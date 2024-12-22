Руза — небольшой и живописный городок в Московской области, расположенный на одноименной реке в 80 км от столицы. В прошлом это город-крепость, не раз встававший на пути захватчиков.
Вы откроете его не только как форпост, некогда стоявший на границе нескольких княжеств, но и как уютный и зелёный город с множеством музеев, старинных церквей и древних сооружений.
Вы откроете его не только как форпост, некогда стоявший на границе нескольких княжеств, но и как уютный и зелёный город с множеством музеев, старинных церквей и древних сооружений.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Центральные улицы города и самые значимые достопримечательности, связанные с историей города и его современностью.
- Мемориал славы героев города времён Великой отечественной войны.
- Городок-детинец с воссозданным ансамблем древних деревянных укреплений.
- Тихие и уютные улочки города, на которых время как будто замерло.
- Четыре значимых храма города 18-19 вв.
Вы узнаете
- Какое значение сокрыто в названии города.
- Почему на гербе города изображены четыре перекрещенных сабли.
- Зачем Иван Калита составил духовную грамоту с упоминанием города, хотя помирать не собирался.
- Какая легенда связана с озером разбитых сердец.
- Какие народные традиции связаны с городом и при чем здесь фраза «Москву видишь?».
- И многое, многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Маршрут автомобильно-пешеходный, разделён на 3 этапа. Будем передвигаться пешком, а также для удобства на легковом автомобиле комфорт-класса.
- Экскурсия начинается в городе Руза, куда вам нужно добраться самостоятельно.
- Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости и за дополнительную плату).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около торгового центра Дикси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Рузе
Провели экскурсии для 3293 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. Приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательныхЗадать вопрос
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