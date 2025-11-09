Приглашаем посетить край Тихого Дона, край вольных казаков, необъятных степных просторов и неповторимой природы, воспетой великим художником слова Михаилом Александровичем Шолоховым. Время, проведенное на родине великого писателя оставит яркие впечатления от живописного рельефа меловых гор, прохлады пойменных лесов, свежести и чистоты воды и воздуха, и конечно, мемориальных объектов Музея-заповедника М. А. Шолохова.
Описание экскурсииПриглашаем посетить край Тихого Дона, край вольных казаков, необъятных степных просторов и неповторимой природы, воспетой великим художником слова Михаилом Александровичем Шолоховым. Во время экскурсий гости познакомятся с домом, в котором прошли детские и отроческие годы М. А. Шолохова, и где было написано большинство «Донских рассказов», здесь же родился замысел будущего всемирно известного романа «Тихий Дон». Мы поучаствуем в мастер-классе и попробуем писать пером и чернилами, посетим мельницу купца Т. Каргина, побываем на казачьем подворье конца XIX века и познакомимся с укладом традиционного казачьего быта на подворье казака-середняка XIX – XX вв. Обед – настоящее щедрое казачье застолье из крафтовых продуктов (домашняя лапша ручной работы, пироги из печи, вареники, пышки, домашние соленья, яичница, взвар). Познакомимся с инфраструктурой Вешенского мемориально-исторического комплекса, где по сей день сохранилась обстановка, в которой жил писатель. Для нас проведут экскурсию по территории усадьбы – посещение летника, флигеля, сада памяти с могилой писателя. Также мы увидим сорокаметровый обрыв на излучине реки – крутояр Лебяжий – с желтеющими песками, стремительными ласточками и великолепными видами на пойменные леса. Важная информация: Экскурсия проводится для организованных групп от 10 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ст. Каргинская
- Х. Кружилинский
- Ст. Вешенская
- Крутояр Лебяжий Яр
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая 126
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия проводится для организованных групп от 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
