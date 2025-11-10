В исторической части Ростова Великого проходит мастер-класс по лепке из глины.
Участники могут создать чашку или тарелку, выбирая между самостоятельной росписью или помощью глазуриста. Изделия можно забрать до обжига или после, а также выбрать удобный способ доставки.
Гости познакомятся с чернолощеной керамикой, традиционным промыслом города, и смогут увидеть работы местных мастеров. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Ростова Великого
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникального изделия своими руками
- 🏺 Знакомство с чернолощеной керамикой
- 🗣 Интересные беседы о народных промыслах
- ☕ Уютная атмосфера с чаем и сладостями
- 📦 Удобные варианты получения готовых изделий
Что можно увидеть
- Гончарная мастерская
Описание мастер-класса
Гончарное мастерство в Ростове ВеликомОдин из народных промыслов Ростова Великого — чернолощеная керамика. Об этой технике мы поговорим. Посмотрим, какие изделия получаются у ростовских мастеров. Изделия гостей можно забрать до обжига или после. Расписать вы можете самостоятельно или распишет наш глазурист. Также есть возможность выбрать: забрать самостоятельно либо получить почтой или курьерской службой.
Со вторника по пятницу в 19:00По субботам в 13:00, 16:00, 19:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Весь необходимый инвентарь для мастер-класса
Что не входит в цену
- Отправка готового изделия почтой или курьерской службой
Место начала и завершения?
Каменный мост, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по пятницу в 19:00По субботам в 13:00, 16:00, 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
