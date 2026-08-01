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Пешая 2 часа 25 отзывов Индивидуальная до 7 чел. В гостях у старинной Рузы Обзорная пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов на западе Московской области Начало: У Фабричного квартала от 6300 ₽ за всё до 7 чел. На машине 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Руза - боевой рубеж Москвы Уютное погружение в древнюю историю подмосковного города Начало: Около торгового центра Дикси от 8500 ₽ за всё до 4 чел. 1 час Индивидуальная до 12 чел. Экскурсия по Музею лозоплетения в Рузе Проследить путь ивового прута от заготовки до изящной мебели и узнать о традициях старинного ремесла Начало: В Фабричном квартале от 4000 ₽ за всё до 12 чел. Другие экскурсии Рузы

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