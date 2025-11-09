Мои заказы

Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону

Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону откроет вам тайны купеческих особняков и памятников. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Эта экскурсия проведет вас по Садовой улице Ростова-на-Дону, где вы увидите величественные купеческие дома и памятники выдающимся личностям. Прогулка охватывает ключевые моменты истории города, включая войны и революции. Узнайте, как Ростов развивался и чем живет сегодня. Это не просто маршрут по улицам, а путешествие во времени, которое оставит неизгладимые впечатления
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные купеческие особняки
  • 🗿 Памятники историческим личностям
  • 🎭 Театральные фасады и музеи
  • 🌳 Уютные парки и скверы
  • 📜 Истории о войнах и революциях
  • 🎶 Музыкальный театр и филармония
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону© Павел
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону© Павел
Время начала: 11:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Площадь Советов
  • Музей краеведения
  • Доходные дома Токарева и Кистова
  • Дом Хмельницкого
  • Дом братьев Мартын
  • Памятники Платову и Елизавете Петровне
  • Покровский храм
  • Театральный проспект
  • Музыкальный театр
  • Здание филармонии
  • Парк культуры и отдыха 1 Мая

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Советов и Музей краеведения.
  • Доходные дома Токарева и Кистова.
  • Дом Хмельницкого и дом братьев Мартын.
  • Памятники Платову и императрице Елизавете Петровне.
  • Покровский храм и Театральный проспект.
  • Музыкальный театр и здание филармонии.
  • Парк культуры и отдыха 1 Мая.

Я расскажу:

  • О становлении и развитии Ростова-на-Дону.
  • Выдающихся людях, оставивших след в его истории.
  • Связанных с городом событиях Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
  • А также об интересных деталях, которые часто остаются за программами стандартных обзорных маршрутов.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет950 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 272 туристов
Люблю свой город и его историю и с удовольствием поделюсь своей любовью с вами. Вас ждёт интересная прогулка по центральной улице города и увлекательный рассказ об исторических событиях и удивительных личностях, оставшихся в истории Ростова, а также творивших её собственными руками. Имею диплом о профессиональной переподготовке и аттестат — экскурсовод (гид).
Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Наталья)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Наталья)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Наталья)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Лидия)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Артём)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Галина)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Maxim)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Maxim)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Maxim)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Михаил)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Михаил)Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону (Михаил)
Н
Наталья
9 ноя 2025
Большое спасибо Павлу за прекрасную экскурсию,2,5 часа прошли на одном дыхании,правильная речь,прекрасная эрудиция,структурность и ответственность,очень рекомендую вам эту экскурсию и сама с удовольствием ещё раз посетила бы!
Большое спасибо Павлу за прекрасную экскурсию,2,5 часа прошли на одном дыхании,правильная речь,прекрасная эрудиция,структурность и ответственность,очень рекомендуюБольшое спасибо Павлу за прекрасную экскурсию,2,5 часа прошли на одном дыхании,правильная речь,прекрасная эрудиция,структурность и ответственность,очень рекомендуюБольшое спасибо Павлу за прекрасную экскурсию,2,5 часа прошли на одном дыхании,правильная речь,прекрасная эрудиция,структурность и ответственность,очень рекомендую
В
Владислав
6 ноя 2025
Прекрасная подача материала, хороший маршрут для первого знакомства с городом. Три часа вместо заявленных двух прошли незаметно. Особо отмечу грамотный русский язык без жаргона, заимствований и неологизмов.
О
Ольга
3 ноя 2025
Очень познавательная и интересная экскурсия. В ней раскрылась история Ростова.
Д
Дарья
12 окт 2025
Были на экскурсии Павла. Время пролетело незаметно. Прекрасный экскурсовод, знающий, любящий свое дело! Большое спасибо!
В
Владимир
7 окт 2025
Огромнейшее СПАСИБО ЗА ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ И ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАВЛУ АНАТОЛЬЕВИЧУ!!!
Т
Татьяна
24 сен 2025
Экскурсия «Улица Садовая, скамеечка кленовая» — это не просто прогулка по городу, а настоящее погружение в душу Ростова-на-Дону. Ведь эти строки — не вымысел, а часть официального гимна города.

