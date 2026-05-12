Индивидуальные экскурсии по Ростову-на-Дону

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Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска

Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Приглашаем вас в захватывающее путешествие вдоль Дона, где каждый шаг рассказывает уникальную историю России и её великих людей.

Экскурсия начинается в Азове, самом древнем городе Ростовской области, где вы узнаете о
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его богатой истории, начиная от эпохи Золотой Орды.

Затем путь приведет вас к колоритному «Левбердону», где местные жители поделятся историями о важных событиях, происходивших на этих землях. В Старочеркасске вы познакомитесь с историей донских казаков, их бытом и традициями.

В завершение путешествия Новочеркасск откроет перед вами свои секреты, позволяя взглянуть на историю казачества под новым углом.

Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в историю, культуру и традиции России, оставляющее незабываемые впечатления

4.8
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🌉 Живописные виды на Дон
  • 🏛 Посещение старинных крепостей
  • 🏞 Прогулки по набережным
  • 🏙 Знакомство с культурой казаков
  • 🗺 Путешествие по историческим маршрутам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и длительный световой день позволяют насладиться всеми достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить экскурсию, но возможны дожди и более прохладная погода. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска

Что можно увидеть

  • Парамоновские склады
  • Крепостные валы Азова
  • Памятник Тачанке-Ростовчанке
  • Воскресенский войсковой собор
  • Анненская крепость
  • Вознесенский войсковой собор

Описание экскурсии

Устье Дона сквозь столетия

Наше путешествие начнется с места, где началась современная история всех городов вокруг Ростова-на-Дону: Азова, Таганрога, Старочеркасска, Аксая и Новочеркасска. Вы узнаете, зачем здесь появился Петр I в 1695 году и почему Таганоргский залив стал прологом истории России в… Финском заливе. Выясните, как здесь начинали карьеру Суворов, Ушаков, Синявин и Седов и сколько зарабатывал грузчиком Максим Горький. Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам.

Древний Азов

От слияния речки Темерник с Доном мы направимся в самый древний город
Ростовской области — Азов. Здесь вы узнаете о его истории от эпохи Золотой Орды и Генуэзцев, рассмотрите крепостные валы и ворота XIV века, пороховой погреб, остатки генуэзской грепости Тана, диараму штурма Азова и посетите и крупнейший и самый лучший музей-заповедник юга России.

Колоритный «Левбердон»

На левом берегу Дона, который местные жители называют «Левбердон», вы увидите памятник Тачанке-Ростовчанке и футбольную арену. А если пожелаете, заглянете в одну из знаменитых шашлычных. Я расскажу, какие исторические события происходили в этих местах и как здесь строили мосты и переправы — участки легендарного Волго-Донского канала.

Истории казачьего Дона

Переместившись на правый берег, мы поедем в древнюю казачью столицу — Старочеркасск. Вы узнаете, кто такие донские казаки, как они здесь появились, как жили и за что сражались. Увидите изобретение казаков, курень, и посетите Атаманское подворье. В Воскресенском войсковом соборе увидите кандалы, в которые был закован Степан Разин, уникальный деревянный иконостас, а вблизи станицы — великолепно сохранившуюся Анненскую крепость, «близнеца» Петропавловской крепости.

Удивительный Новочеркасск

В завершение мы отправимся в Новочеркасск — нынешнюю столицу Всевеликого войска Донского. Часть нашего пути будет совпадать с некогда известным Большим Черкасским трактом, по которому в разные времена проезжали в ссылку и на службу многие известные личности: от Пушкина и Лермонтова до Чайковского и русских императоров. Мы также сможем побывать на двух чудом сохранившихся почтовых станциях этого тракта в Аксае и Новочеркасске. Гуляя по старинным купеческим улицам, вы рассмотрите Вознесенский войсковой собор с булыжной мостовой начала XIX века, памятники Ермаку и местным атаманам, Триумфальные арки и бывший Императорский Варшавский
университет.
Внимание! Поездка до Новочеркасска возможна при отсутствии задержек во
время движения по маршруту (выезд из Старочеркасска не позднее 17.30 в летнее время).
Вы также можете посетить Новочеркасск в рамках отдельной экскурсии.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию; в случае проведения гидом экскурсии внутри музея вам также нужно купить билет для гида): музей-заповедник в Азове с пороховым погребом — 320 рублей, Атаманское подворье в Старочеркасске — 200 рублей, Атаманский дворец в Новочеркасске — 150 рублей, музей Донского казачества — 150 рублей
  • Гид прошел вакцинацию от COVID-19 и выполняет все необходимые рекомендации по профилактике

