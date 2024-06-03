🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 102 отзыва Популярное предложение Ростов - город на Дону, на Доне Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления Начало: Береговая 41 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 78 отзывов Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск... 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Ростов - город солнца и цветов Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 48 отзывов Шесть городов: из Ростова в Азов Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края Начало: У железнодорожного вокзала 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 56 отзывов Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение «Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Соборная площадь 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Индивидуальная экскурсия: Отдых в Старом Ростове - история и традиции Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок хранит истории о жизни и отдыхе местных жителей прошлых веков Начало: Покровский сквер 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия: Центральный квадрат Ростова-на-Дону - история в каждом шаге Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: От Соборной площади 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: На речном вокзале 8 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Ростов-папа: Путешествие по криминальному прошлому Ростова-на-Дону Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, где каждый уголок хранит свои секреты и истории о воровской жизни 6 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Уникальное путешествие по историческому Ростову-на-Дону с экскурсией-спектаклем Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями Начало: В Покровском сквере 8 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Древний Азов: путешествие в историю из Ростова-на-Дону Погрузитесь в удивительный мир истории Азова, где каждый камень рассказывает свою легенду. Исследуйте крепости и музеи, следуя шагами Петра I 20 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону 8 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили 5 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Историческое путешествие по Ростову-на-Дону: Танаис, Азак, Кумжа Вас ждет погружение в древнюю историю Ростова-на-Дону, где каждый шаг рассказывает о великих эпохах Начало: На Привокзальной площади 16 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Экскурсия Казачий Дон: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону Познайте героическую историю и богатую культуру донских казаков на увлекательной экскурсии по Ростову-на-Дону Начало: На Привокзальной площади 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону) Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас Начало: В центре города 13 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Легенды Миусс-фронта. Самбекские высоты Посетить грандиозный мемориальный комплекс и услышать связанные с ним военные истории Начало: На Гвардейской площади 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас Начало: В Ростове-на-Дону 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие по донским станицам: Раздорская, Старочеркасская и Новочеркасск Приглашаем на увлекательное путешествие по казачьим станицам и городам. Узнайте о жизни донских казаков и насладитесь историческими достопримечательностями Начало: На Привокзальной площади 22 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 15 отзывов Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий Начало: От Соборной площади 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку» Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура Начало: На Привокзальной площади 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Путешествие в Аксай и два Черкасска Приглашаем в насыщенное путешествие по Ростовской области! Посетите Новочеркасск, Аксай и станицу Старочеркасская, узнайте о казачьих традициях Начало: На Привокзальной площади 17 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях Начало: На ул. Московская 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час 2 отзыва На казачьей кухне в Ростове-на-Дону: искусство чаепития Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне Начало: В станице Старочеркасская от 2 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города Начало: На Соборной площади 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 25 отзывов «Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству Начало: По договоренности с гидом Расписание: По договоренности от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Путешествие по Ростову-на-Дону: от крепости до Кафедрального собора Приглашаем на увлекательную прогулку по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ростов-на-Дону, Парк ИМ.М. Горького Расписание: См. календарь 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 4 отзыва Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24 Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00 от 4 387 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день, любое удобное время. от 10 650 ₽ за всё до 19 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 557 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое удобное время от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов «Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей Начало: Площадь Советов Расписание: Любой день, любое удобное для вас время 9 013.5 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 550 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер) Расписание: Ежедневно с 10.30 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7 Расписание: Ежедневно в 09.00 16 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв «Мозги на греночках»: путешествие по гастрономической истории Ростова-на-Дону Приглашаем вас на захватывающее кулинарное путешествие по Ростову-на-Дону, где история и вкусы сливаются в единое целое Начало: Пр. Ворошиловский, 14 Расписание: Любой день, любое удобное время. 9 320 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 Расписание: Ежедневно по запросу 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову Расписание: По запросу 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова Начало: Соборная площадь Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 4 отзыва «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день по согласованию от 9 390 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день, любое удобное время. от 8 428 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер Расписание: Ежедневно с 10.00 8 600 ₽ за всё до 4 чел.