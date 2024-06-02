1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков
Начало: Покровский сквер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальное путешествие по историческому Ростову-на-Дону с экскурсией-спектаклем
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями
Начало: В Покровском сквере
Завтра в 18:00
11 июня в 17:00
8 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»: путешествие в мир мистики
Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях
Начало: На УЛ.Б. Садовая
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 290₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях
Начало: На ул. Московская
14 июня в 16:00
15 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 720₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 387₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей
Начало: Площадь Советов
Расписание: Любой день, любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 013.5₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Мозги на греночках»: путешествие по гастрономической истории Ростова-на-Дону
Приглашаем вас на захватывающее кулинарное путешествие по Ростову-на-Дону, где история и вкусы сливаются в единое целое
Начало: Пр. Ворошиловский, 14
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 320₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
Расписание: По субботам в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
1 518₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону
Посетите уникальную стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону и узнайте, как создаются шедевры из горячего стекла
Начало: Г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: По субботам в 13:00
Сегодня в 13:00
13 июня в 10:00
1 350₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в Музей-квартиру
Начало: Переулок Соборный 17/53
Завтра в 16:30
15 июня в 11:30
26531 990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации
Начало: Проспект Буденновский 23
Расписание: По субботам в 17:00
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
2 294₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
Расписание: По воскресеньям в 15:30.
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
от 15181 290₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390₽ за всё до 10 чел.
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987₽ за человека
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Суббота в 18:30
1 290₽ за человека
Групповая
7 часов
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: 22 июня 2024
23 июня в 14:30
5 320₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотой квадрат и Орда города: путешествие по историческому Ростову-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, раскрывая тайны истории и архитектуры в компании опытного гида
Начало: Ул. Станиславского, 58
Расписание: любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17
Расписание: любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Суббота в 13:00
1 590₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: по субботам в 13:00
29 июня в 13:00
6 июля в 13:00
2 653₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо
Начало: в районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990₽ за человека
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Благодарю за очень интересную экскурсию!!! Я ростовчанка, но узнала так много о родном городе! Очень интересно, рекомендую
- ЛЛия31 мая 2024Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
- ГГалина30 мая 2024Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
- ААксана30 мая 2024Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
- ООльга28 мая 2024Очень нравится, когда делом жизни занимаются из поколения в поколение, люди радеют душой и это видно. Очень интересно выстроена экскурсия
- ЮЮлия27 мая 2024Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
- ССергей25 мая 2024Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
- ССергей22 мая 2024Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
- ААлексей21 мая 2024Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Необычные»
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