Дмитрий — ваша команда гидов в Рузе

Провели экскурсии для 3293 туристов

читать дальше мест, где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. А с недавних пор я стал расширять команду: теперь по моим маршрутам вожу не только я, но и мои гиды-партнёры, которые близки мне по стилю проведения экскурсий: динамичность, гармония и историчность. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!

Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. Приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных