Индивидуальный тур на машине из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
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Что вас ожидает 🤩
- Ростов-на-Дону: набережная
- Поднимающийся ж. д. мост
- Парамоновские склады и подземная река
- Смотровая площадка
- Дорога вдоль побережья
- Древнегреческое городище Танаис
- Станица Синявская (казачьи дома, старый храм, памятник вице-адмиралу Сенявину). видовая площадка на месте впадения Дона в залив
- Маяк в Мержаново
- Достопримечательности в Таганроге (купеческие особняки, каменная лестница, дворец Александра - I, памятник Петру - I, порт, Никольский храм с английскими ядрами в стене, дом и памятник Фаине Раневской, Чеховские места и другое)
- Миусский лиман и Павловская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Многие считают, что Ростов-на-Дону находится «почти рядом» с морем. Но это не так. Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса - на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря.
Романтичные ландшафты болотистых уголков, где во времена Екатерины проходили огромные парусники, постепенно сменяются каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами.
По пути мы посетим древнегреческий Танаис, маяк в Мержаново, заедем в первый город Петра I - Таганрог и Миусский Лиман.
каждый день с 10.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид
- Транспорт
- Что не входит
- Музеи
- Парки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, скверЗавершение: по согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день с 10.30Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Спасибо за Ваш заказ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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