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На речном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 847 туристов
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже давно живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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3
3
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2
1
Е
Прекрасная, насыщенная, логично выстроенная экскурсия с увлеченным профессионалом и большим энтузиастом истории Александром. Рекомендуем в первую очередь тем, кого интересуют тематика становления Российской империи на юге страны и живые личностные штрихи к портретам исторических личностей.
Благодарим Александра за новый взгляд на известные места и события!
Прекрасная, насыщенная, логично выстроенная экскурсия с увлеченным профессионалом и большим энтузиастом истории Александром. Рекомендуем в первую
Прекрасная, насыщенная, логично выстроенная экскурсия с увлеченным профессионалом и большим энтузиастом истории Александром. Рекомендуем в первую
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В
Экскурсия «Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска» для тех, кто за один день желает получить массу приятных впечатлений и знаний о красивых, интересных исторических городах и послушать
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рассказ о них эрудированного гида Александра. Классный водитель, удобная машина, хорошая погода — всё это позволило нам легко проехать около двухсот километров. Александр учёл все наши пожелания и скорректировал свой план. Рассказ Александра изобиловал выдержками из знакомых фильмов, стихов, песен, задавал нам вопросы, поэтому мы были не просто слушателями. Александр нигде не оставлял нас одних, всегда был с нами. В экскурсии продуманы все санитарные остановки, и была возможность хорошо пообедать в кафе. Приятным бонусом был трансфер от гостиницы до гостиницы.
При заказе экскурсии путешественникам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства (например, пробки на дорогах), из-за чего время экскурсии увеличивается.
Благодарим Александра за интересную экскурсию!

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И
Александр провел нам такую экскурсию, с долгим приятным послевкусием. Мы до сих пор делимся друг с другом впечатлениями. Несмотря на то, что экскурсия построена с переездами, она нисколько не теряет
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в информативности и яркости. Александр умело ведет повествование, обладая энциклопедическими знаниями, подает информацию в разговорной, доступной форме. Слушать его невероятно интересно!! Некоторые места по заявленной экскурсии были закрыты, тем не менее, Александр предложил альтернативный маршрут, по которому мы с удовольствие проехали. Огромное спасибо за предновогоднее знакомство с Ростовым и казачьим краем!

