Ростов - город на Дону, на Доне

Главные достопримечательности, история и легенды южной столицы России - в поездке на комфортном авто

5
5 отзывов
Образ Дона-батюшки и самобытное купеческое прошлое города, хитрые аферы, ставшие легендами, тайны старинных домов и катания на санях по сахару — истории Ростова колоритны и темпераментны как он сам.

На экскурсии за три часа я покажу вам родной город с самых ярких сторон и расскажу удивительные истории из его прошлого, которые вам обязательно запомнятся.
Ростов - город на Дону, на Доне
Ростов - город на Дону, на Доне
Ростов - город на Дону, на Доне
Ростов - город на Дону, на Доне
Ростов - город на Дону, на Доне
Ростов - город на Дону, на Доне
Ростов - город на Дону, на Доне
Ростов - город на Дону, на Доне
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Описание

Что вас ожидает

Дон-батюшка

Возникновение, существование и процветание города Ростова-на-Дону неразрывно связаны с величавой рекой Дон. Древние греки называли его «Танаис» и считали границей между Европой и Азией, у скифо-сарматских племен слово «Дон» означало просто «река». Уже во второй половине 9 века русские купцы вели здесь оживленную торговлю с арабским Востоком. С тех пор ласковое имя Дона-батюшки неразрывно связано с историей как Ростова-на-Дону, так и России. О роли реки в судьбе города и ее особом фольклорном образе мы подробно поговорим на встрече.

Знакомство с Ростовом

На трехчасовой авто-пешеходной экскурсии я познакомлю вас с главными и самыми интересными местами моего города. Вы посетите Богатый колодезь и Елизаветинский редут, Городской парк, набережную, армянскую церковь Сурб Хач, а также улицы Большую Садовую и Пушкинскую, где до наших дней сохранились доходные дома знаменитых ростовских купцов. Попутно вы проследите ключевые вехи в развитии города и откроете любопытные факты из его прошлого.

Истории, мифы и легенды

На самобытный край богат и самыми разными сюжетами, правдивыми и порой полувымышленными, но очень колоритными. Без них картина Ростова была бы неполной!

  • Вы узнаете, на кого так обиделся Шаляпин, что отказался дать денег на местную благотворительность.
  • Также я расскажу о хитроумных затеях, которые видали улицы Ростова: «киносъемках» с ограблением банка и архитекторе, сумевшем усидеть на двух стульях.
  • Поделюсь городской легендой о подземных ходах в доме Маргариты Черновой.
  • Удивлю вас историей о катании на санях по сахару, проекте складов с подземными источниками для охлаждения и, можно сказать, настоящем кондиционере 19 века.
  • И это далеко не все!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Rav 4
  • При бронировании мы можем обсудить другие варианты поездок, расширенную программу обзорной экскурсии или корректировку базовой трехчасовой
  • Возможные посещения музеев и увеличение продолжительности программы оплачивается дополнительно
  • В летний период не забывайте о защите от солнца и головных уборах, особенно для детей!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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В
16 сен 2022
Было интересно и весело. Рекомендуем для первого знакомства с городом!
Наталья
4 сен 2022
Были на экскурсии вчетвером (мы с мужем и семья друзей) 22 августа 2022 года. Были в Ростове-на-Дону проездом из Минска в Анапу. Специально задержались, чтобы побывать на экскурсии. Решили обратиться к Сергею и ничуть не пожалели о нашем выборе. Нам всем все понравилось. Комфортная поездка, интересная информация без излишних подробностей, которые перегрузили бы память и впечатление. Сергей показал город так, что захотелось непременно вернуться и снова прогуляться по набережной, что мы и сделали по обратной дороге домой. Спасибо Сергею! Рекомендую всем!
Были на экскурсии вчетвером (мы с мужем и семья друзей) 22 августа 2022 года. Были вБыли на экскурсии вчетвером (мы с мужем и семья друзей) 22 августа 2022 года. Были вБыли на экскурсии вчетвером (мы с мужем и семья друзей) 22 августа 2022 года. Были вБыли на экскурсии вчетвером (мы с мужем и семья друзей) 22 августа 2022 года. Были вБыли на экскурсии вчетвером (мы с мужем и семья друзей) 22 августа 2022 года. Были в
К
31 авг 2022
Нам понравилось все. Будем рекомендовать друзьям и знакомым. Комфортно и интересно, были с ребенком 5,5 лет. г. Пермь.
Екатерина
23 авг 2022
Благодарим Сергея за интересную и комфортную экскурсию по Ростову! Насмотрятся на дождливый день, ему удалось показать нам все интересные места города и сделать так, что нам очень понравился город, и мы будем рекомендовать этого гида нашим друзьям. Спасибо за доброжелательность, готовность ответить на все наши вопросы!
С
8 авг 2022
Были в Ростове проездом, хотелось познакомиться с городом поближе в ограниченное время, поэтому заказали экскурсию. Сергей показал нам основные достопримечательности города, рассказал связанные с ними истории, ответил на наши вопросы о прошлом и настоящем Ростова. Экскурсия проходила в комфортном для нас темпе, с учётом того, что с нами был пятилетний ребёнок. Между локациями перемещались на удобном автомобиле гида с кондиционером, что в жаркую погоду было приятно. Спасибо Сергею за знакомство с Ростовом.

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