Павел —
читать дальше

гид, для которого Ростов — не просто место работы, а родной дом, наполненный памятью, гордостью и любовью. Его рассказы о Садовой улице звучат как живая поэма: здесь каждое здание — страница истории, каждый поворот — отголосок прошлого, а знаменитая «скамеечка кленовая» становится трогательным символом уюта, размышлений и связи времён.

Благодаря Павлу гимн Ростова перестаёт быть лишь текстом на бумаге — он оживает в звуках шагов по брусчатке, в шелесте листьев, в архитектурных деталях и в тёплых историях, которые хочется пересказывать дальше.

Экскурсия прошла на одном дыхании, оставив после себя не просто впечатления, а чувство принадлежности к этому удивительному городу.

Спасибо, Павел, за ваш талант, глубокие знания и искреннюю любовь к Ростову! Такие экскурсии — не просто досуг, а вклад в сохранение городской памяти. Обязательно вернусь и всем, без исключения, рекомендую эту прогулку по строчкам гимна и сердцу Ростова-на-Дону.

Н
Наталья
23 сен 2025
Спасибо большое Павлу. Пришел даже раньше. Очень увлекательно рассказывал, тут же перестали смотреть по сторонам, сразу вовлеклись в то, о чем рассказывал Павел. Спасибо большое!
Елена
Елена
19 сен 2025
Интересная экскурсия. Хороший гид Павел. Все понравилось. Рекомендую
Л
Лидия
18 сен 2025
Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.
Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.
А
Артём
18 сен 2025
Все отлично.
Все отлично.
Светлана
Светлана
16 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Два с половиной часа просто на одном дыхании! Павел настоящий профессионал! История города и его замечательных людей стала для нас настоящим открытием! Рекомендуем экскурсию от всей души!
Галина
Галина
7 сен 2025
Спасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он не из тех, кто будет дополнять свой рассказ байками, шутками, анекдотами - в своем повествовании
читать дальше

Павел опирался на серьезные исторические источники, на личные беседы с краеведами. Информацию он дает последовательно, не «скачет» с века на век, с даты на дату, нет сумбура. Прогулка в комфортном темпе, организатор в солнечную погоду выбирал тень для остановок, спрашивал, не устали ли. Отвечал на любые исторические и просто бытовые вопросы - очень глубоко погружен. Связал нашу память с городом со многими выдающимися жителями/гостями города. С собой у Павла большой рюкзак с папками с фотографиями зданий, которых уже нет, улиц в их различный временной период, портретами людей, внесшими вклад в развитие города или даже мировой вклад (развитие медицины, например). Желаю Павлу здоровья и благодарных туристов.

Спасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он неСпасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он не
M
Maxim
18 авг 2025
Были на экскурсии семьей. Павел отличный рассказчик. В неспешном темпе экскурсия прошла увлекательно и незаметно.
Были на экскурсии семьей. Павел отличный рассказчик. В неспешном темпе экскурсия прошла увлекательно и незаметно.Были на экскурсии семьей. Павел отличный рассказчик. В неспешном темпе экскурсия прошла увлекательно и незаметно.Были на экскурсии семьей. Павел отличный рассказчик. В неспешном темпе экскурсия прошла увлекательно и незаметно.
Елена
Елена
29 июл 2025
Великолепная экскурсия, подача материала на высоте, высокопрофессиональный экскурсовод. Всем рекомендую! Это не единственная моя экскурсия с этим гидом
О
Ольга
26 июл 2025
Прекрасная подача материала, очень много интересных и курьёзных фактов из истории Ростова-на-Дону и России в целом. Чувствуется огромная любовь Павла к городу, умение подмечать детали и вкусно о них рассказывать. Надеемся в следующий приезд встретиться снова и узнать больше о вашем прекрасном городе!

