Образ Дона-батюшки и самобытное купеческое прошлое города, хитрые аферы, ставшие легендами, тайны старинных домов и катания на санях по сахару — истории Ростова колоритны и темпераментны как он сам. На экскурсии за три часа я покажу вам родной город с самых ярких сторон и расскажу удивительные истории из его прошлого, которые вам обязательно запомнятся.

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Описание

Что вас ожидает

Дон-батюшка

Возникновение, существование и процветание города Ростова-на-Дону неразрывно связаны с величавой рекой Дон. Древние греки называли его «Танаис» и считали границей между Европой и Азией, у скифо-сарматских племен слово «Дон» означало просто «река». Уже во второй половине 9 века русские купцы вели здесь оживленную торговлю с арабским Востоком. С тех пор ласковое имя Дона-батюшки неразрывно связано с историей как Ростова-на-Дону, так и России. О роли реки в судьбе города и ее особом фольклорном образе мы подробно поговорим на встрече.

Знакомство с Ростовом

На трехчасовой авто-пешеходной экскурсии я познакомлю вас с главными и самыми интересными местами моего города. Вы посетите Богатый колодезь и Елизаветинский редут, Городской парк, набережную, армянскую церковь Сурб Хач, а также улицы Большую Садовую и Пушкинскую, где до наших дней сохранились доходные дома знаменитых ростовских купцов. Попутно вы проследите ключевые вехи в развитии города и откроете любопытные факты из его прошлого.

Истории, мифы и легенды

На самобытный край богат и самыми разными сюжетами, правдивыми и порой полувымышленными, но очень колоритными. Без них картина Ростова была бы неполной!

Вы узнаете, на кого так обиделся Шаляпин, что отказался дать денег на местную благотворительность.

Также я расскажу о хитроумных затеях, которые видали улицы Ростова: «киносъемках» с ограблением банка и архитекторе, сумевшем усидеть на двух стульях.

Поделюсь городской легендой о подземных ходах в доме Маргариты Черновой.

Удивлю вас историей о катании на санях по сахару, проекте складов с подземными источниками для охлаждения и, можно сказать, настоящем кондиционере 19 века.

И это далеко не все!

Организационные детали