Экскурсии на автобусе в Ростове-на-Дону

Найдено 10 экскурсий в категории «На автобусе» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
3 часа
138 отзывов
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990 за человека
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 550 за всё до 19 чел.
Церкви и храмы Новочеркасска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862 за человека
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390 за всё до 10 чел.
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
8 отзывов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987 за человека
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987 за человека
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853 за человека
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: 22 июня 2024
23 июня в 14:30
5 320 за человека
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • T
    Tanya_subotina
    18 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
    читать дальше

    какой болью рассказывала о периоде ВОВ в Ростове, не передать…. Важно, что информация была подана доступным языком, без излишней «научности». Всем советую! Хорошо, что эта экскурсия была вначале нашего путешествия, так как сложилось определённое системное понимание.

  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
    Всё прошло отлично. Было интересно, получили много новой информации. Экскурсия (продолжительность - 2,5 часа) прошла на одном дыхании. Наш гид - настоящий профессионал. Было легко и приятно общаться)))
  • Р
    Роман
    3 мая 2024
    «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
    Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!
  • Г
    Галина
    8 апреля 2024
    Церкви и храмы Новочеркасска
    Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для
  • I
    IRINA
    10 марта 2024
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Очень понравился парк! Чистый, много зелени, прудников, фигурок животных. Отдых супер!
  • С
    Саркис
    27 февраля 2024
    Поездка в ландшафтный парк «Лога» из Ростова-на-Дону
    Все супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  3. Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
  4. Церкви и храмы Новочеркасска
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  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
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