Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей

Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили

Татьяна
Татьяна – Гид из Ростова-на-Дону
На берегу реки Дон по-прежнему стоит древняя казачья столица ⭐️, ставшая колыбелью знаменитых мятежников-предводителей: Разина и Булавина.

Мы отправимся в бывший Черкасск и погрузимся в царящий и сегодня колорит казачьего быта.

Вы не только увидите дома знатных атаманов, но и побываете внутри.

Я расскажу любопытные фрагменты из истории 📖 донского казачества, а пейзажи станицы оживят эти эпизоды!
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей

Что вас ожидает

Про казаков послушать, проникнуться бытом и ухи покушать
Из Ростова-на-Дону мы отправимся в бывшую столицу донского казачества, или город 🏙️ Черкасск. Я расскажу вам о быте казаков и познакомлю с их историей 📖, а постройки на пути вдохнут в мой рассказ жизнь и погрузят в атмосферу казачества. В нашей программе:

  • пройти по центральным улочкам, которые до сих пор наполнены колоритом и очарованием станичного быта;
  • очутиться на майдане, где принимались все главные решения на казачьем круге;
  • увидеть знаменитые курени, настоящий дворец атамана Ефремова;
  • посетить старочеркасский войсковой Воскресенский собор, в фундамент которого был заложен камень самим Петром I;
  • побывать в доме бунтаря — Кондратия Булавина, прикоснуться к истории жизни самого знаменитого казака — Стеньки Разина и даже потрогать кандалы, в которых он прошел свой последний путь к эшафоту;
  • удивиться знаменитым трофеям, которые были привезены казаками из азовского осадного сидения;
  • осмотреть церковь ⛪, где был крещен прославленный атаман и герой войны с Наполеоном — Матвей Платов.

А если останется время и будет желание, отведаем знаменитой донской ухи!

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • входные билеты 🎫 в музей 🖼 Старочеркасской и дом Кондратия Булавина (по желанию)
  • транспорт из Ростова-на-Дону до станицы Старочеркасской и обратно (стоимость и вариант транспорта оговариваются при бронировании экскурсии 🧭, ориентировочно для 2-3 чел. — 1300 руб. туда и обратно)
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей
В Старочеркасскую — на родину донских бунтарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. В туризме работаю более 13 лет. С радостью познакомлю вас с особенностями нашего города в формате непринужденной прогулки, насыщенной интересными историческими фактами. До встречи!
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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