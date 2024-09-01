Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого

Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Погрузитесь в атмосферу старинного дома в центре Ростова Великого, где когда-то жила мещанка Марфа Фигурина. На гончарном мастер-классе вы узнаете об истории города и тонкостях работы с глиной. Поймете, почему
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чернолощёная керамика редка в производстве, и попробуете свои силы в ручной лепке. Включены чай, кофе и вода. Готовое изделие можно будет забрать после обжига. Отличная возможность создать уникальную тарелку или кружку и узнать больше о местных промыслах. (491 symbols)

5
4 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Узнайте о гончарном искусстве
  • 🏛 Погрузитесь в историю Ростова
  • 👩‍🏫 Получите помощь на каждом этапе
  • ☕ Включены чай, кофе и вода
  • 🖐 Создайте уникальное изделие
    • Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Ближайшие даты:
    Время начала: 13:00, 16:00, 19:00

    Что можно увидеть

  • Исторический центр Ростова Великого
  • Дом мещанки Марфы Фигуриной

    • Описание мастер-класса

    Я расскажу об истории Ростова и здании, где когда-то жила мещанка Марфа Фигурина, а сегодня находится мастерская. Познакомлю с азами работы с глиной и поясню, почему чернолощёная керамика редка в производстве. Помогу на каждом этапе — и вы создадите уникальную тарелку или кружку.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: мастер-класс, чай, кофе, вода
    • Готовое изделие можно забрать через 3–6 недель после мастер-класса. Также можем отправить Почтой России в любой город (за ваш счёт)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость мастер-класса

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет2 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Каменный мост
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Людмила
    1 сен 2024
    Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите "гончарный" мастер-класс. Т. к. это лепка из глины. Не вводите людей в заблуждение. Ассоциативно,
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    мы готовились делать какую-то вазу или кувшин на гончарном круге. А получили лепку. К мастеру вопросов нет. Ждем свои работы после сушки и расскраски. Просто ожидания не совпали с реальностью. Хотя время провели весело. Рекомендую к посещению.

    Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишитеАлександра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишитеАлександра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишитеАлександра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите
    В
    26 авг 2024
    Очень понравился мастер-класс. Удобное расположение студии рядом с Кремлём. Узнали много нового о истории города и местных промыслах, насладились лепкой и получили шикарные изделия. Рекомендуем и желаем процветания студии.
    Екатерина
    17 авг 2024
    Спасибо огромное, Александре!
    Прекрасный человек, рассказала о городе и гончарном деле, подробно показывала и рассказывала что и как именно нужно делать. Здорово! Всем рекомендую!
    Спасибо огромное, Александре!Спасибо огромное, Александре!Спасибо огромное, Александре!Спасибо огромное, Александре!
    С
    9 авг 2024
    Были в Ростове Великом 6 августа. Записались с дочкой 13 лет на мастер-класс по лепке из глины к Александре.
    Вначале послушали немного об истории Ростова Великого, в творческой атмосфере мастер-класса Александра рассказала много интересного о глине. За 2 часа мы сделали пару тарелочек и получили массу удовольствия от работы с глиной и общения с Александрой.
    Желаем Александре успехов в реализации творческих идей.
    Были в Ростове Великом 6 августа. Записались с дочкой 13 лет на мастер-класс по лепке из глины к Александре.

    Входит в следующие категории Ростова

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