Неповторимый колорит купеческого города

Ростов-на-Дону порадует удивительной архитектурой и тёплой атмосферой. Вы увидите настоящую казачью станицу Старочеркасскую — бывшую столицу донского казачества и место рождения Атамана Платова, полюбуетесь Атаманским дворцом, Воскресенским войсковым собором и домами-куренями, в которых по сей день сохранилась атмосфера казачества.

Прогулка 👣 начинается в центре бывшей крепости Дмитрия Ростовского и проходит по главной улице Большой Садовой с множеством красивых 🤩 старинных зданий, современных сооружений и памятников, а затем по пешеходной улице Пушкинской, на которой царит дух романтики и умиротворения.

Древнейший город 🏙️ Ростовской области

На территории Азова в течение 2 тысячелетий жили, меняя друг друга, скифы и сарматы, половцы и печенеги, греки и итальянцы, турки и казаки. Эта земля пережила Золотую Орду, рождение первого российского флота, военную компанию России против Османской империи и победу над турками. Город 🏙️ не раз переходил из рук в руки, каждый раз возрождаясь из пепла!

Посещение «Порохового погреба» — единственного сохранившегося на юге России объекта крепостного зодчества екатерининских времён. Посещение историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, визитной карточкой которого являются коллекции скифского золота и скелеты гигантских древних животных: динотерия, трогонтериевого мамонта, носорога-эласмотерия и зубра.

Казачья станица Старочеркасская

Во время пешеходной экскурсии 🧭 экскурсанты увидят главную площадь — Майдан, где располагаются казачьи трофеи Азовских походов XVII века, казачьи дома-курени, атаманское подворье. Познакомятся с бытом, обычаями и обрядами казаков. Также в ходе экскурсии 🧭 будет возможность посетить первый на Дону каменный собор. Воскресенский войсковой собор считается одной из главных достопримечательностей 🏛️ Старочеркасской станицы.

Очарование провинциального приморского города

Таганрог — южнорусский город-порт, основанный Петром I и ставший первой военно-морской базой Российской империи, первым портом на открытом морском побережье и первым городом, построенным по регулярному плану. Всему миру город 🏙️ известен как родина выдающегося русского писателя и драматурга А. П. Чехова.

Вы познакомитесь с Таганрогом, подарившем миру Чехова и Раневскую. Вы узнаете яркую историю 📖 города, основанного Петром I и ставшего первой военно-морской базой Российской империи, первым портом на открытом морском побережье и первым городом, построенным по регулярному плану.