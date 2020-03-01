Индивидуальные экскурсии по Ростову-на-Дону

Что вас ожидает

Азов сквозь столетия

Наше путешествие начнется у речного вокзала Ростова — вы увидите пристань и живописную набережную и услышите историю местной навигации. Далее мы отправимся к устью реки Дон — в старинный город Азов. Здесь вы рассмотрите крепостные валы и ворота XIV века и посетите пороховой погреб и крупнейший музей-заповедник юга России.

Колоритный «Левбердон»

На левом берегу Дона, который местные жители называют «Левбердон», вы увидите памятник Тачанке-Ростовчанке и футбольную арену. А если пожелаете, заглянете в одну из знаменитых шашлычных. Я расскажу, какие исторические события происходили в этих местах и как здесь строили мосты и переправы — участки легендарного Волго-Донского канала.

Истории казачьего Дона

Переместившись на правый берег, мы поедем в древнюю казачью столицу — Старочеркасск. Вы узнаете, что такое «курень», оцените привезенные сюда казаками почти 400 лет назад экспонаты из крепости Азов и посетите Атаманское подворье. А в Воскресенском войсковом соборе увидите кандалы, в которые был закован Степан Разин.

Удивительный Новочеркасск

В завершение мы отправимся в Новочеркасск — нынешнюю столицу Всевеликого войска Донского. Гуляя по старинным купеческим улицам, вы рассмотрите Вознесенский войсковой собор с булыжной мостовой начала XIX века, памятники Ермаку и местным атаманам и Триумфальные арки. А еще я покажу почтовую станцию, где останавливались Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, Политехнический университет и здание Офицерского собрания. При желании, вы также посетите Атаманский дворец, музей Донского казачества и дом-музей художника Грекова.