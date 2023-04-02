Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря

Индивидуальный тур на машине из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря

Описание
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Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
Романтичная поездка из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Ростов-на-Дону: набережная
  • Поднимающийся ж. д. мост
  • Парамоновские склады и подземная река
  • Смотровая площадка
  • Дорога вдоль побережья
  • Древнегреческое городище Танаис
  • Станица Синявская (казачьи дома, старый храм, памятник вице-адмиралу Сенявину). видовая площадка на месте впадения Дона в залив
  • Маяк в Мержаново
  • Достопримечательности в Таганроге (купеческие особняки, каменная лестница, дворец Александра - I, памятник Петру - I, порт, Никольский храм с английскими ядрами в стене, дом и памятник Фаине Раневской, Чеховские места и другое)
  • Миусский лиман и Павловская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Многие считают, что Ростов-на-Дону находится «почти рядом» с морем. Но это не так. Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса - на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря.
Романтичные ландшафты болотистых уголков, где во времена Екатерины проходили огромные парусники, постепенно сменяются каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами.
По пути мы посетим древнегреческий Танаис, маяк в Мержаново, заедем в первый город Петра I - Таганрог и Миусский Лиман.

каждый день с 10.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Музеи
  • Парки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Завершение: по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 10.30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Спасибо за Ваш заказ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
История и архитектура
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