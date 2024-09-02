Экскурсии в Рузе

Найдено 2 экскурсии в Рузе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Руза - боевой рубеж Москвы
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руза - боевой рубеж Москвы
Уютное погружение в древнюю историю подмосковного города
Начало: Около торгового центра Дикси
30 сен в 09:00
3 окт в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
В гостях у старинной Рузы
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В гостях у старинной Рузы
Обзорная пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов на западе Московской области
Начало: У Фабричного квартала
Завтра в 11:00
29 сен в 11:00
5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 сентября 2024
    В гостях у старинной Рузы
    Замечательная экскурсия по маленькому, очень колоритному подмосковному городку. Квалифицированный, увлеченный, обаятельный гид Геннадий Викторович. Особая благодарность организаторам и экскурсоводу за
    читать дальше

    то, что были учтены наши пожелания, часть пешеходного маршрута заменена на автомобильный (на нашей машине). Приятно, что команда организаторов экскурсии безупречно пунктуальна; продумано, где припарковать автомобиль, а это немаловажная деталь. Искренне рекомендуем!

  • М
    Марина
    22 августа 2024
    В гостях у старинной Рузы
    21 августа посетили с соседями по даче старинную Рузу. Заказали экскурсию. Организатор Наталья. Экскурсию проводил Геннадий. Встретили нас на территории
    читать дальше

    фабричного квартала. Где мы оставили машину и отправились на экскурсию. Геннадий замечательный рассказчик., хорошо знающий историю Рузы и окрестностей. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового. Затем зашли в кафе "Кафе" Съели вкуснейшую Пицу и отправились в Комлево, где осмотрели храм Знамения Божьей матери самостоятельно. Погода была отличная. Виды очень красивые на реку и водохранилища. Поездка понравилась. Спасибо организаторам. Я думаю. Что Комлево. Надо включить в основную программу. Место живописное с интересной историей.

  • С
    Сергей
    13 августа 2024
    В гостях у старинной Рузы
    Эксклюзивная экскурсия, не имеющая аналогов.

Ответы на вопросы от путешественников по Рузе

Самые популярные экскурсии в Рузе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
  1. Руза - боевой рубеж Москвы
  2. В гостях у старинной Рузы
Сколько стоит экскурсия по Рузе в сентябре 2024
Сейчас в Рузе можно забронировать 2 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Рузе на 2024 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам