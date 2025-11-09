читать дальше

гид, для которого Ростов — не просто место работы, а родной дом, наполненный памятью, гордостью и любовью. Его рассказы о Садовой улице звучат как живая поэма: здесь каждое здание — страница истории, каждый поворот — отголосок прошлого, а знаменитая «скамеечка кленовая» становится трогательным символом уюта, размышлений и связи времён.



Благодаря Павлу гимн Ростова перестаёт быть лишь текстом на бумаге — он оживает в звуках шагов по брусчатке, в шелесте листьев, в архитектурных деталях и в тёплых историях, которые хочется пересказывать дальше.



Экскурсия прошла на одном дыхании, оставив после себя не просто впечатления, а чувство принадлежности к этому удивительному городу.



Спасибо, Павел, за ваш талант, глубокие знания и искреннюю любовь к Ростову! Такие экскурсии — не просто досуг, а вклад в сохранение городской памяти. Обязательно вернусь и всем, без исключения, рекомендую эту прогулку по строчкам гимна и сердцу Ростова-на-Дону.