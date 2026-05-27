Мои заказы

Веловодный маршрут по историческим местам Азова

Посетите 30 значимых исторических локаций старинного Азова на велосипедах вместе с экскурсоводами.

Вы спуститесь в «Пороховой погреб», подниметесь на крепостные валы Азовской крепости и примите участие в дегустации напитка по рецепту Петровской эпохи. Во второй части маршрута вас ждёт прогулка на лодках по Дону.
Веловодный маршрут по историческим местам Азова
Веловодный маршрут по историческим местам Азова
Веловодный маршрут по историческим местам Азова

Описание экскурсии

Исторические локации Азова На велосипедах вместе с экскурсоводами вы посетите 30 самых значимых исторических локаций старинного Азова. Город с тысячелетней историей откроет для вас тайны древнего Азака, азовских походов Петра I и расскажет о донском казачестве. Вы спуститесь в «Пороховой погреб» — памятник военно-инженерного искусства XVIII века, подниметесь на крепостные валы Азовской крепости и примите участие в дегустации напитка по рецепту Петровской эпохи: летом — освежающий квас, в прохладное время — согревающий сбитень. Продолжение на лодках Во второй части экскурсии маршрут продолжится по Дону на лодках. Вы услышите интересные факты и легенды о реке, высадитесь на острове «Зелёный» для отдыха и сделаете яркие фотографии.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Локация Пороховой погреб
  • Мемориальный музей профессора
  • Крепостные валы Азовской крепости
  • Музей-ресторан Крепостной вал
Что включено
  • Входные билеты в музейные локации
  • Дегустация напитка
  • Аренда велосипеда на 2 часа
  • Аренда лодки на 1 час
  • Услуга фотографа
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Азов, бул. Петровский (памятник А.С. Пушкину)
Завершение: Г. Азов, Смотровая площадка
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии на «Веловодный маршрут по историческим местам Азова»

Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
33 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону откроет вам тайны купеческих особняков и памятников. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Советов
Расписание: в воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1000 ₽ за человека
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Прогуляться по историческим локациям и получить атмосферные снимки на память
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове-на-Дону
2700 ₽ за человека