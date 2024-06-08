Экскурсия «Мозги на греночках» предлагает уникальную возможность окунуться в кулинарное прошлое Ростова-на-Дону.



Гости узнают о развитии ресторанного бизнеса в XIX и начале XX века, от традиционных столовых до знаменитых ресторанов. Вкусные истории о кухмистерских, ростовской солянке и пирожных раскроют секреты старого города.



Программа подходит для всех, кто интересуется историей и гастрономией, и обещает новые впечатления и вкусы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться атмосферой старого города в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой экскурсия проводится в помещении, что позволяет комфортно изучать историю в любое время года.

Сейчас август — это идеальное время.