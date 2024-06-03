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очень грамотно построен. Он нас забрал из указанного адреса и в конце отвёз туда, куда мы его попросили. С нами были чумаданы, все погрузили в машину и поехали смотреть город. Считаю что Ростов-на-Дону, надо смотреть на машине. Пешком много чего не увидишь. Наша экскурсия продлилась дольше заявленной. Позже Сергей сказал, что я вижу что Вам интересно, поэтому решил ещё от себя добавить пару объектов. Человеку нравится своя работа, а это значит он будет делать её отлично. Спасибо Вам Сергей! Нам все очень понравилось!