Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В исторической части Ростова Великого проходит мастер-класс по лепке из глины.



Участники могут создать чашку или тарелку, выбирая между самостоятельной росписью или помощью глазуриста. Изделия можно забрать до обжига или после, а также выбрать удобный способ доставки.



Гости познакомятся с чернолощеной керамикой, традиционным промыслом города, и смогут увидеть работы местных мастеров. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Ростова Великого 5 причин купить этот мастер-класс 🎨 Создание уникального изделия своими руками

🏺 Знакомство с чернолощеной керамикой

🗣 Интересные беседы о народных промыслах

☕ Уютная атмосфера с чаем и сладостями

📦 Удобные варианты получения готовых изделий

Что можно увидеть Гончарная мастерская

Описание мастер-класса Гончарное мастерство в Ростове Великом Один из народных промыслов Ростова Великого — чернолощеная керамика. Об этой технике мы поговорим. Посмотрим, какие изделия получаются у ростовских мастеров. Изделия гостей можно забрать до обжига или после. Расписать вы можете самостоятельно или распишет наш глазурист. Также есть возможность выбрать: забрать самостоятельно либо получить почтой или курьерской службой.

