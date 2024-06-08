Экскурсия «Мозги на греночках» предлагает уникальную возможность окунуться в кулинарное прошлое Ростова-на-Дону.
Гости узнают о развитии ресторанного бизнеса в XIX и начале XX века, от традиционных столовых до знаменитых ресторанов. Вкусные истории о кухмистерских, ростовской солянке и пирожных раскроют секреты старого города.
Программа подходит для всех, кто интересуется историей и гастрономией, и обещает новые впечатления и вкусы
Гости узнают о развитии ресторанного бизнеса в XIX и начале XX века, от традиционных столовых до знаменитых ресторанов. Вкусные истории о кухмистерских, ростовской солянке и пирожных раскроют секреты старого города.
Программа подходит для всех, кто интересуется историей и гастрономией, и обещает новые впечатления и вкусы
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Погружение в кулинарное прошлое
- 📜 Истории ресторанного бизнеса
- 🥣 Тайны ростовской солянки
- 🍰 Вкусные открытия XIX века
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться атмосферой старого города в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой экскурсия проводится в помещении, что позволяет комфортно изучать историю в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый Ростов-на-Дону
Описание экскурсииЧто вас ждет: Закройте глаза и представьте себя на улицах старого Ростова-на-Дону, где в воздухе смешивается аромат свежеиспеченого хлеба, жареной рыбы и пряностей из открытых кухонь и кафе. Теперь откройте глаза и присоединитесь к нам в путешествии по истории ресторанной еды, уникального кулинарного наследия Ростова-на-Дону. Наша экскурсия откроет перед вами волшебный мир кулинарии 19 - начала 20 века, историю развития ресторанного бизнеса в Ростове, от традиционных столовых и кабачков, рюмочных и шашлычных до знаменитых ресторанов прошлого. Вы окунетесь в историю, откроете для себя многонациональное разнообразие кулинарных традиций Ростова-на-Дону. Наша экскурсия — это не просто поездка в прошлое, это погружение в удивительный мир, где история и кулинария сливаются в единое целое. С нами вы узнаете, как в России и конкретно в Ростове-на-Дону появилась культура общественного питания, как люди в то время отдыхали и праздновали, а конкретнее:
- Где обедали и ужинали жители Ростова-на-Дону в дореволюционное время.
- Какие блюда были в меню ресторанов, кофеен, чайных и кондитерских.
- Что такое «кухмистерские» и чем они отличались от обычных столовых.
- Каков был аромат знаменитой ростовской солянки, известной во многих уголках Советского Союза в середине ХХ века.
- Где в современном Ростове-на-Дону можно полакомиться самым эффектным пирожным.
- Об удивительном и изысканном блюде для дам — мозгах на греночках.
- Что предлагали разносчики для быстрого перекуса на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда XIX века. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя великолепный и разнообразный мир Ростова-на-Дону. Исследуйте его историю и кулинарные традиции, встретьте новые вкусы и ароматы, которые раскрасят вашу вкусовую палитру совершенно новыми оттенкам. Отправляйтесь в это увлекательное путешествие с нами на гастрономической экскурсии по Ростову-на-Дону и обогатите свой опыт!
Любой день, любое удобное время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дегустация (по желанию, оплачивается дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ворошиловский, 14
Завершение: Пр. Буденовский, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое удобное время.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Здравствуйте! Очень хочется поблагодарить за шикарную экскурсию по достопримечательностям нашего города! Мы хоть и коренные ростовчане, но узнали много нового…. это была прям экскурсия в детство… кафе Дружба, магазин Океан,
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О
Брала экскурсию на свой день рождения в качестве доп. программы для своих гостей. Мы все местные ростовчанки,но многому были удивлены))Масса интересной информации! И судя по отзывам здесь, гиды индивидуально подбирают
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В
Брала экскурсию на свой день рождения в качестве доп. программы для своих гостей. Мы все местные ростовчанки,но многому были удивлены))Масса интересной информации! И судя по отзывам здесь, гиды индивидуально подбирают
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В
Брала экскурсию на свой день рождения в качестве доп. программы для своих гостей. Мы все местные ростовчанки,но многому были удивлены))Масса интересной информации! И судя по отзывам здесь, гиды индивидуально подбирают
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В
Добрый день! Гастрономический тур удался! Купили много угощений по пути! Было весело, увлекательно,необычно! Спасибо нашему экскурсоводу-Анжеле! Классная экскурсия, время пролетело незаметно, побольше бы таких экскурсий! Особенно понравился колоритный Центральный рынок! Спасибо!
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О
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Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
-25%
9399.80 ₽ за экскурсию