Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Про казаков послушать, проникнуться бытом и ухи покушать Из Ростова-на-Дону мы отправимся в бывшую столицу донского казачества, или город 🏙️ Черкасск. Я расскажу вам о быте казаков и познакомлю с их историей 📖, а постройки на пути вдохнут в мой рассказ жизнь и погрузят в атмосферу казачества. В нашей программе:
пройти по центральным улочкам, которые до сих пор наполнены колоритом и очарованием станичного быта;
очутиться на майдане, где принимались все главные решения на казачьем круге;
увидеть знаменитые курени, настоящий дворец атамана Ефремова;
посетить старочеркасский войсковой Воскресенский собор, в фундамент которого был заложен камень самим Петром I;
побывать в доме бунтаря — Кондратия Булавина, прикоснуться к истории жизни самого знаменитого казака — Стеньки Разина и даже потрогать кандалы, в которых он прошел свой последний путь к эшафоту;
удивиться знаменитым трофеям, которые были привезены казаками из азовского осадного сидения;
осмотреть церковь ⛪, где был крещен прославленный атаман и герой войны с Наполеоном — Матвей Платов.
А если останется время и будет желание, отведаем знаменитой донской ухи!
Организационные детали
Дополнительные расходы:
входные билеты 🎫 в музей 🖼 Старочеркасской и дом Кондратия Булавина (по желанию)
транспорт из Ростова-на-Дону до станицы Старочеркасской и обратно (стоимость и вариант транспорта оговариваются при бронировании экскурсии 🧭, ориентировочно для 2-3 чел. — 1300 руб. туда и обратно)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. В туризме работаю более 13 лет. С радостью познакомлю вас с особенностями нашего города в формате непринужденной прогулки, насыщенной интересными историческими фактами. До встречи!