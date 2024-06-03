Экскурсии по Ростову-на-Дону на машине с гидом

Найдено 24 экскурсии в категории «На машине» в Ростове-на-Дону, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ростов - город на Дону, на Доне
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
102 отзыва
Популярное предложение
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний Азов: путешествие в историю из Ростова-на-Дону
Погрузитесь в удивительный мир истории Азова, где каждый камень рассказывает свою легенду. Исследуйте крепости и музеи, следуя шагами Петра I
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 990 за всё до 7 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Историческое путешествие по Ростову-на-Дону: Танаис, Азак, Кумжа
Вас ждет погружение в древнюю историю Ростова-на-Дону, где каждый шаг рассказывает о великих эпохах
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 940 за всё до 4 чел.
Казачий Дон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Экскурсия Казачий Дон: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Познайте героическую историю и богатую культуру донских казаков на увлекательной экскурсии по Ростову-на-Дону
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты
Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории
Начало: На Гвардейской площади
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Святыни Донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям
Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас
Начало: В Ростове-на-Дону
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие по донским станицам: Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск
Приглашаем на увлекательное путешествие по казачьим станицам и городам. Узнайте о жизни донских казаков и насладитесь историческими достопримечательностями
Начало: На Привокзальной площади
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 670 за всё до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Аксай и два Черкасска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650 за всё до 19 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 8 557 за всё до 15 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
8 600 за всё до 4 чел.
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Донецкий кряж - горы в донских степях
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ростова-на-Дону на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 428 за всё до 15 чел.
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Отличный гид на комфортабельном автомобиле. Все рассказал и показал.
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Свой день рождения решила провести в Ростове. Давно хотела узнать о городе побольше. Заказали индивидуальную автомобильную экскурсию с Сергеем. Перед
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    этим не представляла что можно рассказывать 3 часа. Но с Сергеем они пролетели быстро. Видно,что он любит свой город. Узнали много исторических интересных фактов,главные достопримечательности увидели. Очень воспитанный,интеллигентный гид. А ещё была моя любимая машина RAV 4!Праздник удался,огромное спасибо!!

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • А
    Аксана
    30 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
  • В
    Владимир
    28 мая 2024
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Сергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает к себе. Сам маршрут был
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    очень грамотно построен. Он нас забрал из указанного адреса и в конце отвёз туда, куда мы его попросили. С нами были чумаданы, все погрузили в машину и поехали смотреть город. Считаю что Ростов-на-Дону, надо смотреть на машине. Пешком много чего не увидишь. Наша экскурсия продлилась дольше заявленной. Позже Сергей сказал, что я вижу что Вам интересно, поэтому решил ещё от себя добавить пару объектов. Человеку нравится своя работа, а это значит он будет делать её отлично. Спасибо Вам Сергей! Нам все очень понравилось!

    Сергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает кСергей отличный гид. Настоящий профессионал. Он очень тактичный, приятный в общение человек. Он сразу располагает к
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск за 1 день
    Отличное путешествие по красивым историческим местам. Посмотреть можно очень много, а сама поездка приятная и не утомительная. Хорошо продуман маршрут, все остановки, рассказы. Андрей - прекрасный проводник по Донскому краю.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
    Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
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    заехали на Мёртвый Донец, поднялись на смотровую площадку в станице Сенявской. В Таганроге зашли в градостроительный музей и проехали весь Таганрог со всеми значимыми памятниками и зданиями, прогулялись по набережной. Советуем!)

  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
    Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
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    архитектуру города и ее историческую ретроспективу. Что можно улучшить - договориться с музеями города что бы ему разрешали продолжать экскурсии и там

  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Путешествие в Аксай и два Черкасска
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
    Огромное спасибо Андрею за экскурсию, вернёмся в Ростов обязательно!
  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    Донецкий кряж - горы в донских степях
    Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
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    про донские степи. Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца. Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
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  2. Шесть городов: из Ростова в Азов
  3. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
  4. Древний Азов: путешествие из Ростова-на-Дону
  5. Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Парамоновские Склады
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  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "На машине" можно забронировать 24 экскурсии от 3 600 до 22 670. Туристы уже оставили гидам 313 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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