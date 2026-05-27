Владимир Ваш гид в Ростове-на-Дону Групповая экскурсия 2700 ₽ за человека 4 часа 1-12 человек

Описание экскурсии Исторические локации Азова На велосипедах вместе с экскурсоводами вы посетите 30 самых значимых исторических локаций старинного Азова. Город с тысячелетней историей откроет для вас тайны древнего Азака, азовских походов Петра I и расскажет о донском казачестве. Вы спуститесь в «Пороховой погреб» — памятник военно-инженерного искусства XVIII века, подниметесь на крепостные валы Азовской крепости и примите участие в дегустации напитка по рецепту Петровской эпохи: летом — освежающий квас, в прохладное время — согревающий сбитень. Продолжение на лодках Во второй части экскурсии маршрут продолжится по Дону на лодках. Вы услышите интересные факты и легенды о реке, высадитесь на острове «Зелёный» для отдыха и сделаете яркие фотографии.

