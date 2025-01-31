Интересные программы мастер-классы Ростова

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Ростове, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
В тренде
Уникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
2000 за человека
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Окунитесь в мир гончарного искусства в историческом центре Ростова Великого. Создайте уникальную керамику и насладитесь атмосферой творчества
Начало: На улице Каменный мост
Расписание: в субботу в 19:00
22 фев в 19:00
1 мар в 19:00
1700 за человека
Мастер-класс по лепке из глины
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по лепке из глины
Начало: Каменный мост, 4
Расписание: Со вторника по пятницу в 19:00По субботам в 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
2000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    31 января 2025
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Отличный мастер-класс! Огромная благодарность Александре - никуда не торопила, все понятно объясняла, где нужно помогала и рассказала интересные факты о
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    городе. Время пролетело незаметно, после мастер-класса я получила отличное настроение и,собственноручно сделанную, классную кружку. Так что, желаю успехов мастеру в ее деятельности и всем рекомендую попробовать себя в гончарном мастерстве!

  • О
    Ольга
    30 января 2025
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Это был один из лучших мастер-классов в моей жизни. Меня никто не торопил, и был полный простор для творчества. Александра
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    объяснила все нюансы и параллельно рассказала удивительные факты о Ростове. Время пролетело незаметно, в процессе удалось отвлечься от всех мыслей. Уже очень хочется получить свое изделие и начать им пользоваться дома)

  • Ф
    Фалин
    29 января 2025
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
    Впечатления приятные: мастерская атмосферная, много работ сушатся, ждут своих хозяев. Понравилось отношение мастера: все подробно рассказывала, не торопилась сделать за
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    меня, а доносила как лучше делать, чтобы все получилось - очень терпеливо и с пониманием. Я делал тарелку в подарок. Огромный выбор шаблонов для создания тарелки - даже захотелось сделать еще несколько вариантов. Чай/кофе с конфетами. Рассказ о ремеслах города. А еще полезные советы что посетить в Ростове. Спасибо. Рекомендую!

  • И
    Илья
    5 января 2025
    Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
    Отличный мастер-класс, время пролетело незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
  2. Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого в мини-группе
  3. Мастер-класс по лепке из глины
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. озеро Неро
  2. Ростовский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Борисоглебский монастырь
  9. Набережная
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в феврале 2025
Сейчас в Ростове в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 2000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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