожиданный мир, где вы встретите места, не уступающие по красоте сибирским или уральским открыткам.

В нашей программе: бескрайние степи с панорамами Дона, отдых на песчаных пляжах, древние станицы и удивительные скальные гряды вдоль рек.
4.9
9 отзывов
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)

Описание экскурсии

Донецкий кряж

Всё дело в возвышенности: она появилась сотни миллионов лет назад на месте бывшего супер-вулкана и обрывается в центральной части области, которую огибает Северский Донец. Высшая точка кряжа — около 300 метров. А вдоль рек, рассекающих границу кряжа, попадаются скальные массивы, по высоте и длине не уступающие грядам вдоль рек Урала и Сибири!

С корабля — и на бал!

Начнётся знакомство с удивительным пластом нашей природы уже через 10 минут, когда вы отправитесь от центра Ростова-на-Дону по левому берегу. Через час окажетесь на колоритном пароме у станицы Багаевская, который перевезёт на высокий правый берег Дона. Там, по полевым и шоссейным дорогам прокатимся по красивым местам с потрясающими панорамами Дона, через древние станицы Мелиховская, Раздорская и Кочетовская.

Песчаные пляжи и скалы «Две сестры»

В поездке обязательно будет время для отдыха на бескрайних пляжах Дона. Вы также побываете в устье его крупнейшего притока — Северского Донца. Здесь можно искупаться и устроить небольшой пикник с горячим чаем.

Затем маршрут поведёт вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Тереховский — к Белой Калитве, где вы оцените виды 100-метровых скал «Две сестры» на крутом берегу реки.

Колоритный бонус — Донские скалы

Далее — уникальные скальные гряды реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке каньона вы отдохнёте, понаблюдаете за тренировками скалолазов на скалодроме, искупаетесь в речке и просто полюбуетесь дикой природой края.

Возможно альтернативное продолжение экскурсии до Авиловых гор в Белой Калитве.

Завершится поездка вечером в Ростове-на-Дону, через два часа после отъезда от Зайцевки.

Организационные детали

  • В программу можно включить музей истории Донского казачества и станицы Раздорской, музей виноделия и дом-музей писателя Анатолия Калинина (известного, в том числе, по роману «Цыган») в хуторе Пухляковский
  • В случае переправы через Дон паром оплачивается дополнительно — 300 ₽ за машину и 50 ₽ с чел.
  • Других затрат нет, кроме опционального посещения музеев (каждый не дороже 150-200 ₽)
  • Необходимо быть готовыми к поездке по полевым и гравийным дорогам (до 50 км) в неприхотливой обстановке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 847 туристов
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже давно живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
С
Данная экскурсия привлекла нас свои названием:"Отыскать горы донских степях", количество локаций и самое главное ВРЕМЯ (которое потребуется для посещения всех локаций)
Из плюсов.
Александр действительно хорошо изучил историю донского казачества. Он очень
читать дальшеуменьшить

эрудированный человек с которым интересно было обсудить и другие темы. Хорошо водит машину. По окончании экскурсии отвёз нас практически к дому.
Из минусов.
Время назначения экскурсии было на 09.00, а Александр обозначил время встречи с 09.00 - 09.30 (приехал в 09.30)
В описании экскурсии не была указана оплата за паром, её указали два дня назад после нашего обращения.
Паром оплачивали мы с устной договорённостью что будет по полам (половину стоимости Александр не предложил вернуть по окончании экскурсии)
По программе опционально можно посетить один из трёх музеев, какой именно Александр с нами не согласовал и решил что мы пойдём в музей виноделия, а нам интересно было посетить музей Калинина. Приехав на хутор Пухляковский мы не сразу попали в музей Калинина т. к. в музее был обеденный перерыв ну и собственно нас ждали в музее виноделия (расписание нужно знать если есть такое предложение), мы потратили около +/- 30 минут чтобы найти работника (музей посетили)
Кульминационную локацию: Скалы на хуторе Заяцкий мы не посетили и тем более не искупались как предложено в экскурсии.
Теоретически мы могли бы это сделать, для этого нам нужно было минимум один час времени без купания естественно.
Не посетив главную локацию мы приехали в Ростов на Дону в 20.30, а не в 18.30 как указано в описании экскурсии.
Вывод: Экскурсия очень содержательная и интересная, но она невыполнима за 9 часов.
Сразу хочу отметить, что с нашей стороны задержек не было ни на одной из локаций. Мы наоборот поторапливались, даже в ущерб своему здоровью.
Поясню.
В описании указано взять с собой лёгкий перекус, который был взят с учётом возвращения в Ростов на Дону в 18.30 и мы понимали, не нарушаем график приёма пищи (особенности организма).
Остановись мы где-то поесть, первое незнакомое место, потеря времени.
Если бы время экскурсии было указано, например 12-14 часов, то мы бы по другому организовали своё питание.
Эту экскурсию в полном объёме не провести за 9 часов указанных в описании.
И да, сейчас (два дня назад) там указано стоимость парома 400 рублей., это тоже не совсем актуально и понятно. По факту там должно стоять так 300 рублей стоимость за переправу автомобиля и 50 рублей за человека, так оплачивали мы 12.09.2025 (это просто разъяснение чтобы у туристов всеголишь не возникало никаких неправильных мыслей)
Наша оценка оценка 4-,по очень объективной причине не посетили главную локацию и не уложились по времени не задерживаясь НИГДЕ абсолютно.
Мы не знаем сколько требуется времени на эту экскурсию с Ростова на Дону, мы лишь смотрим описание.
Но Александр должен это был знать 200%., т. к. он проводит эту экскурсию уже много лет.

