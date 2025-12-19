Описание экскурсииОткройте двери стадиона «Ростов-Арена», построенного к Чемпионату мира 2018, и окунитесь в закулисье большого футбола. Вы пройдёте по маршруту игроков: раздевалки, тренировочные комнаты, зона журналистов и другие залы, куда обычно не попасть. Узнайте, как выращивают идеальный газон, какие технологии помогают управлять стадионом и почувствуйте атмосферу спортивного праздника. Эта экскурсия — возможность увидеть легендарную арену не с трибун, а изнутри, там, где кипят эмоции перед матчем и принимаются важные решения. Вы почувствуете масштаб и мощь современного спортивного сооружения, созданного по последнему слову инженерной мысли, и узнаете, почему «Ростов-Арена» считается одним из самых впечатляющих стадионов страны. Вас ждут захватывающие факты об истории строительства и уникальности проекта: - какие архитектурные идеи обсуждались и какие из них были реализованы, - какое оборудование способно «перекричать» 45 000 болельщиков, - как поддерживается безупречное состояние футбольного поля в любое время года. Это не просто экскурсия — это погружение в мир большого спорта, технологий и эмоций. Идеально подойдёт для болельщиков, семей, школьных групп и всех, кто хочет увидеть Ростов-на-Дону с новой, неожиданной стороны. Ростов-Арена ждёт вас. Прикоснитесь к месту, где рождаются футбольные легенды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Раздевалки
- Тренировочные комнаты
- Зона журналистов
- Пресс-центр
- Поле стадиона
Что включено
- Услуги гида по стадиону «Ростов Арена»
- Хорошее настроение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Левобережная улица, 2Б
Завершение: Стадион «Ростов Арена» (ул. Левобережная, 2Б)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Индивидуальная
до 8 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборРостов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
Погрузитесь в историю криминального мира Ростова-на-Дону. Узнайте о самых громких преступлениях и легендарных бандах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8100 ₽ за всё до 10 чел.