Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

На берегу реки Дон по-прежнему стоит древняя казачья столица, ставшая колыбелью знаменитых мятежников-предводителей: Разина и Булавина. Мы отправимся в бывший Черкасск и погрузимся в царящий и сегодня колорит казачьего быта. Вы не только увидите дома знатных атаманов, но и побываете внутри.
Я расскажу любопытные фрагменты из истории донского казачества, а пейзажи станицы оживят эти эпизоды!
Я расскажу любопытные фрагменты из истории донского казачества, а пейзажи станицы оживят эти эпизоды!
Описание экскурсии
Про казаков послушать, проникнуться бытом и ухи покушать
Из Ростова-на-Дону мы отправимся в бывшую столицу донского казачества, или город Черкасск. Я расскажу вам о быте казаков и познакомлю с их историей, а постройки на пути вдохнут в мой рассказ жизнь и погрузят в атмосферу казачества. В нашей программе:
- пройти по центральным улочкам, которые до сих пор наполнены колоритом и очарованием станичного быта;
- очутиться на майдане, где принимались все главные решения на казачьем круге;
- увидеть знаменитые курени, настоящий дворец атамана Ефремова;
- посетить старочеркасский войсковой Воскресенский собор, в фундамент которого был заложен камень самим Петром I;
- побывать в доме бунтаря — Кондратия Булавина, прикоснуться к истории жизни самого знаменитого казака — Стеньки Разина и даже потрогать кандалы, в которых он прошел свой последний путь к эшафоту;
- удивиться знаменитым трофеям, которые были привезены казаками из азовского осадного сидения;
- осмотреть церковь, где был крещен прославленный атаман и герой войны с Наполеоном — Матвей Платов.
А если останется время и будет желание, отведаем знаменитой донской ухи!
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для большего количества участников — для группы от 5 до 7 человек — 8000 ₽, для группы от 8 до 10 человек — 9500 ₽. Пожалуйста, сообщите о количестве человек при бронировании экскурсии.
Дополнительные расходы:
- входные билеты в музей Старочеркасской и дом Кондратия Булавина (по желанию)
- транспорт из Ростова-на-Дону до станицы Старочеркасской и обратно (стоимость и вариант транспорта оговариваются при бронировании экскурсии, ориентировочно для 2-3 чел. — 1300 ₽ туда и обратно)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 1379 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. В сфере туризма тружусь почти 20 лет и знаю о ней не понаслышке! Путешествуя сама в другие страны, знаю, как сильно впечатления о
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная, содержательная экскурсия. Несмотря на то, что мы живем в Ростове-на-Дону, историю становления Донского казачества мы не знали, поэтому получили большое удовольствие от экскурсии 👌
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Я
Нам очень понравилась прогулка по станице. Татьяна много и интересно рассказывала о казаках о их жизни и укладе. Всегда интересно заглядывать в прошлое и очень здорово, когда на пути встречаются такие прекрасные рассказчики, как Татьяна. Спасибо большое!
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Отличная экскурсия, очень интересная и насыщенная. Рекомендую.
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В
Экскурсия прошла отлично,всё что рассказывала экскурсовод,было очень интересно и понятно.
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Классная экскурсия, советую
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М
8 января оказалось неожиданно холодно, около -14 С, но это не помешало нашей экскурсии. Это была индивидуальная экскурсия. Мы доехали до Старочеркасской на такси, и экскурсия началась уже по дороге.
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