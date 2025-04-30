Мои заказы

Экспресс-экскурсия по Ростову Великому

Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
На экспресс-экскурсии по Ростову Великому вы сможете познакомиться с историей города и его достопримечательностями. Увидите Соборную площадь, Успенский собор и знаменитый Ростовский кремль. Погуляете по берегу озера Неро и узнаете,
читать дальше

что такое Ионинский стиль.

Экскурсия не предполагает посещение внутренних экспозиций, но позволяет обойти кремль со всех сторон. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и насыщенно провести время в Ростове Великом

4.9
53 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю Ростова
  • 🌊 Полюбоваться озером Неро
  • 🔔 Посетить звонницу
  • 🎨 Открыть секреты финифти
  • 🏞️ Прогуляться по кремлю
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому© Ксения и Максим
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому© Ксения и Максим
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому© Ксения и Максим
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Успенский собор
  • Ростовский кремль
  • Княжий двор
  • Озеро Неро

Описание экскурсии

  • Соборная площадь.
  • Звонница и Успенский собор 16 века.
  • Ростовский кремль.
  • Княжий двор.
  • Озеро Неро.

Вы узнаете:

  • что такое Ионинский стиль.
  • почему на гербе города изображён северный олень.
  • как попасть в «райский» сад.
  • из чего состояла ростовская уха.
  • как окунуться в «бассейку».
  • и многое другое.

Организационные детали

  • Мы не посещаем внутренние экспозиции кремля, но обходим его со всех сторон.
  • Дополнительные расходы (по желанию): подъём на звонницу (взрослые — 200 ₽,
    дети — 100 ₽).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ростовского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения и Максим
Ксения и Максим — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 4260 туристов
Ксения и Максим — семейная команда гидов по Ростову Великому. Живём в Ростове Великом. Проводим экскурсии с 2015 года. Любим свой город, интересуемся его древней и славной историей. С радостью покажем вам самые знаковые и важные места города и поделимся накопленными знаниями. Добро пожаловать!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
1
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Ольга)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Ирина)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Ирина)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Светлана)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Светлана)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Светлана)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Светлана)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Светлана)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Светлана)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Светлана)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Юлия)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Юлия)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Виктория)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Виктория)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Виктория)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Виктория)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Людмила)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Людмила)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Людмила)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Людмила)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Людмила)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Людмила)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Алла)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Алла)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Алла)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Алла)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Анна)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Светлана)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Людмила)Экспресс-экскурсия по Ростову Великому (Людмила)
С
Светлана
30 апр 2025
Великолепная экскурсия. Прекрасная подача материала. Благодарю.
Дата посещения: 30 апреля 2025
О
Ольга
4 ноя 2025
Все понравилось! Час пролетел незаметно, хотя было прохладно. Максим замечательный рассказчик!
Все понравилось! Час пролетел незаметно, хотя было прохладно. Максим замечательный рассказчик!
К
Ксения
2 ноя 2025
Гид Максим.
Очень познавательно, с юмором и ответами на всевозможные вопросы. Спасибо огромное. Очень интересно!
И
Ирина
1 ноя 2025
Отличный, приятный и квалифицированный экскурсовод Максим погрузил в историю города, воскресил в памяти сцены из фильмов и дал много дельных советов для дальнейшего путешествия по Ярославкой области. Нам все понравилось однозначно рекомендуем!
Отличный, приятный и квалифицированный экскурсовод Максим погрузил в историю города, воскресил в памяти сцены из фильмовОтличный, приятный и квалифицированный экскурсовод Максим погрузил в историю города, воскресил в памяти сцены из фильмов
С
Светлана
30 окт 2025
Благодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своего гостеприимства. Экскурсия была структурирована, интересна и адаптирована под группу экскурсантов. Получили огромное удовольствие, рекомендуем 🥰👍
Благодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своегоБлагодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своегоБлагодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своегоБлагодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своегоБлагодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своегоБлагодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своегоБлагодарим Ксению за замечательную экскурсию в этот холодный и осенний денёк. Ростов встретил нас теплом своего
Ольга
Ольга
23 окт 2025
Были ранним утром на экскурсии, которую провела для нас Ксения. Осенние краски и солнце ☀️ добавили к первому знакомству с Ростовом Великим приятные моменты и замечательные фотографии. Ксения заблаговременно обговорила
читать дальше

все детали встречи. Час пролетел незаметно. Добавлю, вопросы задавать было некогда, информация была исчерпывающая и интересно преподнесенная. Рассказ сопровождался старинными фото, что позволило сравнить до и настоящее. Обязательно посетите эту экскурсию, если у Вас немного времени или Вы проездом в Ростове. Огромное спасибо Ксении

