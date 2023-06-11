Погрузитесь в мир захватывающих историй и откройте для себя гастрономическую культуру Ростова-на-Дону с нашей экскурсией "Мозги на греночках".

Узнайте, как развивалась общественная культура питания в городе в конце 19 и начале 20 века и какие блюда были популярны в разные эпохи. Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с вкусной историей Ростова и понять, как эта культура отражает дух и историю города.

Закройте глаза и представьте себя на улицах старого Ростова-на-Дону, где в воздухе смешивается аромат свежепеченого хлеба, жареной рыбы и пряностей из открытых кухонь и кафе. Теперь откройте глаза и присоединитесь к нам в путешествии по истории ресторанной еды, уникального кулинарного наследия Ростова-на-Дону.

Наша экскурсия откроет перед вами волшебный мир кулинарии 19 - начала 20 века, историю развития ресторанного бизнеса в Ростове, от традиционных столовых и кабачков, рюмочных и шашлычных до знаменитых ресторанов прошлого. Вы окунетесь в историю, откроете для себя многонациональное разнообразие кулинарных традиций Ростова-на-Дону. Наша экскурсия - это не просто поездка в прошлое, это погружение в удивительный мир, где история и кулинария сливаются в единое целое.

С нами вы узнаете, как в России и конкретно в Ростове-на-Дону появилась культура общественного питания, как люди в то время отдыхали и праздновали, а конкретнее:

Где обедали и ужинали жители Ростова-на-Дону в дореволюционное время.

Какие блюда были в меню ресторанов, кофеен, чайных и кондитерских.

Что такое "кухмистерские" и чем они отличались от обычных столовых.

Каков был аромат знаменитой ростовской солянки, известной во многих уголках Советского Союза в середине ХХ века.

Где в современном Ростове-на-Дону можно полакомиться самым эффектным пирожным.

Об удивительном и изысканном блюде для дам - мозгах на греночках.

Что предлагали разносчики для быстрого перекуса на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда XIX века.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя великолепный и разнообразный мир Ростова-на-Дону. Исследуйте его историю и кулинарные традиции, встретьте новые вкусы и ароматы, которые разукрасят вашу вкусовую палитру совершенно новыми оттенкам. Отправляйтесь в это увлекательное путешествие с нами на гастрономической экскурсии по Ростову-на-Дону и обогатите свой опыт!