Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Про казаков послушать, проникнуться бытом и ухи покушать

Из Ростова-на-Дону мы отправимся в бывшую столицу донского казачества, или город 🏙️ Черкасск. Я расскажу вам о быте казаков и познакомлю с их историей 📖, а постройки на пути вдохнут в мой рассказ жизнь и погрузят в атмосферу казачества. В нашей программе:

пройти по центральным улочкам, которые до сих пор наполнены колоритом и очарованием станичного быта;

очутиться на майдане, где принимались все главные решения на казачьем круге;

увидеть знаменитые курени, настоящий дворец атамана Ефремова;

посетить старочеркасский войсковой Воскресенский собор, в фундамент которого был заложен камень самим Петром I;

побывать в доме бунтаря — Кондратия Булавина, прикоснуться к истории жизни самого знаменитого казака — Стеньки Разина и даже потрогать кандалы, в которых он прошел свой последний путь к эшафоту;

удивиться знаменитым трофеям, которые были привезены казаками из азовского осадного сидения;

осмотреть церковь ⛪, где был крещен прославленный атаман и герой войны с Наполеоном — Матвей Платов.

А если останется время и будет желание, отведаем знаменитой донской ухи!

Организационные детали

Дополнительные расходы: