1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
«Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков
Начало: Покровский сквер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Центральный квадрат Ростова-на-Дону - история в каждом шаге
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальное путешествие по историческому Ростову-на-Дону с экскурсией-спектаклем
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями
Начало: В Покровском сквере
Завтра в 18:00
11 июня в 17:00
8 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
5 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»: путешествие в мир мистики
Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях
Начало: На УЛ.Б. Садовая
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 290₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях
Начало: На ул. Московская
14 июня в 16:00
15 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города
Начало: На Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
3 часа
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 720₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Ростову-на-Дону: от крепости до Кафедрального собора
Приглашаем на увлекательную прогулку по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ростов-на-Дону, Парк ИМ.М. Горького
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 387₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей
Начало: Площадь Советов
Расписание: Любой день, любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 013.5₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Мозги на греночках»: путешествие по гастрономической истории Ростова-на-Дону
Приглашаем вас на захватывающее кулинарное путешествие по Ростову-на-Дону, где история и вкусы сливаются в единое целое
Начало: Пр. Ворошиловский, 14
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 320₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
Расписание: По субботам в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
1 518₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону
Посетите уникальную стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону и узнайте, как создаются шедевры из горячего стекла
Начало: Г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: По субботам в 13:00
Сегодня в 13:00
13 июня в 10:00
1 350₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в Музей-квартиру
Начало: Переулок Соборный 17/53
Завтра в 16:30
15 июня в 11:30
26531 990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации
Начало: Проспект Буденновский 23
Расписание: По субботам в 17:00
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
2 294₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
Расписание: По воскресеньям в 15:30.
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
от 15181 290₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Суббота в 18:30
1 290₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Золотой квадрат и Орда города: путешествие по историческому Ростову-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, раскрывая тайны истории и архитектуры в компании опытного гида
Начало: Ул. Станиславского, 58
Расписание: любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: по субботам в 13:00
29 июня в 13:00
6 июля в 13:00
2 653₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990₽ за человека
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Благодарю за очень интересную экскурсию!!! Я ростовчанка, но узнала так много о родном городе! Очень интересно, рекомендую
- ЛЛия31 мая 2024Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
- ВВиталий29 мая 2024Даниил красавчик, такое удовольствие от эксурсии, через него, хочется ещё больше покупать экскурсии, он просто влюбил нас в этот процесс🙏🏻
- ООксана29 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
- ООльга28 мая 2024Очень нравится, когда делом жизни занимаются из поколения в поколение, люди радеют душой и это видно. Очень интересно выстроена экскурсия
- ННаталья23 мая 2024Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ААлексей21 мая 2024Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
- ТТатьяна20 мая 2024Рада, что увидела эту прогулку среди предлагаемых, потому что обзорных много, а вот таких, узкоспециальных, совсем нет. Елена с огромной
- ТТатьяна20 мая 2024За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Пешеходные»
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