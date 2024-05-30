1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
«🥐 ☕ А в уютных ресторанчиках «Мадам Ку-Ку» и «Фрекен Бок» вас будет ждать волшебная выпечка и ароматный кофе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
«На кухне атамана Ефремова (историческое здание, принадлежащее музейному комплексу Атаманское подворье) мы поговорим о культурных традициях казаков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города
Начало: На Соборной площади
«Увидите, какую роль в нашем гастрономическом мире сыграло давнее соседство с армянами»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Мозги на греночках»: путешествие по гастрономической истории Ростова-на-Дону
Приглашаем вас на захватывающее кулинарное путешествие по Ростову-на-Дону, где история и вкусы сливаются в единое целое
Начало: Пр. Ворошиловский, 14
«Отправляйтесь в это увлекательное путешествие с нами на гастрономической экскурсии по Ростову-на-Дону и обогатите свой опыт»
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 320₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
«Вторая часть программы — дегустация»
Расписание: По субботам в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
1 518₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации
Начало: Проспект Буденновский 23
«Этот сюрприз будет идеальным завершением нашей гастрономической экскурсии, дополнив ваше путешествие яркими вкусовыми впечатлениями»
Расписание: По субботам в 17:00
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
2 294₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
«По пути мы заглянем в кондитерскую и ресторан, чтобы вы смогли попробовать настоящую донскую кухню»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
«Каким был стритфуд на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда в 19 веке»
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990₽ за человека
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
«После экскурсии Вас ждет небольшой гастрономический сюрприз – дегустация «кохвия с оселедцем», приготовленных по донскому обычаю, и мини-викторина»
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина30 мая 2024Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
- ЮЮлия11 мая 2024Экскурсия удалась. Спасибо Даниилу, познакомил нас с городом, передал нам частичку своей любви к родному городу. Экскурсия была легкой, максимально информативной, а самое главное очень интересной.
- ААлександр2 мая 2024Очень душевно, экскурсия от самых казаков.
- ЕЕвгений19 апреля 2024Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
- ЯЯна4 января 2024Безумно понравилась экскурсия благодаря замечательному гиду Даниилу. Я часто путешествую с семьей по странам и городам нашей страны,поэтому не побоюсь
- ЕЕвгения8 декабря 2023Отличная экскурсия, спасибо, Даниилу, парень реально увлечен своим делом) Много где прошли, много что посмотрели. Интересный рассказ, старинные фоточки и
- ЖЖанна17 августа 2023В поездке по казачьему краю хотелось чего-то настоящего, не стереотипно-лубочного, а чтобы искренне и от всей души. Очень рада, что
- ААсмик1 августа 2023Все понравилось, именинник в восторге, подарочки порадовали, спасибо!
- ООлейникова30 июля 2023Брала экскурсию на свой день рождения в качестве доп. программы для своих гостей. Мы все местные ростовчанки,но многому были удивлены))Масса
- ММарина14 июля 2023Отличная экскурсия. Нам, конечно, хотелось в первую очередь попасть в Таганрог, но и остальные пункты в программе важны и интересны.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 390 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ростова-на-Дону, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024