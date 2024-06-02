Необычные экскурсии по Ростову-на-Дону

Найдено 40 экскурсий в категории «Необычные» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ростов - город солнца и цветов
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 20 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Как отдыхали в Старом Ростове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков
Начало: Покровский сквер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 750 за всё до 10 чел.
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уникальное путешествие по историческому Ростову-на-Дону с экскурсией-спектаклем
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями
Начало: В Покровском сквере
Завтра в 18:00
11 июня в 17:00
8 900 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»: путешествие в мир мистики
Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях
Начало: На УЛ.Б. Садовая
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 290 за человека
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
15 отзывов
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях
Начало: На ул. Московская
14 июня в 16:00
15 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
27 отзывов
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 720 за человека
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 387 за всё до 5 чел.
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
«Ростов-папа» - экскурсионная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей
Начало: Площадь Советов
Расписание: Любой день, любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 013.5 за всё до 10 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
8 600 за всё до 4 чел.
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
«Мозги на греночках» - индивидуальная гастрономическая экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
«Мозги на греночках»: путешествие по гастрономической истории Ростова-на-Дону
Приглашаем вас на захватывающее кулинарное путешествие по Ростову-на-Дону, где история и вкусы сливаются в единое целое
Начало: Пр. Ворошиловский, 14
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 320 за всё до 10 чел.
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
Расписание: По субботам в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
1 518 за человека
Донецкий кряж - горы в донских степях
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
Расписание: Ежедневно по запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.
Экскурсия в мастерскую художественного стекла Игнатовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону
Посетите уникальную стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону и узнайте, как создаются шедевры из горячего стекла
Начало: Г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: По субботам в 13:00
Сегодня в 13:00
13 июня в 10:00
1 350 за человека
Экскурсия в Музей-квартиру
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Экскурсия в Музей-квартиру
Начало: Переулок Соборный 17/53
Завтра в 16:30
15 июня в 11:30
26531 990 за человека
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации
Начало: Проспект Буденновский 23
Расписание: По субботам в 17:00
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
2 294 за человека
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
Расписание: По воскресеньям в 15:30.
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
от 15181 290 за человека
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390 за всё до 10 чел.
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987 за человека
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853 за человека
Тайны и призраки Ростова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Тайны и призраки Ростова
Расписание: Суббота в 18:30
1 290 за человека
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: 22 июня 2024
23 июня в 14:30
5 320 за человека
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Золотой квадрат и Орда города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Золотой квадрат и Орда города: путешествие по историческому Ростову-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, раскрывая тайны истории и архитектуры в компании опытного гида
Начало: Ул. Станиславского, 58
Расписание: любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Индивидуальная
2 часа
Темерник - золотая река: исторический эко-парк на лодках
Начало: Пер. 6-й Сахалинский, 17
Расписание: любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Стеклодувная мастерская
Групповая
1.5 часа
Стеклодувная мастерская
Расписание: Суббота в 13:00
1 590 за человека
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: по субботам в 13:00
29 июня в 13:00
6 июля в 13:00
2 653 за человека
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Мини-группа
1.5 часа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо
Начало: в районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500 за человека
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990 за человека
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
    Благодарю за очень интересную экскурсию!!! Я ростовчанка, но узнала так много о родном городе! Очень интересно, рекомендую
  • Л
    Лия
    31 мая 2024
    «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
    Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • А
    Аксана
    30 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Экскурсия в Музей-квартиру
    Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Экскурсия в мастерскую художественного стекла Игнатовых
    Очень нравится, когда делом жизни занимаются из поколения в поколение, люди радеют душой и это видно. Очень интересно выстроена экскурсия
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    с активным участием зрителей. Витражи это любовь с детства, интересно было узнать как же они изготавливаются. Сегодня когда проезжали мимо, сын спросил: Мама,когда мы еще пойдем сюда на экскурсию?

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
    Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
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    заехали на Мёртвый Донец, поднялись на смотровую площадку в станице Сенявской. В Таганроге зашли в градостроительный музей и проехали весь Таганрог со всеми значимыми памятниками и зданиями, прогулялись по набережной. Советуем!)

  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
    Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
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    архитектуру города и ее историческую ретроспективу. Что можно улучшить - договориться с музеями города что бы ему разрешали продолжать экскурсии и там

  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    Донецкий кряж - горы в донских степях
    Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
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    про донские степи. Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца. Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками.

  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Ростов - город солнца и цветов
  2. Шесть городов: из Ростова в Азов
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  4. Как отдыхали в Старом Ростове
  5. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
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