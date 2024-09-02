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фабричного квартала. Где мы оставили машину и отправились на экскурсию. Геннадий замечательный рассказчик., хорошо знающий историю Рузы и окрестностей. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового. Затем зашли в кафе "Кафе" Съели вкуснейшую Пицу и отправились в Комлево, где осмотрели храм Знамения Божьей матери самостоятельно. Погода была отличная. Виды очень красивые на реку и водохранилища. Поездка понравилась. Спасибо организаторам. Я думаю. Что Комлево. Надо включить в основную программу. Место живописное с интересной историей.