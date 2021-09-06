Ростов-папа, или криминальное прошлое города

Путешествие по местам громких преступлений и афер на фоне знаковых достопримечательностей

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1 отзыв
Еще в начале 20 века Ростов-на-Дону считался криминальной столицей России.

Этой непростой, но любопытной теме посвящена наша экскурсия от Кировского проспекта до района Нахичевань.

Сюжеты и события криминального мира, «талантливые» личности, известные своими преступлениями на весь мир, воровские законы — вы поймете, почему этот южный город прозвали «Ростов-папа».
Ростов-папа, или криминальное прошлое города
Ростов-папа, или криминальное прошлое города
Ростов-папа, или криминальное прошлое города
Ростов-папа, или криминальное прошлое города
Ростов-папа, или криминальное прошлое города
Ростов-папа, или криминальное прошлое города

Что вас ожидает

Ростов и его громкие преступления прошлого

В нашем маршруте исторические локации, которые помнят самые мрачные хроники Ростова-на-Дону. Первым делом отправимся на Кировский проспект, где в дореволюционное время находились Публичный дом и тюрьма. Пройдемся по улице Суворова, которая была главным местом перестрелок криминальных банд. По пути вы услышите интересные истории, связанные с тюрьмами и притонами, а также необычные факты о рядовых жуликах и опасных группировках того времени.

Воровская «малина» и банды Ростова

Найдем Криминальный дворик, бывшее воровское убежище, а затем отправимся в район Нахичевань, где располагались дома фальшивомонетчиков. Здесь я расскажу о самых ярких ограблениях банков, о виртуозных кражах и подделках. А еще погуляем по главной площади города — Театральной. Заглянем в Парк 1 мая, пройдем по набережной Дона, увидим бывшее здание одного значимого банка и даже вспомним загадочные тайны Цирка.

Организационные детали

  • Стоимость указана за пешеходную экскурсию
  • Можно увеличить программу до 3 часов, сделав ее автомобильной. На вашем транспорте или на нашем. Во втором случае экскурсия будет стоить:
    — 9900 руб. (на легковом авто для 1-2 чел. )
    — 11990 руб. (на минивэне до 7 чел. )
    — 13990 руб. (на микроавтобусе до 19 чел. )
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — а еще поездки в Азов, Таганрог, Старочеркасск, Новочеркасск, Пухляковку, Раздоры, Семикаракорск и т. д, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали. Летние экскурсионные поездки, совмещенные с купанием на базах отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое-многое другое… В нашей команде 8 гидов разного возраста, темперамента и артистичности, т. е мы можем предоставить гида с учетом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!
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1 реальный отзыв

И
6 сен 2021
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