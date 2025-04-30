На экспресс-экскурсии по Ростову Великому вы сможете познакомиться с историей города и его достопримечательностями. Увидите Соборную площадь, Успенский собор и знаменитый Ростовский кремль. Погуляете по берегу озера Неро и узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю Ростова
- 🌊 Полюбоваться озером Неро
- 🔔 Посетить звонницу
- 🎨 Открыть секреты финифти
- 🏞️ Прогуляться по кремлю
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Успенский собор
- Ростовский кремль
- Княжий двор
- Озеро Неро
Описание экскурсии
- Соборная площадь.
- Звонница и Успенский собор 16 века.
- Ростовский кремль.
- Княжий двор.
- Озеро Неро.
Вы узнаете:
- что такое Ионинский стиль.
- почему на гербе города изображён северный олень.
- как попасть в «райский» сад.
- из чего состояла ростовская уха.
- как окунуться в «бассейку».
- и многое другое.
Организационные детали
- Мы не посещаем внутренние экспозиции кремля, но обходим его со всех сторон.
- Дополнительные расходы (по желанию): подъём на звонницу (взрослые — 200 ₽,
дети — 100 ₽).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ростовского кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения и Максим — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 4260 туристов
Ксения и Максим — семейная команда гидов по Ростову Великому. Живём в Ростове Великом. Проводим экскурсии с 2015 года. Любим свой город, интересуемся его древней и славной историей. С радостью покажем вам самые знаковые и важные места города и поделимся накопленными знаниями. Добро пожаловать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Фотографии от путешественников
С
Светлана
30 апр 2025
Великолепная экскурсия. Прекрасная подача материала. Благодарю.
Дата посещения: 30 апреля 2025
О
Ольга
4 ноя 2025
Все понравилось! Час пролетел незаметно, хотя было прохладно. Максим замечательный рассказчик!
К
Ксения
2 ноя 2025
Гид Максим.
Очень познавательно, с юмором и ответами на всевозможные вопросы. Спасибо огромное. Очень интересно!
И
Ирина
1 ноя 2025
Отличный, приятный и квалифицированный экскурсовод Максим погрузил в историю города, воскресил в памяти сцены из фильмов и дал много дельных советов для дальнейшего путешествия по Ярославкой области. Нам все понравилось однозначно рекомендуем!
С
Светлана
30 окт 2025
Благодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своего гостеприимства. Экскурсия была структурирована, интересна и адаптирована под группу экскурсантов. Получили огромное удовольствие, рекомендуем 🥰👍
Ольга
23 окт 2025
Ю
Юлия
19 окт 2025
Спасибо огромное за отлично организованную экскурсию! Мы были втроём, был ребенок 9 лет. Изначально написала об этом, чтобы заинтересовать в первую очередь его! в итоге в восторге ребенок, в восторге взрослые. Материал интересный, гид действительно знает историю - отвечал на наши вопросы. Всем рекомендую!
В
Виктория
14 окт 2025
Замечательная содержательная экскурсия! и сладкий приз за правильный ответ
Л
Людмила
6 окт 2025
Благодарим за чудесную экскурсию.
А
Алла
28 авг 2025
Прекрасная экскурсия, спасибо огромное Максиму
Анастасия
18 авг 2025
Ксения и Максим
Ответ организатора:
Анастасия, добрый день!
И
Ищукова
17 авг 2025
Экскурсия состоялась. Не всё, к сожалению, было понятно и структурировано.
А
Анна
17 авг 2025
Д
Дарья
16 авг 2025
На экскурсии были с Максимом. Только положительные впечатления! Очень интересно рассказывает! Спасибо большое!
Анна
15 авг 2025
Все понравилось, спасибо!