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В
Наше увлекательное путешествие на туристическом поезде заканчивалось в Ростове-на-Дону. Мы не ожидали, что 10-часовая экскурсия пройдет на одном дыхании. Наш гид Александр оказался прекрасным рассказчиком. Столько фактов из истории России, географии и культуры региона поданы в интересной форме! Мы потрясены!!! Кроме областного центра мы посетили Азов, Старочеркасск и Новочеркасск. Это особенные места!! Спасибо Вам, Александр, за профессионализм и ПРЕКРАСНУЮ экскурсию!!!Рекомендуем!!!
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Юлия
Александр - супер эрудированный, хорошо образованный и невероятно разносторонний человек.
Но он, к сожалению, не понимает того, что гости Ростова-на-Дону, приезжающие в город, например, на 1-2 дня, не располагают временем, чтобы
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можно было его потратить на посторонние разговоры, неуместные замечания в адрес гостей и других людей, а также на выяснение отношений с третьими лицами в присутствии своих туристов.
В данный экскурсионный продукт Александр, руководствуясь, видимо, самыми лучшими побуждениями, попытался включить как можно больше локаций, не подумав о том, что гостям, прежде всего, важно увидеть и узнать всё самое главное и важное, а не слушать перегруженные датами и непроверенными фактами лекции.
В сухом остатке:
Заявленная программа экскурсии сильно "съехала" по времени!
Мы не только не смогли толком осмотреть музей в станице Старочеркасская, но и вовсе не попали в Собор в Новочеркасске, т. к. приехали туда слишком поздно.
Были накладки и в Аксае.
Учитывая тот факт, что для нас было крайне важно осмотреть именно музеи и храмы по заявленному маршруту, данная экскурсия вызвала большое разочарование.
Пришлось на следующий день самостоятельно ехать и в Новочеркасск, и в станицу Старочеркасскую, на что был потрачен ещё один полноценный день в городе, который мог быть использован совершенно иначе.
Всё сказанное выше вовсе не умоляет отдельных исторических познаний Александра и его стремления разнообразить его экскурсионный продукт путём дополнения ожидаемой туристами информации иными сведениями.
К слову сказать, по факту оказалось, что ряд утверждений Александра не только не соответствовали действительности, но и явным образом искажали реальную историческую картину.
Мы вправе так говорить, поскольку в отличие от Александра, обладаем необходимым профильным образованием, позволяющим оценивать заявляемые гидом сведения на предмет их исторической достоверности.
Не исключаю, что подобный подход может прийтись по душе другим гостям города.
Со своей стороны лишь откровенно выражаю исключительно свои впечатления о состоявшейся экскурсии, дабы следующие за нами туристы смогли адекватно сопоставить свои ожидания с возможными последствиями в форме тотального перегруза ненужной информацией, несоблюдения гидом заявленной программы ввиду постоянных сбоев в тайминге в процессе остановок на локациях экскурсии.
И, несмотря на то, что ни при каких обстоятельствах я не выбрала бы ещё раз этого гида и не порекомендовала его турпродукты другим, желаю Александру успехов и всего самого доброго.

Александр - супер эрудированный, хорошо образованный и невероятно разносторонний человек.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Все локации, на которых мы были, обозначены в программе и мы двигались исключительно по программе. Рассказ и комментарии были также
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связаны с объектами посещения. Что касается некоторых моих эмоциональных рассуждений на исторические темы, то они были мной сделаны для усиления эффекта присутствия в этих местах.
Так история воспринимается и запоминается с бОльшим интересом.
Ваши рассуждения о том, что мой рассказ "не соответствует исторической действительности" являются, по сути, лишь Вашей субъективной точкой зрения.

По поводу тайминга. В программе экскурсии было также указано, что:
"Внимание! Поездка до Новочеркасска возможна при отсутствии задержек во время движения по маршруту (выезд из Старочеркасска не позднее 17.30 в летнее время).
Вы также можете посетить Новочеркасск в рамках отдельной экскурсии."
Задержки в движении между локациями были вызваны прежде всего тем, что перед экскурсией, по пути к Вашей гостинице был пожар и появилась огромная пробка и я сразу сообщил Вам, что возможны проблемы со временем, но мы постараемся. Однако, вместо рекомендованных 60-ти минут в музее Азова Вы были там гораздо дольше - более полутора часов.
Мы с Вами приехали в Старочеркасск в 17.15 и благодаря моей настойчивости Вы смогли попасть в Атаманский дворец, хотя сотрудники музея пытались закрыть кассу на 15 минут раньше.
Далее, не смотря на задержку я решил пойти на превышение трафика экскурсии, увеличил длительность до 10-ти часов и поехал с Вами в Новочеркасск. Хотя и здесь я еще до приезда говорил о том, что этот город достоин того, чтобы приехать сюда отдельно.
Жаль, что не оставили отзыв за дополнительную услугу, которую я оказал Вам в виде приезда за Вами в гостиницу на Левбердоне и отвез вечером в кафе бесплатно.

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Г
Очень содержательная, насыщенная программа. Было интересно ребёнку 11лет про военные действия, укрепления, оружие;музей в Азове(окаменелости-супер! есть аудиогид). Нет чувства усталости, чередование формата очень удачно(машина, пешком, на улице, в помещении). Исторические и краеведческие факты Александр передаёт очень доступно, информация легко усваивается. Спасибо большое.
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