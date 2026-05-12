Индивидуальные экскурсии по Ростову-на-Дону

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и длительный световой день позволяют насладиться всеми достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить экскурсию, но возможны дожди и более прохладная погода. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.

Приглашаем вас в захватывающее путешествие вдоль Дона, где каждый шаг рассказывает уникальную историю России и её великих людей.Экскурсия начинается в Азове, самом древнем городе Ростовской области, где вы узнаете о

его богатой истории, начиная от эпохи Золотой Орды. Затем путь приведет вас к колоритному «Левбердону», где местные жители поделятся историями о важных событиях, происходивших на этих землях. В Старочеркасске вы познакомитесь с историей донских казаков, их бытом и традициями. В завершение путешествия Новочеркасск откроет перед вами свои секреты, позволяя взглянуть на историю казачества под новым углом. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в историю, культуру и традиции России, оставляющее незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Устье Дона сквозь столетия

Наше путешествие начнется с места, где началась современная история всех городов вокруг Ростова-на-Дону: Азова, Таганрога, Старочеркасска, Аксая и Новочеркасска. Вы узнаете, зачем здесь появился Петр I в 1695 году и почему Таганоргский залив стал прологом истории России в… Финском заливе. Выясните, как здесь начинали карьеру Суворов, Ушаков, Синявин и Седов и сколько зарабатывал грузчиком Максим Горький. Увидите подъем фермы уникального железнодорожного моста и проводку барж, прогуляетесь по живописной набережной к подземной реке и старинным Парамоновским складам.

Древний Азов

От слияния речки Темерник с Доном мы направимся в самый древний город

Ростовской области — Азов. Здесь вы узнаете о его истории от эпохи Золотой Орды и Генуэзцев, рассмотрите крепостные валы и ворота XIV века, пороховой погреб, остатки генуэзской грепости Тана, диараму штурма Азова и посетите и крупнейший и самый лучший музей-заповедник юга России.

Колоритный «Левбердон»

На левом берегу Дона, который местные жители называют «Левбердон», вы увидите памятник Тачанке-Ростовчанке и футбольную арену. А если пожелаете, заглянете в одну из знаменитых шашлычных. Я расскажу, какие исторические события происходили в этих местах и как здесь строили мосты и переправы — участки легендарного Волго-Донского канала.

Истории казачьего Дона

Переместившись на правый берег, мы поедем в древнюю казачью столицу — Старочеркасск. Вы узнаете, кто такие донские казаки, как они здесь появились, как жили и за что сражались. Увидите изобретение казаков, курень, и посетите Атаманское подворье. В Воскресенском войсковом соборе увидите кандалы, в которые был закован Степан Разин, уникальный деревянный иконостас, а вблизи станицы — великолепно сохранившуюся Анненскую крепость, «близнеца» Петропавловской крепости.

Удивительный Новочеркасск

В завершение мы отправимся в Новочеркасск — нынешнюю столицу Всевеликого войска Донского. Часть нашего пути будет совпадать с некогда известным Большим Черкасским трактом, по которому в разные времена проезжали в ссылку и на службу многие известные личности: от Пушкина и Лермонтова до Чайковского и русских императоров. Мы также сможем побывать на двух чудом сохранившихся почтовых станциях этого тракта в Аксае и Новочеркасске. Гуляя по старинным купеческим улицам, вы рассмотрите Вознесенский войсковой собор с булыжной мостовой начала XIX века, памятники Ермаку и местным атаманам, Триумфальные арки и бывший Императорский Варшавский

университет.

Внимание! Поездка до Новочеркасска возможна при отсутствии задержек во

время движения по маршруту (выезд из Старочеркасска не позднее 17.30 в летнее время).

Вы также можете посетить Новочеркасск в рамках отдельной экскурсии.

Организационные детали