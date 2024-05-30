Гастрономические экскурсии Ростова-на-Дону

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» в Ростове-на-Дону, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
«🥐 ☕ А в уютных ресторанчиках «Мадам Ку-Ку» и «Фрекен Бок» вас будет ждать волшебная выпечка и ароматный кофе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
«На кухне атамана Ефремова (историческое здание, принадлежащее музейному комплексу Атаманское подворье) мы поговорим о культурных традициях казаков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 10 чел.
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города
Начало: На Соборной площади
«Увидите, какую роль в нашем гастрономическом мире сыграло давнее соседство с армянами»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
3 900 за всё до 4 чел.
«Мозги на греночках» - индивидуальная гастрономическая экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
«Мозги на греночках»: путешествие по гастрономической истории Ростова-на-Дону
Приглашаем вас на захватывающее кулинарное путешествие по Ростову-на-Дону, где история и вкусы сливаются в единое целое
Начало: Пр. Ворошиловский, 14
«Отправляйтесь в это увлекательное путешествие с нами на гастрономической экскурсии по Ростову-на-Дону и обогатите свой опыт»
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 320 за всё до 10 чел.
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
«Вторая часть программы — дегустация»
Расписание: По субботам в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
1 518 за человека
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации
Начало: Проспект Буденновский 23
«Этот сюрприз будет идеальным завершением нашей гастрономической экскурсии, дополнив ваше путешествие яркими вкусовыми впечатлениями»
Расписание: По субботам в 17:00
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
2 294 за человека
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
«По пути мы заглянем в кондитерскую и ресторан, чтобы вы смогли попробовать настоящую донскую кухню»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
«Каким был стритфуд на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда в 19 веке»
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990 за человека
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
«После экскурсии Вас ждет небольшой гастрономический сюрприз – дегустация «кохвия с оселедцем», приготовленных по донскому обычаю, и мини-викторина»
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
    Экскурсия удалась. Спасибо Даниилу, познакомил нас с городом, передал нам частичку своей любви к родному городу. Экскурсия была легкой, максимально информативной, а самое главное очень интересной.
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
    Очень душевно, экскурсия от самых казаков.
  • Е
    Евгений
    19 апреля 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекцииОтличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекцииОтличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции
  • Я
    Яна
    4 января 2024
    Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
    Безумно понравилась экскурсия благодаря замечательному гиду Даниилу. Я часто путешествую с семьей по странам и городам нашей страны,поэтому не побоюсь
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    сказать,что это лучший гид за последнее время,посещенных мною экскурсий. Даниил очень умный,интересный,глубоколюбящий свой город и его историю,гид! Нам повезло,он смог оставить в нас яркие и душевные эмоции надолго! Он разрешает задавать любые вопросы(даже немного не по теме 😌) и у него есть ответ на любой из них. Повествует ярко,эмоционально,с применением фольклора,литературы. Спасибо 🫶🏻

  • Е
    Евгения
    8 декабря 2023
    Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
    Отличная экскурсия, спасибо, Даниилу, парень реально увлечен своим делом) Много где прошли, много что посмотрели. Интересный рассказ, старинные фоточки и
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    даже стихи!!! Мы были в декабре, -3 и ветер, замёрзли ужасно, но Даниил добросовестно водил нас четыре часа))) Тогда было холодно, а сейчас спасибо. Песню про Моню пели ещё сутки…

  • Ж
    Жанна
    17 августа 2023
    На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
    В поездке по казачьему краю хотелось чего-то настоящего, не стереотипно-лубочного, а чтобы искренне и от всей души. Очень рада, что
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    экскурсия с чаепитием получилась именно такой! Под колокольный звон нас встретила хозяйка куреня - бойкая, с приятным говором и отлично поставленной речью. На столе - музейные экспонаты, которые можно рассматривать и трогать (чудеса!). А затем - дружеская беседа за чаем и пирогом (для нас двоих накрыли щедрый стол будто для большой компании). Чай с донскими травами, сдобный пирог с яблоками и корицей… вот это казачье гостеприимство! Увезли с собой полпирога, тëплые пожелания работников музея и яркие впечатления на всю жизнь!

    В поездке по казачьему краю хотелось чего-то настоящего, не стереотипно-лубочного, а чтобы искренне и от всейВ поездке по казачьему краю хотелось чего-то настоящего, не стереотипно-лубочного, а чтобы искренне и от всейВ поездке по казачьему краю хотелось чего-то настоящего, не стереотипно-лубочного, а чтобы искренне и от всейВ поездке по казачьему краю хотелось чего-то настоящего, не стереотипно-лубочного, а чтобы искренне и от всейВ поездке по казачьему краю хотелось чего-то настоящего, не стереотипно-лубочного, а чтобы искренне и от всей
  • А
    Асмик
    1 августа 2023
    Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
    Все понравилось, именинник в восторге, подарочки порадовали, спасибо!
  • О
    Олейникова
    30 июля 2023
    «Мозги на греночках» - индивидуальная гастрономическая экскурсия
    Брала экскурсию на свой день рождения в качестве доп. программы для своих гостей. Мы все местные ростовчанки,но многому были удивлены))Масса
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    интересной информации! И судя по отзывам здесь, гиды индивидуально подбирают программу для каждого заказа) Дегустация в конце - это самое крутое завершение! Она как бы закрепляет впечатления и делает их ярче))Я хотела своим гостям показать наш город с другой стороны, будто бы мы туристы)) и с этой экскурсией моя задумка свершилась на все 100%. Очень рекомендую!

  • М
    Марина
    14 июля 2023
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Отличная экскурсия. Нам, конечно, хотелось в первую очередь попасть в Таганрог, но и остальные пункты в программе важны и интересны.
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    Танаису мы уделили меньше времени, нам хватило краткого знакомства, зато успели во все чеховские музеи. И даже заехали на пляж - спасибо гиду! К "Мадам ку-ку" тоже зашли на минутку. Хотелось побольше городских впечатлений. Мемориал смотрели на обратном пути, опять же из соображений экономии времени. Кассы музеев в Таганроге акрываются в 17.00. К мемориалу надо ехать обязательно. Но можно и вечером. Там не успели в музей, но впечатлений хватило. И если учесть обстоятельный и подробный рассказ гида, то этого было достаточно. Для впечатлений. А теперь вот очень захотелось изучить этот вопрос, мы ведь ничего об этом сражении не знали. Гиду спасибо. За доброжелательность и профессионализм. Было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
  2. На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
  3. Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
  4. «Мозги на греночках» - индивидуальная гастрономическая экскурсия
  5. Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 390 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ростова-на-Дону, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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