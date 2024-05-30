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Танаису мы уделили меньше времени, нам хватило краткого знакомства, зато успели во все чеховские музеи. И даже заехали на пляж - спасибо гиду! К "Мадам ку-ку" тоже зашли на минутку. Хотелось побольше городских впечатлений. Мемориал смотрели на обратном пути, опять же из соображений экономии времени. Кассы музеев в Таганроге акрываются в 17.00. К мемориалу надо ехать обязательно. Но можно и вечером. Там не успели в музей, но впечатлений хватило. И если учесть обстоятельный и подробный рассказ гида, то этого было достаточно. Для впечатлений. А теперь вот очень захотелось изучить этот вопрос, мы ведь ничего об этом сражении не знали. Гиду спасибо. За доброжелательность и профессионализм. Было очень интересно.