Ю
Юлия
19 окт 2025
Спасибо огромное за отлично организованную экскурсию! Мы были втроём, был ребенок 9 лет. Изначально написала об этом, чтобы заинтересовать в первую очередь его! в итоге в восторге ребенок, в восторге взрослые. Материал интересный, гид действительно знает историю - отвечал на наши вопросы. Всем рекомендую!
Спасибо огромное за отлично организованную экскурсию! Мы были втроём, был ребенок 9 лет. Изначально написала обСпасибо огромное за отлично организованную экскурсию! Мы были втроём, был ребенок 9 лет. Изначально написала об
В
Виктория
14 окт 2025
Замечательная содержательная экскурсия! и сладкий приз за правильный ответ
Замечательная содержательная экскурсия! и сладкий приз за правильный ответЗамечательная содержательная экскурсия! и сладкий приз за правильный ответЗамечательная содержательная экскурсия! и сладкий приз за правильный ответЗамечательная содержательная экскурсия! и сладкий приз за правильный ответ
Л
Людмила
6 окт 2025
Благодарим за чудесную экскурсию.
Благодарим за чудесную экскурсию.Благодарим за чудесную экскурсию.Благодарим за чудесную экскурсию.Благодарим за чудесную экскурсию.Благодарим за чудесную экскурсию.Благодарим за чудесную экскурсию.
А
Алла
28 авг 2025
Прекрасная экскурсия, спасибо огромное Максиму
Прекрасная экскурсия, спасибо огромное МаксимуПрекрасная экскурсия, спасибо огромное МаксимуПрекрасная экскурсия, спасибо огромное МаксимуПрекрасная экскурсия, спасибо огромное Максиму
Анастасия
Анастасия
18 авг 2025
Историй много, но экскурсовод перескакивает между временами и эпохами. Жонглирует фактами так, что единая картинка не складывается. Есть ощущение, что задача экскурсовода в большей степени рассказать домашнюю заготовку, а не
читать дальше

поучаствовать в живом диалоге. Например, я понимаю, что город в первую очередь ассоциируется с православием, но нам эта тема менее интересна. Попытки поинтересоваться НЕцерковной частью истории особого энтузиазма не встретили. Возможно кому-то это нравится, но не нам.

Ксения и Максим
Ксения и Максим
Ответ организатора:
Анастасия, добрый день!

Благодарим за обратную связь и сожалеем, что вам не очень подошла наша экскурсия. Печально осознавать, что из-за
читать дальше

этого вы не смогли в полной мере насладиться ее материалом.
Полагаем, что картинка у вас не сложилась как раз потому, что вы для себя отделили церковную православную часть истории от светской.
Кроме того, вы постоянно задавали попутные вопросы, не всегда относящиеся к объектам показа, на которые мы старалась максимально полно ответить в ходе нашей краткой прогулки, длительностью всего лишь 1 час.
В таком формате мы говорим о самых важных вехах в истории города, подчеркиваем самые ключевые события и, конечно, осматриваем главные объекты показа.
Если у вас неприятие информации о православии, как вы указываете, нужно говорить об этом заблаговременно, чтобы мы могли скорректировать повествование.
Желаем вам как можно меньше разочарований на маршрутах, но для этого нужно читать их описания и соизмерять со значимостью города в историческом и географическом планах, а также учитывать длительность экскурсии.

С уважением, Ксения и Максим.

И
Ищукова
17 авг 2025
Экскурсия состоялась. Не всё, к сожалению, было понятно и структурировано.
Экскурсию прослушала до половины. После этого меня отвлекли. Поэтому полной картины у меня не сложилось.
Возможно, если бы слушала до конца, было бы более понятно. Гид Ксения доброжелательная.
Благодарю за то, что Ксения подсказала, где можно посетить мастер-класс по финифти.
А
Анна
17 авг 2025
У нас была экспесс экскурсия по исторической части Ростова Великого. Ксения провела ее на одном дыхании. Мы узнали много интересных фактов. В любой профессии всегда чувствуется, когда человек, который ей
читать дальше

занимается, на своем месте. Это в полной мере можно сказать про Ксению. Экскурсия была рассчитана на час, по факту длилась почти полтора, так бывает, когда человеку есть, что рассказать, и он увлекается. Однозначно рекомендую.

Д
Дарья
16 авг 2025
На экскурсии были с Максимом. Только положительные впечатления! Очень интересно рассказывает! Спасибо большое!
Анна
Анна
15 авг 2025
Все понравилось, спасибо!
Все понравилось, спасибо!

Входит в следующие категории Ростова

Похожие экскурсии из Ростова

Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
Уникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
Завтра в 19:00
12 ноя в 19:00
2200 ₽ за человека
Самое главное о Ростове за 1 час
Пешая
1 час
142 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
11 ноя в 17:00
12 ноя в 17:00
3334 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Пешая
2.5 часа
-
40%
1 отзыв
Квест
до 5 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Через 11 интерактивных заданий познакомиться с историей города в своём темпе
Начало: На Соборной площади
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
2667 ₽4445 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове