Экскурсии по музеям Ростова-на-Дону

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Пять городов: из Ростова в Азов!

Навестить Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов и познакомиться с историей края

Андрей
Задать вопрос
Андрей – ваш гид
Много ли можно успеть за один день? Я покажу главные исторические места и живописные уголки Нижнего Дона, вспомню старинные легенды и расскажу удивительные истории о Донских казаках.

Поездка по пяти городам откроет красоты Ростовской области, чем-то удивит, чем-то озадачит, но определенно запомнится и погрузит в местный колорит!
2500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у железнодорожного вокзала
Забронировать экскурсию
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!

Что вас ожидает

Ростов-на-Дону
Я объясню, почему в России два Ростова, и расскажу об основателе «южной столицы». Мы обойдем главные памятники «папы Ростова»: Иверский женский монастырь и старинную армянскую церковь Сурб-Хач, найдем творение учеников Эйфеля и полюбуемся особняками на Большой Садовой. Вы услышите истории о горожанах и увидите дома, где останавливались физиолог Павлов, жена Уинстона Черчилля и писатель Фадеев, знаменитый театр им. М. Горького. Мы полюбуемся живописной набережной реки Дон и осмотрим легендарный Левый Берег. Если захотите, прокатимся на колесе обозрения или посетим Старый Базар — символ купеческой эпохи.

Аксай
Небольшой Аксай повидал на своем веку немало. Мы навестим таможенную заставу XVIII века, бывшую в разные годы и пороховым погребом, и бомбоубежищем, и складом консервного завода. Вы сможете посетить музей советской военной техники и спуститься в бункер СКВО, увидеть почтовую станцию, где проездом жили Грибоедов, Лермонтов, Пушкин, Толстой и Чайковский, а также домик полководца Суворова.

Старочеркасск и Новочеркасск
Взору предстанет древняя столица Донского казачества. Вы прогуляетесь по старинному Майдану Старочеркасской станицы и увидите атаманское подворье и дворец атамана Ефремова в Новочеркасске. Я покажу кандалы Степана Разина и Войсковой собор, построенный по указу Петра I, Триумфальные арки и крепостные ворота поверженного Азова. Если захотите, вы отведаете блюда традиционной казачьей кухни, а также навестите тематический музей, посвященный Донскому казачеству.

Азов
Все знают Азов благодаря одноименному морю, но много ли вы знаете об истории города Азова, возникшего более двух тысяч лет назад? Здесь раньше жили скифы и греки, после них — донские и запорожские казаки, какое-то время Азов был в составе Османской империи, а в годы войны 194 дня провел в оккупации фашистских войск. Мы совершим променад вдоль набережной, исследуем валы Азовской крепости. Если будет желание, мы посетим историко-археологический музей, где представлены уникальные экспонаты. Например, скелет динотерия возрастом 8 млн. лет, кости мамонтов и богатейшая коллекция скифского золота.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris. Если вас больше 4 человек, возможно арендовать транспорт за дополнительную стоимость — уточняйте подробности в переписке с гидом.
  • Для детей предусмотрены автомобильные кресла
  • Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно (посещение по желанию):
    — Музей Донской казачьей гвардии: 400 руб.
    — Парк Революции, колесо обозрения: взрослый — 250 руб., дети до 6 лет в сопровождении взрослых — бесплатно
    — Новочеркасский музей истории донского казачества: взрослый — 150 руб., школьники, студенты — 90 руб., дошкольники — 40 руб.
    — Атаманский дворец: взрослый — 250 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 150 руб.
    — Аксайский военно-исторический музей: взрослый — 120 руб. детский — 80 руб.
    — Азовский историко-археологический и палеонтологический музей: 200 руб.
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!
Пять городов: из Ростова в Азов!

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура у железнодорожного вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Андрей
Андрей
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Экскурсии по музеям Ростова-на-Дону

Купеческий город и казачий колоритКупеческий город и казачий колоритКупеческий город и казачий колорит
3500 за экскурсию
3 часа
17 отзывов
Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии
Вас ждёт приключение в Ростове-на-Дону, раскрывающее две важнейшие его грани: историю купеческого города, выросшего на месте крепости, и историю донского казачества, неразрывно связанного с этим краем. Вы прогуляетесь по центральным улицам и увидите самые популярные достопримечательности, полюбуетесь рекой Дон и посетите музей, где прикоснётесь к истории элитной императорской гвардии.

Выбирайте и другие экскурсии по Ростову-на-Дону

За городомИндивидуальныеМузеи и искусствоНа автомобилеОбзорныеНеобычные маршрутыПешкомИстория и архитектураВсеВ другой городГрупповые