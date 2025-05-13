Мои заказы

Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе

Окунитесь в мир гончарного искусства в историческом центре Ростова Великого. Создайте уникальную керамику и насладитесь атмосферой творчества
В историческом центре Ростова Великого, в уютном доме, проходит гончарный мастер-класс.

Участники узнают о секретах работы с глиной, особенностях чернолощёной керамики и других промыслах города. Под руководством опытного мастера, каждый создаст своё уникальное изделие - тарелку или кружку. Все материалы и напитки включены в стоимость. Готовое изделие можно забрать через несколько недель или получить по почте
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Узнайте о чернолощёной керамике
  • 🏺 Создайте уникальное изделие
  • 📍 Исторический центр Ростова Великого
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • ☕ Включены напитки
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр Ростова Великого

Описание мастер-класса

Я расскажу об истории Ростова и здании, где когда-то жила мещанка Марфа Фигурина, а сегодня находится мастерская. Познакомлю с азами работы с глиной и поясню, почему чернолощёная керамика редка в производстве. Помогу на каждом этапе — и вы создадите уникальную тарелку или кружку.

Организационные детали

  • В стоимость включено: мастер-класс, чай, кофе, вода
  • Готовое изделие можно забрать через 3–6 недель после мастер-класса. Также можем отправить Почтой России в любой город (за ваш счёт)
  • Мастер-класс подходит детям от 6 лет

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Каменный мост
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 19:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Ростове
Провела экскурсии для 109 туристов
Влюблена в работу с глиной и наш славный город. Хочу, чтобы в каждом доме была посуда ручной работы!
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
Елена
13 мая 2025
Маленькая уютная мастерская. При входе-небольшая выставка керамики из разных уголков России.
Мы были втроем. Двое взрослых и ребенок 6 лет. Все с воодушевлением втянулись в изготовление своей тарелочки на память о
Ростове.
Ведущая мастер класса - доброжелательная девушка. Все спокойно и понятно объяснила, показала. Понравилось, что есть штампики с Ростовским Кремлем. Украсили ими свои тарелочки.
Сейчас с нетерпением ждём, когда тарелочки высохнут, их обожгут и мы их получим.
Получается, что удовольствие от путешествия ещё продляется)

Илья
Илья
5 янв 2025
Отличный мастер-класс, время пролетело незаметно.

