Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого

Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите "гончарный" мастер-класс. Т. к. это лепка из глины. Не вводите людей в заблуждение. Ассоциативно,

мы готовились делать какую-то вазу или кувшин на гончарном круге. А получили лепку. К мастеру вопросов нет. Ждем свои работы после сушки и расскраски. Просто ожидания не совпали с реальностью. Хотя время провели весело. Рекомендую к посещению.

Очень понравился мастер-класс. Удобное расположение студии рядом с Кремлём. Узнали много нового о истории города и местных промыслах, насладились лепкой и получили шикарные изделия. Рекомендуем и желаем процветания студии.

Спасибо огромное, Александре! Прекрасный человек, рассказала о городе и гончарном деле, подробно показывала и рассказывала что и как именно нужно делать. Здорово! Всем рекомендую!

С Сергей

Были в Ростове Великом 6 августа. Записались с дочкой 13 лет на мастер-класс по лепке из глины к Александре.

Вначале послушали немного об истории Ростова Великого, в творческой атмосфере мастер-класса Александра рассказала много интересного о глине. За 2 часа мы сделали пару тарелочек и получили массу удовольствия от работы с глиной и общения с Александрой.

Желаем Александре успехов в реализации творческих идей.