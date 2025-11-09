Эта экскурсия проведет вас по Садовой улице Ростова-на-Дону, где вы увидите величественные купеческие дома и памятники выдающимся личностям. Прогулка охватывает ключевые моменты истории города, включая войны и революции. Узнайте, как Ростов развивался и чем живет сегодня. Это не просто маршрут по улицам, а путешествие во времени, которое оставит неизгладимые впечатления
Что можно увидеть
- Площадь Советов
- Музей краеведения
- Доходные дома Токарева и Кистова
- Дом Хмельницкого
- Дом братьев Мартын
- Памятники Платову и Елизавете Петровне
- Покровский храм
- Театральный проспект
- Музыкальный театр
- Здание филармонии
- Парк культуры и отдыха 1 Мая
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Советов и Музей краеведения.
- Доходные дома Токарева и Кистова.
- Дом Хмельницкого и дом братьев Мартын.
- Памятники Платову и императрице Елизавете Петровне.
- Покровский храм и Театральный проспект.
- Музыкальный театр и здание филармонии.
- Парк культуры и отдыха 1 Мая.
Я расскажу:
- О становлении и развитии Ростова-на-Дону.
- Выдающихся людях, оставивших след в его истории.
- Связанных с городом событиях Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
- А также об интересных деталях, которые часто остаются за программами стандартных обзорных маршрутов.
Павел — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 272 туристов
Люблю свой город и его историю и с удовольствием поделюсь своей любовью с вами. Вас ждёт интересная прогулка по центральной улице города и увлекательный рассказ об исторических событиях и удивительных личностях, оставшихся в истории Ростова, а также творивших её собственными руками. Имею диплом о профессиональной переподготовке и аттестат — экскурсовод (гид).Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
9 ноя 2025
Большое спасибо Павлу за прекрасную экскурсию,2,5 часа прошли на одном дыхании,правильная речь,прекрасная эрудиция,структурность и ответственность,очень рекомендую вам эту экскурсию и сама с удовольствием ещё раз посетила бы!
В
Владислав
6 ноя 2025
Прекрасная подача материала, хороший маршрут для первого знакомства с городом. Три часа вместо заявленных двух прошли незаметно. Особо отмечу грамотный русский язык без жаргона, заимствований и неологизмов.
О
Ольга
3 ноя 2025
Очень познавательная и интересная экскурсия. В ней раскрылась история Ростова.
Д
Дарья
12 окт 2025
Были на экскурсии Павла. Время пролетело незаметно. Прекрасный экскурсовод, знающий, любящий свое дело! Большое спасибо!
В
Владимир
7 окт 2025
Огромнейшее СПАСИБО ЗА ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ И ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАВЛУ АНАТОЛЬЕВИЧУ!!!
Т
Татьяна
24 сен 2025
Экскурсия «Улица Садовая, скамеечка кленовая» — это не просто прогулка по городу, а настоящее погружение в душу Ростова-на-Дону. Ведь эти строки — не вымысел, а часть официального гимна города.
Павел —
Павел —
Н
Наталья
23 сен 2025
Спасибо большое Павлу. Пришел даже раньше. Очень увлекательно рассказывал, тут же перестали смотреть по сторонам, сразу вовлеклись в то, о чем рассказывал Павел. Спасибо большое!
Елена
19 сен 2025
Интересная экскурсия. Хороший гид Павел. Все понравилось. Рекомендую
Л
Лидия
18 сен 2025
Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.
А
Артём
18 сен 2025
Все отлично.
Светлана
16 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Два с половиной часа просто на одном дыхании! Павел настоящий профессионал! История города и его замечательных людей стала для нас настоящим открытием! Рекомендуем экскурсию от всей души!
Галина
7 сен 2025
Спасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он не из тех, кто будет дополнять свой рассказ байками, шутками, анекдотами - в своем повествовании
M
Maxim
18 авг 2025
Были на экскурсии семьей. Павел отличный рассказчик. В неспешном темпе экскурсия прошла увлекательно и незаметно.
Елена
29 июл 2025
Великолепная экскурсия, подача материала на высоте, высокопрофессиональный экскурсовод. Всем рекомендую! Это не единственная моя экскурсия с этим гидом
О
Ольга
26 июл 2025
Прекрасная подача материала, очень много интересных и курьёзных фактов из истории Ростова-на-Дону и России в целом. Чувствуется огромная любовь Павла к городу, умение подмечать детали и вкусно о них рассказывать. Надеемся в следующий приезд встретиться снова и узнать больше о вашем прекрасном городе!