Александр
Александр
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за столь подробный отзыв и комментарий.
Я согласен с тем, что любой мой проект наверное несовершенен и при
читать дальшеуменьшить

желании можно сделать много дельных замечаний и предложений.
Также как и в этом случае, - я соглашусь с замечанием по продолжительности. Действительно, общую продолжительность, учитывая современные реалии и корректировки в программе за 5 лет (опиасние было сделано 5 лет назад), необходимо увеличить до 10-11-ти часов.
Время данного маршрута при его протяженности около 400 км (!) и при движении в том числе по полевым, лесным дорогам, а также по трассам Ростовской агломерации, очень сильно зависит от нескольких факторов: время года (сезон и продолжительность дня), погода и состояние дорог, а также загружженность автотрасс в агломерации.
В Вашем случае было следущее: - конец сезона, уже не такой длинный световой день, - пятница - очень сильная загруженность трасс в агломерации и солнечная, сухая погода. Именно эти факторы и повлияли на общую длительность экскурсии. Учитывая все это я выбрал маршрут со скорейшим выходом из агломерации на Багаевский паром, который мы посещали последний раз два года назад. Далее выбрал более короткий, но более сложный и красивый маршрут по полевым дорогам. А после скал "Две сестры" уже темнело. Но я готов был ехать до Зайцевских скал, однако было принято решение ехать в Ростов… Также необходимо внести корректировки текста в той части что на самом деле кульминацией (самым ярким и выдающимся объектом) этой программы конечно же являются скалы "Две сестры", на которых вы были. То есть кульминацию вы прошли. А Зайцевские скалы, которые следуют после них, в самом конце - это как бонус, дополнение, которрый может быть, а может и нет. И об этом я Вас предупреждал и с самого начала сделал все пояснения.
Что касается остальных Ваших замечаний, то здесь с Вашей стороны есть некоторые неточности:
- в устье Северского Донца на Дону, где мы обычно купаемся я предлагал Вам искупаться и время на это было. Однако Вы сами отказались от купания, потому что прохладно (так и было).
- по питанию. В том же устье Донца я предложил Вам горячий чай, кипяток и у Вас была возможность для перекуса, также я говорил Вам о том что есть кафе в Усть-Донецке. Но если бы я заранее знал о Ваших особенностях, то, конечно-же, сделал бы соответствующие корректировки заранее.
- в Пухляковском на самом деле с музеем виноделия я договорился дополнительно ане вместо музея Калинина. Режим же работы музея зависит не от меня, был законный обеденный перерыв. Но я нашел работника музея и привез его в музей еще во время перерыва, так что здесь большой потери времени не было.
По поводу расчетов по парому я и не думал как то заморавиваться и, наверное, по окончании поездки во время расчета просто забыл. Приношу прощения, надеюсь этот вопрос мы решили.
В остальном же спасибо за Ваши замечания и предложения, они обязательно будут учтены.

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Александр - опытный гид и интересный рассказчик. Побывали в таких местах, в которые группой на автобусе не попасть, и это было великолепно! Рекомендую всем любителям необычных маршрутов.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Благодарим, очень насыщенная экскурсия. Сочетание природы, музеев, достопримечательностей потрясло.
Увидели быт донских казаков, посетили храмы, увидели турецкие пушки Сулеймана Великого захваченные казаками. Посмотрели дома донских казаков. Теперь я знаю откуда взялось
читать дальшеуменьшить

выражение «баба лясы точит»:) гид очень опытный, эрудированный. Посетили незабываемые природные места стрелку- Северный Донец впадает в Дон, на этом месте поплавали и попили чай, предложенный гидом. Я первый раз увидела шахты по добыче угля. Далее мы побывали на живописнейшем месте, нашли горы в степи, вид великолепный. Стоило побывать, в восторге!!! Посетили смотровую площадку. Окунулись в историю посмотрели на вещи изготовленные из кости, увидели старинную посуду и т. п.
Экскурсию рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень познавательное путешествие для тех, кто не знаком с историей Донского казачества. Причём различные страницы этой истории вы увидите прямо во время путешествия. Природа также порадует разнообразием. Река Дон, бескрайние степи, Донецкий кряж и да - горы, будет чему удивиться. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Не первый раз путешествуем с Александром. Эрудированный, знающий исторические факты экскурсовод, интересно излагающий материал. Обязательно посоветуем своим друзьям при выборе экскурсий по Ростовской области воспользоваться услугами именно Александра.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Все понравилось. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

Похожие экскурсии на «Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)»

Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
160 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Начало: На улице Московская
Завтра в 14:00
14 авг в 14:00
1990 ₽ за человека
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
На машине
10 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 28 800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове-на-Дону
от 14 900 ₽ за экскурсию