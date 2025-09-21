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желании можно сделать много дельных замечаний и предложений.

Также как и в этом случае, - я соглашусь с замечанием по продолжительности. Действительно, общую продолжительность, учитывая современные реалии и корректировки в программе за 5 лет (опиасние было сделано 5 лет назад), необходимо увеличить до 10-11-ти часов.

Время данного маршрута при его протяженности около 400 км (!) и при движении в том числе по полевым, лесным дорогам, а также по трассам Ростовской агломерации, очень сильно зависит от нескольких факторов: время года (сезон и продолжительность дня), погода и состояние дорог, а также загружженность автотрасс в агломерации.

В Вашем случае было следущее: - конец сезона, уже не такой длинный световой день, - пятница - очень сильная загруженность трасс в агломерации и солнечная, сухая погода. Именно эти факторы и повлияли на общую длительность экскурсии. Учитывая все это я выбрал маршрут со скорейшим выходом из агломерации на Багаевский паром, который мы посещали последний раз два года назад. Далее выбрал более короткий, но более сложный и красивый маршрут по полевым дорогам. А после скал "Две сестры" уже темнело. Но я готов был ехать до Зайцевских скал, однако было принято решение ехать в Ростов… Также необходимо внести корректировки текста в той части что на самом деле кульминацией (самым ярким и выдающимся объектом) этой программы конечно же являются скалы "Две сестры", на которых вы были. То есть кульминацию вы прошли. А Зайцевские скалы, которые следуют после них, в самом конце - это как бонус, дополнение, которрый может быть, а может и нет. И об этом я Вас предупреждал и с самого начала сделал все пояснения.

Что касается остальных Ваших замечаний, то здесь с Вашей стороны есть некоторые неточности:

- в устье Северского Донца на Дону, где мы обычно купаемся я предлагал Вам искупаться и время на это было. Однако Вы сами отказались от купания, потому что прохладно (так и было).

- по питанию. В том же устье Донца я предложил Вам горячий чай, кипяток и у Вас была возможность для перекуса, также я говорил Вам о том что есть кафе в Усть-Донецке. Но если бы я заранее знал о Ваших особенностях, то, конечно-же, сделал бы соответствующие корректировки заранее.

- в Пухляковском на самом деле с музеем виноделия я договорился дополнительно ане вместо музея Калинина. Режим же работы музея зависит не от меня, был законный обеденный перерыв. Но я нашел работника музея и привез его в музей еще во время перерыва, так что здесь большой потери времени не было.

По поводу расчетов по парому я и не думал как то заморавиваться и, наверное, по окончании поездки во время расчета просто забыл. Приношу прощения, надеюсь этот вопрос мы решили.

В остальном же спасибо за Ваши замечания и предложения, они обязательно будут учтены.