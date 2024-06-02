Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Ростов - город солнца и цветов Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 48 отзывов Шесть городов: из Ростова в Азов Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края Начало: У железнодорожного вокзала 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 56 отзывов Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков Начало: Покровский сквер 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: На речном вокзале 8 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни 6 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Уникальное путешествие по историческому Ростову-на-Дону с экскурсией-спектаклем Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями Начало: В Покровском сквере 8 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 15 отзывов Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»: путешествие в мир мистики Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях Начало: На УЛ.Б. Садовая 1 290 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону) Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас Начало: В центре города 13 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 15 отзывов Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий Начало: От Соборной площади 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку» Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура Начало: На Привокзальной площади 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях Начало: На ул. Московская 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 27 отзывов Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас Начало: Ул. Большая Садовая, 55 Расписание: См. календарь 1 720 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 4 отзыва Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24 Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00 от 4 387 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое удобное время от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов «Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей Начало: Площадь Советов Расписание: Любой день, любое удобное для вас время 9 013.5 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер) Расписание: Ежедневно с 10.30 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7 Расписание: Ежедневно в 09.00 16 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв «Мозги на греночках»: путешествие по гастрономической истории Ростова-на-Дону Приглашаем вас на захватывающее кулинарное путешествие по Ростову-на-Дону, где история и вкусы сливаются в единое целое Начало: Пр. Ворошиловский, 14 Расписание: Любой день, любое удобное время. 9 320 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 2 отзыва Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас Начало: Ул. Доватора,146 А Расписание: По субботам в 16:00 1 518 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 Расписание: Ежедневно по запросу 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову Расписание: По запросу 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону Посетите уникальную стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону и узнайте, как создаются шедевры из горячего стекла Начало: Г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская 3 корпус 4 Расписание: По субботам в 13:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2 часа 1 отзыв Экскурсия в Музей-квартиру Начало: Переулок Соборный 17/53 2653 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 1 отзыв Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации Начало: Проспект Буденновский 23 Расписание: По субботам в 17:00 2 294 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 2 отзыва Загадки старых особняков Ростова-на-Дону Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков Начало: Ул. Пушкинская, 38/70 Расписание: По воскресеньям в 15:30. от 1518 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова Начало: Соборная площадь Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 4 отзыва «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день по согласованию от 9 390 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 14 часов Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней Начало: Ул. Московская, 53 Расписание: См. календарь 11 987 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки» Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44 Расписание: См. календарь 3 853 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа Тайны и призраки Ростова Расписание: Суббота в 18:30 1 290 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов Праздник Ивана Купала в Пухляковке Начало: Ул. Московская, 53 Расписание: 22 июня 2024 5 320 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта» Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь Расписание: По запросу 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Золотой квадрат и Орда города: путешествие по историческому Ростову-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, раскрывая тайны истории и архитектуры в компании опытного гида Начало: Ул. Станиславского, 58 Расписание: любой день 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17 Расписание: любой день 1 500 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа Стеклодувная мастерская Расписание: Суббота в 13:00 1 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Экскурсия в стеклодувную мастерскую Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4 Расписание: по субботам в 13:00 2 653 ₽ за человека

Мини-группа 1.5 часа Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе) Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо Начало: в районе Соборного переулка Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии Начало: На Ворошиловском проспекте 1 990 ₽ за человека