Мастер-класс по росписи фарфоровой фигурки в Ростове Великом

В уютной мастерской Ростова Великого создайте свою фарфоровую фигурку. Гуашь и акрил помогут воплотить идеи, а чайная пауза - узнать о ремёслах
В Ростове Великом, в гончарной мастерской, можно расписывать фарфоровые фигурки, такие как мышкинская мышка или ростовская Царевна-лягушка. Для детей предлагается работа с гуашью, а взрослые могут использовать акрил.

Участники мастер-класса смогут насладиться чашечкой чая или местного цикория, обсуждая глину и народные ремёсла. После завершения мастер-класса готовую игрушку можно забрать с собой
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальная возможность создать сувенир
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🖌 Быстрое высыхание красок
  • ☕ Уютная атмосфера с чаем
  • 🧑‍🎨 Знакомство с народными ремёслами

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе - это зимние и осенние месяцы. В это время года особенно приятно проводить время в уютной мастерской, создавая уникальные сувениры. Осенью и зимой такие занятия становятся отличным способом провести время с семьей или друзьями, погрузившись в атмосферу творчества.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Мастер-класс по росписи фарфоровой фигурки в Ростове Великом© Александра
Мастер-класс по росписи фарфоровой фигурки в Ростове Великом© Александра
Мастер-класс по росписи фарфоровой фигурки в Ростове Великом© Александра
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Мышкинская мышка
  • Ярославский мишка
  • Ростовская Царевна-лягушка

Описание мастер-класса

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет.
  • Гуашь и акрил сохнут быстро, поэтому вы сможете забрать фигурку с собой сразу после мастер-класса.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Боярский двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Ростове
Провела экскурсии для 109 туристов
Влюблена в работу с глиной и наш славный город. Хочу, чтобы в каждом доме была посуда ручной работы!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 сен 2025
Добрый день!

С удовольствием побывали на мастер-классе у Александры. Потрясающе уютная мастерская в самом центре города, у стен Кремля.

В спокойной и доброй атмосфере погрузились в творчество. Время пролетело незаметно за душевными разговорами об истории города.

Мастер-класс приятно дополнил нашу прогулку и экскурсию по Ростову. Однозначно рекомендую.

