Влюбись в Донской край и возвращайся!

Рейна-ТУР Н.
Рейна-ТУР Н. – Гид из Ростов-на-Дону
Занимательная экскурсия ⛳ по Донскому краю.

Вас будет ждать автобусная экскурсия ⛳ по центральной части Ростова-на-Дону.

Экскурсия ⛳ даёт возможность окунуться в неповторимый колорит южного города.

В Азове — осмотр исторического центра города и крепостных валов и посещение «Порохового погреба».

Во время пешеходной экскурсии 🧭 по казачьей станицу Старочеркасскую экскурсанты увидят казачьи трофеи Азовских походов XVII века, казачьи дома-курени, атаманское подворье, познакомятся с бытом, обычаями и обрядами казаков.

В Таганроге мы пройдём по старой части города, являющейся литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником А.

П.

Чехова.
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Экскурсия

12 500 ₽ за человека

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Влюбись в Донской край и возвращайся!
Влюбись в Донской край и возвращайся!

Что вы увидите

  • Атаманский дворец
  • Воскресенский войсковой собор
  • Дома-курени
  • Бывшая крепость Дмитрия Ростовского
  • ул. Большая Садовая
  • ул. Пушкинская
  • «Пороховой погреб»
  • Казачья станица Старочеркасская
  • Старая часть города Таганрог
  • и другое
Неповторимый колорит купеческого города
Ростов-на-Дону порадует удивительной архитектурой и тёплой атмосферой. Вы увидите настоящую казачью станицу Старочеркасскую — бывшую столицу донского казачества и место рождения Атамана Платова, полюбуетесь Атаманским дворцом, Воскресенским войсковым собором и домами-куренями, в которых по сей день сохранилась атмосфера казачества.
Прогулка 👣 начинается в центре бывшей крепости Дмитрия Ростовского и проходит по главной улице Большой Садовой с множеством красивых 🤩 старинных зданий, современных сооружений и памятников, а затем по пешеходной улице Пушкинской, на которой царит дух романтики и умиротворения.
Древнейший город 🏙️ Ростовской области
На территории Азова в течение 2 тысячелетий жили, меняя друг друга, скифы и сарматы, половцы и печенеги, греки и итальянцы, турки и казаки. Эта земля пережила Золотую Орду, рождение первого российского флота, военную компанию России против Османской империи и победу над турками. Город 🏙️ не раз переходил из рук в руки, каждый раз возрождаясь из пепла!
Посещение «Порохового погреба» — единственного сохранившегося на юге России объекта крепостного зодчества екатерининских времён. Посещение историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, визитной карточкой которого являются коллекции скифского золота и скелеты гигантских древних животных: динотерия, трогонтериевого мамонта, носорога-эласмотерия и зубра.
Казачья станица Старочеркасская
Во время пешеходной экскурсии 🧭 экскурсанты увидят главную площадь — Майдан, где располагаются казачьи трофеи Азовских походов XVII века, казачьи дома-курени, атаманское подворье. Познакомятся с бытом, обычаями и обрядами казаков. Также в ходе экскурсии 🧭 будет возможность посетить первый на Дону каменный собор. Воскресенский войсковой собор считается одной из главных достопримечательностей 🏛️ Старочеркасской станицы.
Очарование провинциального приморского города
Таганрог — южнорусский город-порт, основанный Петром I и ставший первой военно-морской базой Российской империи, первым портом на открытом морском побережье и первым городом, построенным по регулярному плану. Всему миру город 🏙️ известен как родина выдающегося русского писателя и драматурга А. П. Чехова.
Вы познакомитесь с Таганрогом, подарившем миру Чехова и Раневскую. Вы узнаете яркую историю 📖 города, основанного Петром I и ставшего первой военно-морской базой Российской империи, первым портом на открытом морском побережье и первым городом, построенным по регулярному плану.
+Что входит
  • проживание в гостинице 3* в номере категории Стандарт, с завтраками (2 ночи)
  • трансферы по программе
  • работа экскурсовода по программе
  • билеты в музеи
  • питание по программе (2 обеда в городе Азов и станице Старочеркасская)
Что не входит
  • обед в городе Таганрог
Начало
🚩 гостиница "Дон Кихот"
Место завершения
🏁 ул. Большая садовая д. 126
Влюбись в Донской край и возвращайся!
Влюбись в Донской край и возвращайся!
Влюбись в Донской край и возвращайся!
Влюбись в Донской край и возвращайся!
Влюбись в Донской край и возвращайся!

Экскурсия проводится 6 марта; 1 мая.

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Рейна-ТУР Н.
Рейна-ТУР Н.
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