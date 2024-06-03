Р Роман Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно

Ю Юлия «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!

Ю Юлия Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла замечательно!

T Tanya_subotina «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия читать дальше какой болью рассказывала о периоде ВОВ в Ростове, не передать…. Важно, что информация была подана доступным языком, без излишней «научности». Всем советую! Хорошо, что эта экскурсия была вначале нашего путешествия, так как сложилось определённое системное понимание. Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с

А Анастасия Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))

Р Роман «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!

Г Галина Церкви и храмы Новочеркасска Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.

Н Наталья Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.

I IRINA Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону Очень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!