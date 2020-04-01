Экскурсии по музеям Ростова-на-Дону

Что вас ожидает

Ростов-на-Дону

Я объясню, почему в России два Ростова, и расскажу об основателе «южной столицы». Мы обойдем главные памятники «папы Ростова»: Иверский женский монастырь и старинную армянскую церковь Сурб-Хач, найдем творение учеников Эйфеля и полюбуемся особняками на Большой Садовой. Вы услышите истории о горожанах и увидите дома, где останавливались физиолог Павлов, жена Уинстона Черчилля и писатель Фадеев, знаменитый театр им. М. Горького. Мы полюбуемся живописной набережной реки Дон и осмотрим легендарный Левый Берег. Если захотите, прокатимся на колесе обозрения или посетим Старый Базар — символ купеческой эпохи.

Аксай

Небольшой Аксай повидал на своем веку немало. Мы навестим таможенную заставу XVIII века, бывшую в разные годы и пороховым погребом, и бомбоубежищем, и складом консервного завода. Вы сможете посетить музей советской военной техники и спуститься в бункер СКВО, увидеть почтовую станцию, где проездом жили Грибоедов, Лермонтов, Пушкин, Толстой и Чайковский, а также домик полководца Суворова.

Старочеркасск и Новочеркасск

Взору предстанет древняя столица Донского казачества. Вы прогуляетесь по старинному Майдану Старочеркасской станицы и увидите атаманское подворье и дворец атамана Ефремова в Новочеркасске. Я покажу кандалы Степана Разина и Войсковой собор, построенный по указу Петра I, Триумфальные арки и крепостные ворота поверженного Азова. Если захотите, вы отведаете блюда традиционной казачьей кухни, а также навестите тематический музей, посвященный Донскому казачеству.

Азов

Все знают Азов благодаря одноименному морю, но много ли вы знаете об истории города Азова, возникшего более двух тысяч лет назад? Здесь раньше жили скифы и греки, после них — донские и запорожские казаки, какое-то время Азов был в составе Османской империи, а в годы войны 194 дня провел в оккупации фашистских войск. Мы совершим променад вдоль набережной, исследуем валы Азовской крепости. Если будет желание, мы посетим историко-археологический музей, где представлены уникальные экспонаты. Например, скелет динотерия возрастом 8 млн. лет, кости мамонтов и богатейшая коллекция скифского золота.