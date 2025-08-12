Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
18 окт в 08:30
3350 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ростов Великий - дыхание Средневековья»
Начало: Перед воротами Церкви Иоанна Богослова
«Точек остановок: 25 Важная информация: Квест-экскурсия Важно – гид не встретит вас»
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
-
40%
Квест
до 5 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Через 11 интерактивных заданий познакомиться с историей города в своём темпе
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:30
18 окт в 09:30
2667 ₽
4445 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав12 августа 2025История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гидаДата посещения: 2 августа 2025Отличная экскурсия и квест , большое спасибо !
- ККорохина25 сентября 2025Проходили квест с девочками 14 и 15 лет. Всё понравилось. Но 2 загадки решить не смогли. Из пожеланий, хотелось бы на приложенной карте название улиц.
- ААлександр17 сентября 2025Очень интересное мероприятие, очень удобно если приехали в Ростов и не подготовились. Ребенку, 8 лет, очень понравилось выполнять задания. При
- ВВалентина15 сентября 2025Отличная экскурсия, классный формат для того, чтобы познакомиться с городом в своем ритме. Было бы круто добавить еще аудио или видео вставок, чтобы добавить еще деталей и исторических фактов)
- ААлександр7 сентября 2025Квест неплохой, но явно не стоит 3300 рублей. За эти плюс/минус деньги в любом городе можно взять гида, а тут только несколько распечатанных бумажек.
- ООльга13 августа 2025Очень понравился квест. Отличный маршрут, проходили в удобном для себя темпе, с остановками на кофе. Ребенку 11 лет было интересно выполнять задания и идти по карте.
Рекомендую, кто любит гулять по городу без нудных экскурсий.
- ММария30 июля 2025Отличный вариант быстро посмотреть город с детьми в игровой форме
- ЕЕлена29 июля 2025Очень интересная форма экскурсии.
Для детей-подростков - прямо находка!
Достаточно информативно.
Правда, из минусов: не совсем понятная карта города. Без названия улиц… 😒
А
- ААнна23 июля 2025Спасибо большое за квест! Погуляли, изучили город! Дополнительно покатались на катере.)
Очень душевный город и люди!
- ТТатьяна20 июля 2025Легкий вариант досуга.
- ААнна16 июля 2025Очень здоровский квест, рекомендую!
- ММирослава15 июля 2025Очень удобный формат экскурсии в виде квеста без гида. Не надо бегать и догонять экскурсовода. Гуляли спокойно, по пути заходили
- ВВалерия14 июля 2025Очень понравилась квест-экскурсия по Ростову! Формат идеально подошёл для неспешной прогулки — с 12 до 17 мы в расслабленном темпе
- ААндрей13 июля 2025Осталось ощущение, что как-то недоделано. Но если Вы фанат кроссвордов или с подростком — наверное, Вам зайдет. 1) Как рекомендуемый
- ММария15 июня 2025Нам очень понравился такой формат. Сын 12 лет активно искал ответы, руководил маршрутом, искал по карте места. Подробную научную информацию
- ККсения15 июня 2025Интересная увлекательная альтернатива экскурсии с сопровождением. Можно знакомиться с городом в своем ритме. Ребенок был доволен и вовлечен в процесс. Очень интересная задумка с аудио сопровождением. Спасибо за приятно проведенное время!
- РРаиса14 июня 2025Очень интересный квест. Мы с мужем вдвоем прожили квест, формат понравился, за 2,5 часа узнали большой объем интересных фактов о Ростове и самое приятное, что мы эту информацию легко запомнили благодаря игровому формату. Советуем)
- ММария14 июня 2025Понравилась сама идея и маршрут! Очень классный формат! Не хватило сопровождающей информации по локациям, которая была только в некоторых точках, было бы здорово сделать такое сопровождение везде. Параллельно пользовались другим аудиогидом по городу.
- ЕЕлена13 мая 2025Здорово придумали, чтобы спокойно погулять по городу. Не привязываясь к определенному времени. В своем режиме. Заходить в кафешки, сидеть на лавочках, узнавать интересные факты.
Спасибо большое
- ЯЯрослава13 мая 2025Вся наша компания, от мала до велика (8, 14, 15, 45 лет), от души благодарит Христину за возможность без спешки,
