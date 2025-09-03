Мастер-класс по росписи фарфоровой фигурки в Ростове Великом

В Ростове Великом, в гончарной мастерской, можно расписывать фарфоровые фигурки, такие как мышкинская мышка или ростовская Царевна-лягушка. Для детей предлагается работа с гуашью, а взрослые могут использовать акрил.



Участники мастер-класса смогут насладиться чашечкой чая или местного цикория, обсуждая глину и народные ремёсла. После завершения мастер-класса готовую игрушку можно забрать с собой

Лучшее время для посещения

Лучшее время для участия в мастер-классе - это зимние и осенние месяцы. В это время года особенно приятно проводить время в уютной мастерской, создавая уникальные сувениры. Осенью и зимой такие занятия становятся отличным способом провести время с семьей или друзьями, погрузившись в атмосферу творчества.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.