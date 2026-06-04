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Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря.



Романтичные читать дальше уменьшить ландшафты болотистых уголков, где во времена Екатерины проходили огромные парусники, постепенно сменятся каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами.



По пути мы посетим древнегреческий Танаис, маяк в Мержаново, заедем в первый город Петра I — Таганрог и Миусский Лиман. Многие считают, что Ростов-на-Дону находится «почти рядом» с морем. Но это не так.Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря.Романтичные 4.9 16 отзывов

Александр Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 400 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 16 отзывов 8 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Мы проедем почти в точности той же дорогой, по которой здесь впервые проехали Петр Великий в 1696 году и Пушкин в 1820-м. Вы осмотрите раскопки самого древнего города в Ростовской области — греческого Танаиса, проедете через Синявские плавни, самобытную рыбацкую станицу с настоящими домами-мазанками с камышовыми крышами, где 250 лет назад вице-адмирал Синявин и будущий адмирал Ушаков проводили первые корабли будущего Черноморского флота России, а затем оцените дикие пляжи и бутафорский маяк в Мержаново. Ландшафты дельты Дона постепенно сменятся каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами: так незаметно мы въедем в знаменитый город Таганрог. В ходе неспешной поездки и прогулки по городу вы познакомитесь с историей Таганрога от основания до современности. Мы побываем на Пушкинской набережной, Градоначальском спуске, построенном в 1774 году и легендарной Каменной лестнице, где в 1855 году был разбит английский десант. Мы увидим настоящие английские ядра в стене Никольской церкви, на месте которой когда-то целый месяц жил в палатке сам Петр I. После мы поднимемся к памятнику Петру I, откуда открывается великолепный вид на море, порт и загадочный насыпной остров «Черепаха». Двигаясь дальше вдоль берега, мы доедем до Павловской крепости, которая в 1701 году стала первой крепостью в России, построенной по инженерным расчетам — именно она является прототипом Петропавловской крепости в Петербурге.

Ежедневно с 10.30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ростов-на-Дону: набережная, Парамоновские склады и подземная река, смотровая площадка

Древнегреческое городище Танаис

Станица Синявская: казачьи дома, старый храм, памятник вице-адмиралу Сенявину

Видовая площадка на месте впадения Дона в залив

Маяк в Мержаново

Таганрог: купеческие особняки, каменная лестница, дворец Александра I, памятник Петру I, порт, Никольский храм, дом и памятник Фаине Раневской, Чеховские места и др

Миусский лиман

Павловская крепость Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Входные билеты в музеи, парки

Личные расходы

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер) Завершение: По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10.30 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.