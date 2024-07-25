Главная особенность галереи — техника исполнения и необыкновенная кропотливость мастериц, тративших на каждое панно от нескольких месяцев до полугода. Я расскажу, как лишь с помощью кусачек и обычного наждачного станка собирали мозаику из кусочков шахтинской плитки. И познакомлю с историей создания рукотворного чуда в годы тотального дефицита.
Донской край в ярких иллюстрациях
Вы осмотрите все переходы, украшенные мозаикой. Увидите просторы донских полей и животных, которые у нас обитают. Погрузитесь в эпоху СССР: узнаете, как отдыхали люди и каким было традиционное советское детство — у старшего поколения эти картины часто вызывают теплую ностальгию. Перед вами предстанет и эпохальный выход человека в космос — панно, сделанное по эскизу Леонова. Вы рассмотрите эпизоды «Тихого Дона» и гражданской войны, сцены из Азовских походов Петра Великого и битв за Ростов. А во время переходов услышите интересные факты о Ростове в нескучных деталях.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 792 туристов
Здравствуйте! Я Елена Лысенко. Ростовчанка, специалист в сфере гостеприимства и туризма, аттестованный гид-экскурсовод в Ростове-на-Дону. Участник проектов: «Ростов Исторический» на канале Первый Ростовский, «Московское долголетие», «Открой Ростов», «Голос города», программы читать дальшеуменьшить
«Маршрут построен: Ростов-на-Дону» на канале ТВЦ, Амбассадор Аviasales «Короче». Влюблена в свой город и с упоением готова рассказывать о его легендах и историях. Проведу вас по лучшим местам и кварталам, сфотографирую и вдохновлю на будущие визиты! С любовью из Ростова-на-Дону ❤️
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Прогулка с Еленой превзошла все ожидания. Мы гуляли смотрели мозаичные панно, слушали истории и музыку в переходах, смотрели архитектуру, зашли в легендарную кондитерскую. Время пронеслось незаметно! Елена влюбляет в город, она эксперт в своем деле!
От души рекомендую!!!
И отдельная благодарность за путеводитель «Арт-путеводитель по набережной», будто для меня написанный.
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Татьяна
Рада, что увидела эту прогулку среди предлагаемых, потому что обзорных много, а вот таких, узкоспециальных, совсем нет. Елена с огромной теплотой рассказала об этом ростовском чуде, провела по всем переходам, читать дальшеуменьшить
в которых сохранилась эта мозаика, параллельно знакомя с историей города, области, его жителей и литературными произведениями, связанными с этим местом. Получили невероятный восторг и искренне рекомендуем именно этот маршрут: необычно, емко и очень красиво.
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А
Антон
Ростовские мозаики покорили. Это чудо чудное. Не понятна позиция администрации Ростова по сохранению и реставрации, ведь это великолепная туристическая изюминка Ростова. Татьяне большое спасибо за экскурсию. Информация структурированная, в необходимом объеме, отличным языком.
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E
Elena
Отличная экскурсия, мозаичные панно поразили до глубины души! Это шедевр! Елена грамотный гид, любит свой город и знает много о нем! Маршрут интересный с захватом основных достопримечательностей! По пути корректируется с учетом запросов! Я рекомендую к посещению!
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Галина
И экскурсия, и гид и мозаики - наше ростовское чудо! Благодарим Елену за идеальный маршрут и радушие! Рекомендуем семьям с детьми, как мы, и взрослым посетителям! Получили рекомендации, которыми воспользовались и украсили наш отдых и знакомство с городом!
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Инна
Очень живая и милая Елена, получилась душевная прогулка-экскурсия, вечером нежарко и хорошо гулялось. Нам всё понравилось.
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