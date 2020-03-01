Индивидуальные экскурсии по Ростову-на-Дону

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Древние крепости, станицы, степные запахи и старинные города на живописной авто-пешеходной экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
Приглашаю в увлекательное путешествие вдоль Дона, насыщенное историческими местами, неповторимыми пейзажами и видами на мирную водную гладь с паромами и баржами.

Вы посетите Азов, «Левбердон», Старочеркасск и Новочеркасск и узнаете, чем они знамениты и как живут в них люди.

А еще услышите самые интересные факты о местном казачестве!
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на речном вокзале
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От устья Дона до Новочеркасска за один день!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!

Что вас ожидает

Азов сквозь столетия
Наше путешествие начнется у речного вокзала Ростова — вы увидите пристань и живописную набережную и услышите историю местной навигации. Далее мы отправимся к устью реки Дон — в старинный город Азов. Здесь вы рассмотрите крепостные валы и ворота XIV века и посетите пороховой погреб и крупнейший музей-заповедник юга России.

Колоритный «Левбердон»
На левом берегу Дона, который местные жители называют «Левбердон», вы увидите памятник Тачанке-Ростовчанке и футбольную арену. А если пожелаете, заглянете в одну из знаменитых шашлычных. Я расскажу, какие исторические события происходили в этих местах и как здесь строили мосты и переправы — участки легендарного Волго-Донского канала.

Истории казачьего Дона
Переместившись на правый берег, мы поедем в древнюю казачью столицу — Старочеркасск. Вы узнаете, что такое «курень», оцените привезенные сюда казаками почти 400 лет назад экспонаты из крепости Азов и посетите Атаманское подворье. А в Воскресенском войсковом соборе увидите кандалы, в которые был закован Степан Разин.

Удивительный Новочеркасск
В завершение мы отправимся в Новочеркасск — нынешнюю столицу Всевеликого войска Донского. Гуляя по старинным купеческим улицам, вы рассмотрите Вознесенский войсковой собор с булыжной мостовой начала XIX века, памятники Ермаку и местным атаманам и Триумфальные арки. А еще я покажу почтовую станцию, где останавливались Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, Политехнический университет и здание Офицерского собрания. При желании, вы также посетите Атаманский дворец, музей Донского казачества и дом-музей художника Грекова.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): музей-заповедник в Азове с пороховым погребом — 320 рублей, Атаманское подворье в Старочеркасске — 200 рублей, Атаманский дворец в Новочеркасске — 150 рублей, музей Донского казачества — 150 рублей

От устья Дона до Новочеркасска за один день!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на речном вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже 12 лет живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!
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