2 часа
Индивидуальная
В трендеУникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
2000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Окунитесь в мир гончарного искусства в историческом центре Ростова Великого. Создайте уникальную керамику и насладитесь атмосферой творчества
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в субботу в 19:00
22 фев в 19:00
1 мар в 19:00
1700₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по лепке из глины
Начало: Каменный мост, 4
Расписание: Со вторника по пятницу в 19:00По субботам в 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
2000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия31 января 2025Отличный мастер-класс! Огромная благодарность Александре - никуда не торопила, все понятно объясняла, где нужно помогала и рассказала интересные факты о
- ООльга30 января 2025Это был один из лучших мастер-классов в моей жизни. Меня никто не торопил, и был полный простор для творчества. Александра
- ФФалин29 января 2025Впечатления приятные: мастерская атмосферная, много работ сушатся, ждут своих хозяев. Понравилось отношение мастера: все подробно рассказывала, не торопилась сделать за
- ИИлья5 января 2025Отличный мастер-класс, время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Мастер-классы»
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