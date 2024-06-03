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Групповая
3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 550₽ за всё до 19 чел.
Групповая
6 часов
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390₽ за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987₽ за человека
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987₽ за человека
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853₽ за человека
Групповая
7 часов
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: 22 июня 2024
23 июня в 14:30
5 320₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- TTanya_subotina18 мая 2024Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
- ААнастасия5 мая 2024Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))
- РРоман3 мая 2024Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!
- ГГалина8 апреля 2024Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.
- ННаталья27 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
- IIRINA10 марта 2024Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуОчень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!
- ССаркис27 февраля 2024Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-ДонуВсе супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На автобусе»
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