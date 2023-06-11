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Описание
Погрузитесь в мир захватывающих историй и откройте для себя гастрономическую культуру Ростова-на-Дону с нашей экскурсией "Мозги на греночках".
Узнайте, как развивалась общественная культура питания в городе в конце 19 и начале 20 века и какие блюда были популярны в разные эпохи. Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с вкусной историей Ростова и понять, как эта культура отражает дух и историю города.
Закройте глаза и представьте себя на улицах старого Ростова-на-Дону, где в воздухе смешивается аромат свежепеченого хлеба, жареной рыбы и пряностей из открытых кухонь и кафе. Теперь откройте глаза и присоединитесь к нам в путешествии по истории ресторанной еды, уникального кулинарного наследия Ростова-на-Дону.
Наша экскурсия откроет перед вами волшебный мир кулинарии 19 - начала 20 века, историю развития ресторанного бизнеса в Ростове, от традиционных столовых и кабачков, рюмочных и шашлычных до знаменитых ресторанов прошлого. Вы окунетесь в историю, откроете для себя многонациональное разнообразие кулинарных традиций Ростова-на-Дону. Наша экскурсия - это не просто поездка в прошлое, это погружение в удивительный мир, где история и кулинария сливаются в единое целое.
С нами вы узнаете, как в России и конкретно в Ростове-на-Дону появилась культура общественного питания, как люди в то время отдыхали и праздновали, а конкретнее:
- Где обедали и ужинали жители Ростова-на-Дону в дореволюционное время.
- Какие блюда были в меню ресторанов, кофеен, чайных и кондитерских.
- Что такое "кухмистерские" и чем они отличались от обычных столовых.
- Каков был аромат знаменитой ростовской солянки, известной во многих уголках Советского Союза в середине ХХ века.
- Где в современном Ростове-на-Дону можно полакомиться самым эффектным пирожным.
- Об удивительном и изысканном блюде для дам - мозгах на греночках.
- Что предлагали разносчики для быстрого перекуса на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда XIX века.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя великолепный и разнообразный мир Ростова-на-Дону. Исследуйте его историю и кулинарные традиции, встретьте новые вкусы и ароматы, которые разукрасят вашу вкусовую палитру совершенно новыми оттенкам. Отправляйтесь в это увлекательное путешествие с нами на гастрономической экскурсии по Ростову-на-Дону и обогатите свой опыт!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида экскурсовода
- Хорошее настроение
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пр. Ворошиловский 14Завершение: улица Московская 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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