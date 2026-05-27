Посетите 30 значимых исторических локаций старинного Азова на велосипедах вместе с экскурсоводами.
Вы спуститесь в «Пороховой погреб», подниметесь на крепостные валы Азовской крепости и примите участие в дегустации напитка по рецепту Петровской эпохи. Во второй части маршрута вас ждёт прогулка на лодках по Дону.
Описание экскурсииИсторические локации Азова На велосипедах вместе с экскурсоводами вы посетите 30 самых значимых исторических локаций старинного Азова. Город с тысячелетней историей откроет для вас тайны древнего Азака, азовских походов Петра I и расскажет о донском казачестве. Вы спуститесь в «Пороховой погреб» — памятник военно-инженерного искусства XVIII века, подниметесь на крепостные валы Азовской крепости и примите участие в дегустации напитка по рецепту Петровской эпохи: летом — освежающий квас, в прохладное время — согревающий сбитень. Продолжение на лодках Во второй части экскурсии маршрут продолжится по Дону на лодках. Вы услышите интересные факты и легенды о реке, высадитесь на острове «Зелёный» для отдыха и сделаете яркие фотографии.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Локация Пороховой погреб
- Мемориальный музей профессора
- Крепостные валы Азовской крепости
- Музей-ресторан Крепостной вал
Что включено
- Входные билеты в музейные локации
- Дегустация напитка
- Аренда велосипеда на 2 часа
- Аренда лодки на 1 час
- Услуга фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Азов, бул. Петровский (памятник А.С. Пушкину)
Завершение: Г. Азов, Смотровая площадка
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
