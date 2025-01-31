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меня, а доносила как лучше делать, чтобы все получилось - очень терпеливо и с пониманием. Я делал тарелку в подарок. Огромный выбор шаблонов для создания тарелки - даже захотелось сделать еще несколько вариантов. Чай/кофе с конфетами. Рассказ о ремеслах города. А еще полезные советы что посетить в Ростове. Спасибо. Рекомендую!