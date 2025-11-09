Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем посетить край Тихого Дона, край вольных казаков, необъятных степных просторов и неповторимой природы, воспетой великим художником слова Михаилом Александровичем Шолоховым. Время, проведенное на родине великого писателя оставит яркие впечатления от живописного рельефа меловых гор, прохлады пойменных лесов, свежести и чистоты воды и воздуха, и конечно, мемориальных объектов Музея-заповедника М. А. Шолохова.

Рейна Тур Ваш гид в Ростове-на-Дону Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность более 12 часов На чём проводится На автобусе Можно с детьми Да Когда Точная дата и время согласуются с гидом 7000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 06:00

Описание экскурсии Приглашаем посетить край Тихого Дона, край вольных казаков, необъятных степных просторов и неповторимой природы, воспетой великим художником слова Михаилом Александровичем Шолоховым. Во время экскурсий гости познакомятся с домом, в котором прошли детские и отроческие годы М. А. Шолохова, и где было написано большинство «Донских рассказов», здесь же родился замысел будущего всемирно известного романа «Тихий Дон». Мы поучаствуем в мастер-классе и попробуем писать пером и чернилами, посетим мельницу купца Т. Каргина, побываем на казачьем подворье конца XIX века и познакомимся с укладом традиционного казачьего быта на подворье казака-середняка XIX – XX вв. Обед – настоящее щедрое казачье застолье из крафтовых продуктов (домашняя лапша ручной работы, пироги из печи, вареники, пышки, домашние соленья, яичница, взвар). Познакомимся с инфраструктурой Вешенского мемориально-исторического комплекса, где по сей день сохранилась обстановка, в которой жил писатель. Для нас проведут экскурсию по территории усадьбы – посещение летника, флигеля, сада памяти с могилой писателя. Также мы увидим сорокаметровый обрыв на излучине реки – крутояр Лебяжий – с желтеющими песками, стремительными ласточками и великолепными видами на пойменные леса. Важная информация: Экскурсия проводится для организованных групп от 10 человек.

Точная дата и время согласуются с гидом Выбрать дату