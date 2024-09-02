2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руза - боевой рубеж Москвы
Уютное погружение в древнюю историю подмосковного города
Начало: Около торгового центра Дикси
30 сен в 09:00
3 окт в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В гостях у старинной Рузы
Обзорная пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов на западе Московской области
Начало: У Фабричного квартала
Завтра в 11:00
29 сен в 11:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 сентября 2024Замечательная экскурсия по маленькому, очень колоритному подмосковному городку. Квалифицированный, увлеченный, обаятельный гид Геннадий Викторович. Особая благодарность организаторам и экскурсоводу за
- ММарина22 августа 202421 августа посетили с соседями по даче старинную Рузу. Заказали экскурсию. Организатор Наталья. Экскурсию проводил Геннадий. Встретили нас на территории
- ССергей13 августа 2024Эксклюзивная экскурсия, не имеющая аналогов.
Ответы на вопросы от путешественников по Рузе
Самые популярные экскурсии в Рузе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
Сколько стоит экскурсия по Рузе в сентябре 2024
Сейчас в Рузе можно забронировать 2 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Рузе на 2024 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь