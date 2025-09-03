Мастер-класс по росписи фарфоровой фигурки в Ростове Великом

В Ростове Великом, в гончарной мастерской, можно расписывать фарфоровые фигурки, такие как мышкинская мышка или ростовская Царевна-лягушка. Для детей предлагается работа с гуашью, а взрослые могут использовать акрил.
Участники мастер-класса смогут насладиться чашечкой чая или местного цикория, обсуждая глину и народные ремёсла. После завершения мастер-класса готовую игрушку можно забрать с собой
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальная возможность создать сувенир
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🖌 Быстрое высыхание красок
- ☕ Уютная атмосфера с чаем
- 🧑🎨 Знакомство с народными ремёслами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе - это зимние и осенние месяцы. В это время года особенно приятно проводить время в уютной мастерской, создавая уникальные сувениры. Осенью и зимой такие занятия становятся отличным способом провести время с семьей или друзьями, погрузившись в атмосферу творчества.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мышкинская мышка
- Ярославский мишка
- Ростовская Царевна-лягушка
Описание мастер-класса
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет.
- Гуашь и акрил сохнут быстро, поэтому вы сможете забрать фигурку с собой сразу после мастер-класса.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Боярский двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Ростове
Провела экскурсии для 109 туристов
Влюблена в работу с глиной и наш славный город. Хочу, чтобы в каждом доме была посуда ручной работы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
3 сен 2025
Добрый день!
С удовольствием побывали на мастер-классе у Александры. Потрясающе уютная мастерская в самом центре города, у стен Кремля.
В спокойной и доброй атмосфере погрузились в творчество. Время пролетело незаметно за душевными разговорами об истории города.
Мастер-класс приятно дополнил нашу прогулку и экскурсию по Ростову. Однозначно рекомендую.
Входит в следующие категории Ростова
