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Описание
Что вас ожидает
Дон-батюшка
Возникновение, существование и процветание города Ростова-на-Дону неразрывно связаны с величавой рекой Дон. Древние греки называли его «Танаис» и считали границей между Европой и Азией, у скифо-сарматских племен слово «Дон» означало просто «река». Уже во второй половине 9 века русские купцы вели здесь оживленную торговлю с арабским Востоком. С тех пор ласковое имя Дона-батюшки неразрывно связано с историей как Ростова-на-Дону, так и России. О роли реки в судьбе города и ее особом фольклорном образе мы подробно поговорим на встрече.
Знакомство с Ростовом
На трехчасовой авто-пешеходной экскурсии я познакомлю вас с главными и самыми интересными местами моего города. Вы посетите Богатый колодезь и Елизаветинский редут, Городской парк, набережную, армянскую церковь Сурб Хач, а также улицы Большую Садовую и Пушкинскую, где до наших дней сохранились доходные дома знаменитых ростовских купцов. Попутно вы проследите ключевые вехи в развитии города и откроете любопытные факты из его прошлого.
Истории, мифы и легенды
На самобытный край богат и самыми разными сюжетами, правдивыми и порой полувымышленными, но очень колоритными. Без них картина Ростова была бы неполной!
Вы узнаете, на кого так обиделся Шаляпин, что отказался дать денег на местную благотворительность.
Также я расскажу о хитроумных затеях, которые видали улицы Ростова: «киносъемках» с ограблением банка и архитекторе, сумевшем усидеть на двух стульях.
Поделюсь городской легендой о подземных ходах в доме Маргариты Черновой.
Удивлю вас историей о катании на санях по сахару, проекте складов с подземными источниками для охлаждения и, можно сказать, настоящем кондиционере 19 века.
И это далеко не все!
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Rav 4
При бронировании мы можем обсудить другие варианты поездок, расширенную программу обзорной экскурсии или корректировку базовой трехчасовой
Возможные посещения музеев и увеличение продолжительности программы оплачивается дополнительно
В летний период не забывайте о защите от солнца и головных уборах, особенно для детей!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл 22 экскурсии для 52 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, родился и вырос в Ростове-на-Дону. Я общительный, увлекающийся историей человек, люблю путешествовать. Постараюсь сделать нашу поездку познавательной и нескучной! Буду рад не только поделиться своими знаниями, но и что-то узнать от вас. Я провожу экскурсии по самому Ростову, а также с удовольствием познакомлю вас с древним Танаисом, Атаманским подворьем в станице Старочеркасской или другими достопримечательностями нашего края. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктор
16 сен 2022
Было интересно и весело. Рекомендуем для первого знакомства с городом!
Наталья
4 сен 2022
Были на экскурсии вчетвером (мы с мужем и семья друзей) 22 августа 2022 года. Были в Ростове-на-Дону проездом из Минска в Анапу. Специально задержались, чтобы побывать на экскурсии. Решили обратиться к Сергею и ничуть не пожалели о нашем выборе. Нам всем все понравилось. Комфортная поездка, интересная информация без излишних подробностей, которые перегрузили бы память и впечатление. Сергей показал город так, что захотелось непременно вернуться и снова прогуляться по набережной, что мы и сделали по обратной дороге домой. Спасибо Сергею! Рекомендую всем!
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Ксения
31 авг 2022
Нам понравилось все. Будем рекомендовать друзьям и знакомым. Комфортно и интересно, были с ребенком 5,5 лет. г. Пермь.
Екатерина
23 авг 2022
Благодарим Сергея за интересную и комфортную экскурсию по Ростову! Насмотрятся на дождливый день, ему удалось показать нам все интересные места города и сделать так, что нам очень понравился город, и мы будем рекомендовать этого гида нашим друзьям. Спасибо за доброжелательность, готовность ответить на все наши вопросы!
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Сергей
8 авг 2022
Были в Ростове проездом, хотелось познакомиться с городом поближе в ограниченное время, поэтому заказали экскурсию. Сергей показал нам основные достопримечательности города, рассказал связанные с ними истории, ответил на наши вопросы о прошлом и настоящем Ростова. Экскурсия проходила в комфортном для нас темпе, с учётом того, что с нами был пятилетний ребёнок. Между локациями перемещались на удобном автомобиле гида с кондиционером, что в жаркую погоду было приятно. Спасибо Сергею за знакомство с Ростовом.
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