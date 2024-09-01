Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого

Погрузитесь в атмосферу старинного дома в центре Ростова Великого, где когда-то жила мещанка Марфа Фигурина. На гончарном мастер-классе вы узнаете об истории города и тонкостях работы с глиной. Поймете, почему
5 причин купить этот мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00, 19:00
Что можно увидеть
Описание мастер-класса
Я расскажу об истории Ростова и здании, где когда-то жила мещанка Марфа Фигурина, а сегодня находится мастерская. Познакомлю с азами работы с глиной и поясню, почему чернолощёная керамика редка в производстве. Помогу на каждом этапе — и вы создадите уникальную тарелку или кружку.
Организационные детали
- В стоимость включено: мастер-класс, чай, кофе, вода
- Готовое изделие можно забрать через 3–6 недель после мастер-класса. Также можем отправить Почтой России в любой город (за ваш счёт)
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Каменный мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Ростове
Влюблена в работу с глиной и наш славный город. Хочу, чтобы в каждом доме была посуда ручной работы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
1 сен 2024
Александра,чудесная девушка. С ней комфортно и интересно работать. Единственное что хотелось бы пожелать - не пишите "гончарный" мастер-класс. Т. к. это лепка из глины. Не вводите людей в заблуждение. Ассоциативно,
В
Валерия
26 авг 2024
Очень понравился мастер-класс. Удобное расположение студии рядом с Кремлём. Узнали много нового о истории города и местных промыслах, насладились лепкой и получили шикарные изделия. Рекомендуем и желаем процветания студии.
Екатерина
17 авг 2024
Спасибо огромное, Александре!
Прекрасный человек, рассказала о городе и гончарном деле, подробно показывала и рассказывала что и как именно нужно делать. Здорово! Всем рекомендую!
Прекрасный человек, рассказала о городе и гончарном деле, подробно показывала и рассказывала что и как именно нужно делать. Здорово! Всем рекомендую!
С
Сергей
9 авг 2024
Были в Ростове Великом 6 августа. Записались с дочкой 13 лет на мастер-класс по лепке из глины к Александре.
Вначале послушали немного об истории Ростова Великого, в творческой атмосфере мастер-класса Александра рассказала много интересного о глине. За 2 часа мы сделали пару тарелочек и получили массу удовольствия от работы с глиной и общения с Александрой.
Желаем Александре успехов в реализации творческих идей.
Вначале послушали немного об истории Ростова Великого, в творческой атмосфере мастер-класса Александра рассказала много интересного о глине. За 2 часа мы сделали пару тарелочек и получили массу удовольствия от работы с глиной и общения с Александрой.
Желаем Александре успехов в реализации творческих идей.
Входит в следующие категории Ростова
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