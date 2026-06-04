Многие считают, что Ростов-на-Дону находится «почти рядом» с морем. Но это не так.
Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря.
Романтичные
Эта экскурсия поможет вам быстро уехать из шумного мегаполиса на тихую природу и берег Таганрогского залива Азовского моря.
Романтичные
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы проедем почти в точности той же дорогой, по которой здесь впервые проехали Петр Великий в 1696 году и Пушкин в 1820-м. Вы осмотрите раскопки самого древнего города в Ростовской области — греческого Танаиса, проедете через Синявские плавни, самобытную рыбацкую станицу с настоящими домами-мазанками с камышовыми крышами, где 250 лет назад вице-адмирал Синявин и будущий адмирал Ушаков проводили первые корабли будущего Черноморского флота России, а затем оцените дикие пляжи и бутафорский маяк в Мержаново. Ландшафты дельты Дона постепенно сменятся каменистым берегом и настоящими морскими пейзажами: так незаметно мы въедем в знаменитый город Таганрог. В ходе неспешной поездки и прогулки по городу вы познакомитесь с историей Таганрога от основания до современности. Мы побываем на Пушкинской набережной, Градоначальском спуске, построенном в 1774 году и легендарной Каменной лестнице, где в 1855 году был разбит английский десант. Мы увидим настоящие английские ядра в стене Никольской церкви, на месте которой когда-то целый месяц жил в палатке сам Петр I. После мы поднимемся к памятнику Петру I, откуда открывается великолепный вид на море, порт и загадочный насыпной остров «Черепаха». Двигаясь дальше вдоль берега, мы доедем до Павловской крепости, которая в 1701 году стала первой крепостью в России, построенной по инженерным расчетам — именно она является прототипом Петропавловской крепости в Петербурге.
Ежедневно с 10.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ростов-на-Дону: набережная, Парамоновские склады и подземная река, смотровая площадка
- Древнегреческое городище Танаис
- Станица Синявская: казачьи дома, старый храм, памятник вице-адмиралу Сенявину
- Видовая площадка на месте впадения Дона в залив
- Маяк в Мержаново
- Таганрог: купеческие особняки, каменная лестница, дворец Александра I, памятник Петру I, порт, Никольский храм, дом и памятник Фаине Раневской, Чеховские места и др
- Миусский лиман
- Павловская крепость
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи, парки
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Александр, прекрасный Гид, знает массу исторических фактов, подает материал доступно. Объем экскурсии огромен. Мы с семьей прекрасно провели время. Смело берите экскурсию увидите и услышите много всего нового.
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Ю
Великолепно! Интересная и насыщенная экскурсия.
Спасибо Александру: увидели многое, что на групповой экскурсии было бы невозможно.
Спасибо Александру: увидели многое, что на групповой экскурсии было бы невозможно.
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А
Спасибо Александру за увлекательную экскурсию, интересную программу, возможность искупаться. Показал весь центр Таганрога, рассказал про каждое здание, каждую улочку, каждый памятник. Провез именно по побережью Дона, где мы увидели, как
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Ю
Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек, заехали на Мёртвый Донец, поднялись на смотровую площадку в станице Сенявской. В Таганроге зашли в градостроительный музей и проехали весь Таганрог со всеми значимыми памятниками и зданиями, прогулялись по набережной. Советуем!)
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О
Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек, заехали на Мёртвый Донец, поднялись на смотровую площадку в станице Сенявской. В Таганроге зашли в градостроительный музей и проехали весь Таганрог со всеми значимыми памятниками и зданиями, прогулялись по набережной. Советуем!)
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М
Экскурсия понравилась, очень интересно
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