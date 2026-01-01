Индивидуальная
«Ростов-Арена» - экскурсия по стадиону
Начало: Стадион Ростов-Арена
«Приглашаем вас на экскурсию по стадиону «Ростов-Арена» Возведённый специально к Чемпионату мира-2018 новый стадион нашего города, построен по последнему слову техники»
Расписание: Индивидуально, по согласованию
8400 ₽ за всё до 45 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия за кулисы «Ростов Арены»
Увидеть раздевалки, пресс-зону и техническое сердце стадиона - куда обычно не пускают болельщиков
Начало: У стадиона «Ростов-Арена»
«Вы увидите стадион глазами тех, кто делает репортажи и ведёт трансляции»
1790 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
За кулисами «Ростов-Арены»: экскурсия по стадиону
Начало: Левобережная улица, 2Б
«Откройте двери стадиона «Ростов-Арена», построенного к Чемпионату мира 2018, и окунитесь в закулисье большого футбола»
Расписание: 22 февраля 2026 в 13:00 21 марта 2026 в 12:00
1690 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Ходил с сыном на экскурсию на стадион Ростов Арена. Очень доволен организацией экскурсии, все рассказали, вовремя встретили предоставили отчетные документы. Сама экскурсия интересная, я бы правда чуть поработал над манерой подачи информации экскурсоводом)) Но в целом все отлично!
А
Экскурсия понравилась! Было интересно, Анна экскурсовод очень приятная девушка! Рассказывает все, показывает! Даже принесли шарфики с логотипом фк Ростов, чтоб мы пофоткались! Приятно конечно. Было б конечно прикольно, чтоб кто-то из футболистов был! Ну это от вас не зависящий фактор. А так остались довольны, будем вас рекомендовать друзьям.
П
Здравствуйте, очень ёмкая и познавательная экскурсия. Брал родителям в подарок, они ходят на стадион, всё было превосходно, рекомендуют, им очень понравилось, ну и я тоже пойду обязательно.
Е
Добрый день. Нам экскурсия на стадион очень понравилась. Это было интересно, познавательно, единственное НО: это время очень быстро пролетело. Еще после данной экскурсии очень хочется прийти на матч (ни разу не были).
Е
И
Экскурсия по стадиону выше всяких похвал, дети в восторге. С папой они ходят на матчи, а со мной благодаря вашей экскурсии увидели как все устроено изнутри)))
Р
Нам все понравилось, мне особенно рассказ про газон и то как его "усыпляют". Хотелось чтобы экскурсии по стадиону проходили чаще, на следующей неделе должны прилететь родственники, хотел бы сводить их на эту экскурсию.
