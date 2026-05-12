Индивидуальные экскурсии по Ростову-на-Дону

Экскурсия начинается в Азове, самом древнем городе Ростовской области, где вы узнаете о
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🌉 Живописные виды на Дон
- 🏛 Посещение старинных крепостей
- 🏞 Прогулки по набережным
- 🏙 Знакомство с культурой казаков
- 🗺 Путешествие по историческим маршрутам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Парамоновские склады
- Крепостные валы Азова
- Памятник Тачанке-Ростовчанке
- Воскресенский войсковой собор
- Анненская крепость
- Вознесенский войсковой собор
Описание экскурсии
Устье Дона сквозь столетия
Наше путешествие начнется с места, где началась современная история всех городов вокруг Ростова-на-Дону: Азова, Таганрога, Старочеркасска, Аксая и Новочеркасска. Вы узнаете, зачем здесь появился Петр I в 1695 году и почему Таганоргский залив стал прологом истории России в… Финском заливе. Выясните, как здесь начинали карьеру Суворов, Ушаков, Синявин и Седов и сколько зарабатывал грузчиком Максим Горький. Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам.
Древний Азов
От слияния речки Темерник с Доном мы направимся в самый древний город
Ростовской области — Азов. Здесь вы узнаете о его истории от эпохи Золотой Орды и Генуэзцев, рассмотрите крепостные валы и ворота XIV века, пороховой погреб, остатки генуэзской грепости Тана, диараму штурма Азова и посетите и крупнейший и самый лучший музей-заповедник юга России.
Колоритный «Левбердон»
На левом берегу Дона, который местные жители называют «Левбердон», вы увидите памятник Тачанке-Ростовчанке и футбольную арену. А если пожелаете, заглянете в одну из знаменитых шашлычных. Я расскажу, какие исторические события происходили в этих местах и как здесь строили мосты и переправы — участки легендарного Волго-Донского канала.
Истории казачьего Дона
Переместившись на правый берег, мы поедем в древнюю казачью столицу — Старочеркасск. Вы узнаете, кто такие донские казаки, как они здесь появились, как жили и за что сражались. Увидите изобретение казаков, курень, и посетите Атаманское подворье. В Воскресенском войсковом соборе увидите кандалы, в которые был закован Степан Разин, уникальный деревянный иконостас, а вблизи станицы — великолепно сохранившуюся Анненскую крепость, «близнеца» Петропавловской крепости.
Удивительный Новочеркасск
В завершение мы отправимся в Новочеркасск — нынешнюю столицу Всевеликого войска Донского. Часть нашего пути будет совпадать с некогда известным Большим Черкасским трактом, по которому в разные времена проезжали в ссылку и на службу многие известные личности: от Пушкина и Лермонтова до Чайковского и русских императоров. Мы также сможем побывать на двух чудом сохранившихся почтовых станциях этого тракта в Аксае и Новочеркасске. Гуляя по старинным купеческим улицам, вы рассмотрите Вознесенский войсковой собор с булыжной мостовой начала XIX века, памятники Ермаку и местным атаманам, Триумфальные арки и бывший Императорский Варшавский
университет.
Внимание! Поездка до Новочеркасска возможна при отсутствии задержек во
время движения по маршруту (выезд из Старочеркасска не позднее 17.30 в летнее время).
Вы также можете посетить Новочеркасск в рамках отдельной экскурсии.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию; в случае проведения гидом экскурсии внутри музея вам также нужно купить билет для гида): музей-заповедник в Азове с пороховым погребом — 320 рублей, Атаманское подворье в Старочеркасске — 200 рублей, Атаманский дворец в Новочеркасске — 150 рублей, музей Донского казачества — 150 рублей
- Гид прошел вакцинацию от COVID-19 и выполняет все необходимые рекомендации по профилактике
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Отзывы и рейтинг
Благодарим Александра за новый взгляд на известные места и события!
Но он, к сожалению, не понимает того, что гости Ростова-на-Дону, приезжающие в город, например, на 1-2 дня, не располагают временем, чтобы