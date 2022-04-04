Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах

Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях

Индивидуальная
Мозаичные панно, украшающие подземелья Ростова, — объект культурного наследия города.

Во всей России нашей галерее советского искусства нет аналогов.

Вы узнаете, каких усилий стоило создать шедевр, и наглядно познакомитесь с яркими эпизодами из жизни донской земли.

Это Азовские походы Петра I и бои за Ростов, герои Шолохова, картины советского детства и многое другое.
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Уникальная визитная карточка Ростова

Главная особенность галереи — техника исполнения и необыкновенная кропотливость мастериц, тративших на каждое панно от нескольких месяцев до полугода. Я расскажу, как лишь с помощью кусачек и обычного наждачного станка собирали мозаику из кусочков шахтинской плитки. И познакомлю с историей создания рукотворного чуда в годы тотального дефицита.

Донской край в ярких иллюстрациях

Вы осмотрите все переходы, украшенные мозаикой. Увидите просторы донских полей и животных, которые у нас обитают. Погрузитесь в эпоху СССР: узнаете, как отдыхали люди и каким было традиционное советское детство — у старшего поколения эти картины часто вызывают теплую ностальгию. Перед вами предстанет и эпохальный выход человека в космос — панно, сделанное по эскизу Леонова. Вы рассмотрите эпизоды «Тихого Дона» и гражданской войны, сцены из Азовских походов Петра Великого и битв за Ростов. А во время переходов услышите интересные факты о Ростове в нескучных деталях.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Московская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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