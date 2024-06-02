🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 78 отзывов Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск... 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 56 отзывов Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение «Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Соборная площадь 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков Начало: Покровский сквер 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия: Центральный квадрат Ростова-на-Дону - история в каждом шаге Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: От Соборной площади 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни 6 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Уникальное путешествие по историческому Ростову-на-Дону с экскурсией-спектаклем Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями Начало: В Покровском сквере 8 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили 5 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 15 отзывов Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»: путешествие в мир мистики Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях Начало: На УЛ.Б. Садовая 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 15 отзывов Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий Начало: От Соборной площади 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях Начало: На ул. Московская 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города Начало: На Соборной площади 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 25 отзывов «Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству Начало: По договоренности с гидом Расписание: По договоренности от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 27 отзывов Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас Начало: Ул. Большая Садовая, 55 Расписание: См. календарь 1 720 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Путешествие по Ростову-на-Дону: от крепости до Кафедрального собора Приглашаем на увлекательную прогулку по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ростов-на-Дону, Парк ИМ.М. Горького Расписание: См. календарь 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 4 отзыва Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24 Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00 от 4 387 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое удобное время от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов «Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей Начало: Площадь Советов Расписание: Любой день, любое удобное для вас время 9 013.5 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв «Мозги на греночках»: путешествие по гастрономической истории Ростова-на-Дону Приглашаем вас на захватывающее кулинарное путешествие по Ростову-на-Дону, где история и вкусы сливаются в единое целое Начало: Пр. Ворошиловский, 14 Расписание: Любой день, любое удобное время. 9 320 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 2 отзыва Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас Начало: Ул. Доватора,146 А Расписание: По субботам в 16:00 1 518 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону Посетите уникальную стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону и узнайте, как создаются шедевры из горячего стекла Начало: Г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская 3 корпус 4 Расписание: По субботам в 13:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2 часа 1 отзыв Экскурсия в Музей-квартиру Начало: Переулок Соборный 17/53 2653 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 1 отзыв Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации Начало: Проспект Буденновский 23 Расписание: По субботам в 17:00 2 294 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 2 отзыва Загадки старых особняков Ростова-на-Дону Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков Начало: Ул. Пушкинская, 38/70 Расписание: По воскресеньям в 15:30. от 1518 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова Начало: Соборная площадь Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 6 отзывов Добро пожаловать в Ростов-на-Дону Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды Начало: На улице Большая Садовая 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа Тайны и призраки Ростова Расписание: Суббота в 18:30 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Золотой квадрат и Орда города: путешествие по историческому Ростову-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, раскрывая тайны истории и архитектуры в компании опытного гида Начало: Ул. Станиславского, 58 Расписание: любой день 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Экскурсия в стеклодувную мастерскую Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4 Расписание: по субботам в 13:00 2 653 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии Начало: На Ворошиловском проспекте 1 990 ₽ за человека