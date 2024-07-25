Мозаичные панно подземных переходов Ростова-на-Дону - это уникальный объект культурного наследия.На экскурсии вы узнаете, как создавались эти шедевры советского искусства в условиях дефицита, и увидите яркие эпизоды из жизни донской

земли. Азовские походы Петра I, герои Шолохова, советское детство и выход человека в космос - всё это оживает в мозаике. Экскурсия не требует дополнительных расходов и подходит для всех, кто интересуется историей и искусством

Описание экскурсии

Уникальная визитная карточка Ростова

Главная особенность галереи — техника исполнения и необыкновенная кропотливость мастериц, тративших на каждое панно от нескольких месяцев до полугода. Я расскажу, как лишь с помощью кусачек и обычного наждачного станка собирали мозаику из кусочков шахтинской плитки. И познакомлю с историей создания рукотворного чуда в годы тотального дефицита.

Донской край в ярких иллюстрациях

Вы осмотрите все переходы, украшенные мозаикой. Увидите просторы донских полей и животных, которые у нас обитают. Погрузитесь в эпоху СССР: узнаете, как отдыхали люди и каким было традиционное советское детство — у старшего поколения эти картины часто вызывают теплую ностальгию. Перед вами предстанет и эпохальный выход человека в космос — панно, сделанное по эскизу Леонова. Вы рассмотрите эпизоды «Тихого Дона» и гражданской войны, сцены из Азовских походов Петра Великого и битв за Ростов. А во время переходов услышите интересные факты о Ростове в нескучных деталях.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.