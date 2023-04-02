Многие считают, что Ростов-на-Дону находится «почти рядом» с морем. Но это не так. Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса - на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря.

Романтичные ландшафты болотистых уголков, где во времена Екатерины проходили огромные парусники, постепенно сменяются каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами.

По пути мы посетим древнегреческий Танаис, маяк в Мержаново, заедем в первый город Петра I - Таганрог и Миусский Лиман.