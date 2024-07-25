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Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах

Индивидуальная экскурсия по мозаичным панно Ростова-на-Дону. Откройте для себя культурное наследие и яркие эпизоды донской истории
Мозаичные панно подземных переходов Ростова-на-Дону - это уникальный объект культурного наследия.

На экскурсии вы узнаете, как создавались эти шедевры советского искусства в условиях дефицита, и увидите яркие эпизоды из жизни донской
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земли.

Азовские походы Петра I, герои Шолохова, советское детство и выход человека в космос - всё это оживает в мозаике.

Экскурсия не требует дополнительных расходов и подходит для всех, кто интересуется историей и искусством

4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные мозаичные панно
  • 🕰 Погружение в историю донской земли
  • 👨‍🎨 Искусство советского периода
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный формат экскурсии
  • 🗺 Интересные факты о Ростове
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах

Что можно увидеть

  • Мозаичные панно
  • Подземные переходы

Описание экскурсии

Уникальная визитная карточка Ростова

Главная особенность галереи — техника исполнения и необыкновенная кропотливость мастериц, тративших на каждое панно от нескольких месяцев до полугода. Я расскажу, как лишь с помощью кусачек и обычного наждачного станка собирали мозаику из кусочков шахтинской плитки. И познакомлю с историей создания рукотворного чуда в годы тотального дефицита.

Донской край в ярких иллюстрациях

Вы осмотрите все переходы, украшенные мозаикой. Увидите просторы донских полей и животных, которые у нас обитают. Погрузитесь в эпоху СССР: узнаете, как отдыхали люди и каким было традиционное советское детство — у старшего поколения эти картины часто вызывают теплую ностальгию. Перед вами предстанет и эпохальный выход человека в космос — панно, сделанное по эскизу Леонова. Вы рассмотрите эпизоды «Тихого Дона» и гражданской войны, сцены из Азовских походов Петра Великого и битв за Ростов. А во время переходов услышите интересные факты о Ростове в нескучных деталях.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 792 туристов
Здравствуйте! Я Елена Лысенко. Ростовчанка, специалист в сфере гостеприимства и туризма, аттестованный гид-экскурсовод в Ростове-на-Дону. Участник проектов: «Ростов Исторический» на канале Первый Ростовский, «Московское долголетие», «Открой Ростов», «Голос города», программы
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«Маршрут построен: Ростов-на-Дону» на канале ТВЦ, Амбассадор Аviasales «Короче». Влюблена в свой город и с упоением готова рассказывать о его легендах и историях. Проведу вас по лучшим местам и кварталам, сфотографирую и вдохновлю на будущие визиты! С любовью из Ростова-на-Дону ❤️

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Прогулка с Еленой превзошла все ожидания. Мы гуляли смотрели мозаичные панно, слушали истории и музыку в переходах, смотрели архитектуру, зашли в легендарную кондитерскую. Время пронеслось незаметно!
Елена влюбляет в город, она эксперт в своем деле!

От души рекомендую!!!

И отдельная благодарность за путеводитель «Арт-путеводитель по набережной», будто для меня написанный.
Прогулка с Еленой превзошла все ожидания. Мы гуляли смотрели мозаичные панно, слушали истории и музыку в
Прогулка с Еленой превзошла все ожидания. Мы гуляли смотрели мозаичные панно, слушали истории и музыку в
Прогулка с Еленой превзошла все ожидания. Мы гуляли смотрели мозаичные панно, слушали истории и музыку в
Прогулка с Еленой превзошла все ожидания. Мы гуляли смотрели мозаичные панно, слушали истории и музыку в
Прогулка с Еленой превзошла все ожидания. Мы гуляли смотрели мозаичные панно, слушали истории и музыку в
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Татьяна
Рада, что увидела эту прогулку среди предлагаемых, потому что обзорных много, а вот таких, узкоспециальных, совсем нет. Елена с огромной теплотой рассказала об этом ростовском чуде, провела по всем переходам,
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в которых сохранилась эта мозаика, параллельно знакомя с историей города, области, его жителей и литературными произведениями, связанными с этим местом. Получили невероятный восторг и искренне рекомендуем именно этот маршрут: необычно, емко и очень красиво.

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А
Ростовские мозаики покорили. Это чудо чудное.
Не понятна позиция администрации Ростова по сохранению и реставрации, ведь это великолепная туристическая изюминка Ростова.
Татьяне большое спасибо за экскурсию. Информация структурированная, в необходимом объеме, отличным языком.
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E
Отличная экскурсия, мозаичные панно поразили до глубины души! Это шедевр! Елена грамотный гид, любит свой город и знает много о нем! Маршрут интересный с захватом основных достопримечательностей! По пути корректируется с учетом запросов! Я рекомендую к посещению!
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Галина
И экскурсия, и гид и мозаики - наше ростовское чудо! Благодарим Елену за идеальный маршрут и радушие! Рекомендуем семьям с детьми, как мы, и взрослым посетителям! Получили рекомендации, которыми воспользовались и украсили наш отдых и знакомство с городом!
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Инна
Очень живая и милая Елена, получилась душевная прогулка-экскурсия, вечером нежарко и хорошо гулялось. Нам всё понравилось.
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