Квест-прогулка без гида «По купеческим улочкам Ростова Великого»

Описание квеста Квест-прогулка без гида - это уникальная возможность отправиться в путешествие по городу в своём темпе. Прогуляйтесь по древнему Ростову Великому. Выполните 11 заданий, которые вас приблизят к разгадке имени одного из ярчайших Ростовских деятелей и получите за это небольшой приз. Что вас ждёт? 1) Прогулка по всему центру города и даже выход за его территории: Отправляйтесь в путешествие, где вы погуляете по старинной улице Окружной, познакомитесь с нашей Гимназией, городским парком, взгляните на чудесную панораму озеро Неро. Найдите в сквере князя Василько необычную картину, прогуляйтесь по земле древней голландской крепости, а также познакомьтесь с нашим Ростовским Кремлём. 2) Изучение истории города. Вместе с аудиогидом, созданным, записанным и смонтированным лично мной, узнайте чуть больше о истории древнего города, о его планировке, необычных архитектурных решениях, в конце концов, о людях, благодаря которым Ростов менялся и становился лучше. 3) Квест. Особенность моей экскурсии является её интерактивность, так как именно вы постигаете через серию заданий разной степени сложности наш Ростов, за каждое выполненное задание получаете кусочек гида, а также собираете ключевое слово - имя деятеля, сделавшего наш город поистине Великим. 4) Небольшой приз. В самом последнем Qr спрятан адрес, где вас будет ждать от меня небольшой приз, чтобы прогулка стала ещё более приятной и незабываемой. Ограничений по возрасту нет, но учитывайте, что маршрут большой и потому маленькие дети без пауз и передышки вряд ли смогут выдержать такой объём, требуется телефон с возможностью считывать QR-коды и доступом в интернет. Длина маршрута примерно 4.2 КМ, но может меняться в зависимости от прохождения. Квест сопровождается аудиогидом продолжительностью примерно в 40 мин. Важная информация: Отправтесь в путешествие по Ростову Великому без сопровождения гида и выполните 11 заданий, чтобы получить приз

