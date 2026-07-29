Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

На берегу реки Дон по-прежнему стоит древняя казачья столица, ставшая колыбелью знаменитых мятежников-предводителей: Разина и Булавина. Мы отправимся в бывший Черкасск и погрузимся в царящий и сегодня колорит казачьего быта. Вы не только увидите дома знатных атаманов, но и побываете внутри. Я расскажу любопытные фрагменты из истории донского казачества, а пейзажи станицы оживят эти эпизоды!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Про казаков послушать, проникнуться бытом и ухи покушать

Из Ростова-на-Дону мы отправимся в бывшую столицу донского казачества, или город Черкасск. Я расскажу вам о быте казаков и познакомлю с их историей, а постройки на пути вдохнут в мой рассказ жизнь и погрузят в атмосферу казачества. В нашей программе:

пройти по центральным улочкам, которые до сих пор наполнены колоритом и очарованием станичного быта;

очутиться на майдане, где принимались все главные решения на казачьем круге;

увидеть знаменитые курени, настоящий дворец атамана Ефремова;

посетить старочеркасский войсковой Воскресенский собор, в фундамент которого был заложен камень самим Петром I;

побывать в доме бунтаря — Кондратия Булавина, прикоснуться к истории жизни самого знаменитого казака — Стеньки Разина и даже потрогать кандалы, в которых он прошел свой последний путь к эшафоту;

удивиться знаменитым трофеям, которые были привезены казаками из азовского осадного сидения;

осмотреть церковь, где был крещен прославленный атаман и герой войны с Наполеоном — Матвей Платов.

А если останется время и будет желание, отведаем знаменитой донской ухи!

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для большего количества участников — для группы от 5 до 7 человек — 8000 ₽, для группы от 8 до 10 человек — 9500 ₽. Пожалуйста, сообщите о количестве человек при бронировании экскурсии.

Дополнительные расходы: