Знакомство с городом начнётся издалека: вы ненадолго отправитесь в эпоху неолита и узнаете о первых поселениях на рузских землях. Затем мы погуляем по «улочкам-шкатулочкам» исторического центра. Вы узнаете о военных страницах из жизни Рузы и её героях. Раскроете тайны старинных домов, услышите о святынях города. И конечно, насладитесь живописной природой и чистым воздухом.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
История и памятники рузской земли
- Наш гид расскажет о первых жителях региона — финно-уграх, о строительстве Рузского кремля и его защитниках, а также о древнем водном пути через наши земли.
- Особое место займёт военная история края. Это походы князей Ольгерда и Михаила Тверского, нашествие орд Тохтамыша, литовско-московская война, или «Литовщина», и события 1812 года. Не останется без внимания история Великой Отечественной войны и послевоенные годы нашего города.
- Вы познакомитесь с архитектурой и историей домов на главных улицах Рузы. Услышите романтическую историю купца Леонтьева. Узнаете о таинственном доме Чёрной барыни. И откроете секретные места Фабричного квартала.
- Кроме того, мы воскресим в памяти десятки храмов, из которых в Рузе сохранилось только четыре.
В нашей программе:
- Рузское городище. Место, где располагался Рузский кремль. Со смотровых площадок вам откроется прекрасный вид.
- Центр города — площадь Партизан. Здесь находится Вечный огонь, мемориальный комплекс в честь погибших красноармейцев, а также один из старейших храмов города — Воскресенский собор.
- Главные улицы Рузы — Солнцева и Социалистическая. Прогуливаясь по ним, вы услышите интересные факты из жизни и истории города.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде для комфортной пешеходной прогулки
- С вами могут пойти дети от 10 лет
- Экскурсию проведёт наш профессиональный гид Геннадий Викторович
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Фабричного квартала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Рузе
Провели экскурсии для 57 туристов
Наша команда состоит из трёх человек. Оксана — идейный вдохновитель, Наталья — организатор и коммуникационный менеджер, Геннадий Викторович — опытный гид, краевед, историк, музейный сотрудник, коллекционер, известный и уважаемый в Рузе человек. Наша задача — организовать ваше путешествие по рузской земле так, чтобы вы получили яркие впечатления и интересную информацию, которую больше нигде не сможете найти.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
8 ноя 2024
Были на экскурсии 3.11.2024. Красивый, уютный, тихий городок. Экскурсию проводил для нашей компании Геннадий Викторович. Геннадий Викторович - замечательный экскурсовод, профессионал своего дела, обладает огромными знаниями по истории Рузы и
Станислав
4 ноя 2024
Замечательные организаторы и рассказчики, очень интересная экскурсия и очень приятные люди.
О
Ольга
31 окт 2024
Бали на экскурсии 31.10.2024. Экскурсию проводил Геннадий Викторович. Несмотря на плохую погоду 2 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Геннадий Викторович - профессионал своего дела, замечательная речь, огромный объем знаний
Р
Роман
23 окт 2024
Были на экскурсии с женой 19 октября 2024 года. Очень понравилось, прекрасный маршрут, отличный рассказ, очень много интересной и полезной информации. Красивый, уютный тихий городок. Всем рекомендуем.
Евгения
2 сен 2024
Замечательная экскурсия по маленькому, очень колоритному подмосковному городку. Квалифицированный, увлеченный, обаятельный гид Геннадий Викторович. Особая благодарность организаторам и экскурсоводу за то, что были учтены наши пожелания, часть пешеходного маршрута заменена на автомобильный (на нашей машине). Приятно, что команда организаторов экскурсии безупречно пунктуальна; продумано, где припарковать автомобиль, а это немаловажная деталь. Искренне рекомендуем!
М
Марина
22 авг 2024
21 августа посетили с соседями по даче старинную Рузу. Заказали экскурсию. Организатор Наталья. Экскурсию проводил Геннадий. Встретили нас на территории фабричного квартала. Где мы оставили машину и отправились на экскурсию.
С
Сергей
13 авг 2024
Эксклюзивная экскурсия, не имеющая аналогов.
Е
Екатерина
5 авг 2024
Руза - великолепный городок с богатой историей!
Мы предполагали, что он таков, но узнали об этом только из очень интересной экскурсии, которую провел для нас Геннадий Викторович.
Наш экскурсовод поразил нас широким диапазоном своих знаний в разных областях истории.
Рекомендуем!!
Мы предполагали, что он таков, но узнали об этом только из очень интересной экскурсии, которую провел для нас Геннадий Викторович.
Наш экскурсовод поразил нас широким диапазоном своих знаний в разных областях истории.
Рекомендуем!!
Д
Дмитрий
20 июл 2024
Вашей команде можно доверять, это главное в наше сложное время. И второе, профессионализм гида,, просто поразил. Очень довольны и надеюсь, что наша связь не прервется. Спасибо. Храни Вас Бог
М
Марианна
16 июн 2024
Большое спасибо организаторам и экскурсоводу. Очень интересно и познавательно. В маленьких городках так не хватает таких экскурсий! Особенно благодарим за трансфер из санатория "Дорохово" и обратно. Экскурсий в санатории нет совсем и это очень выручило. Свекровь очень довольна и приятно удивлена такому сервису! Побольше бы таких начинаний.
Т
Татьяна
25 мая 2024
Посетили Рузу в прекрасный солнечный майский день. Город уютный и спокойный. С Городка на высоком холме открывается живописная панорама на реку Рузу, которая когда-то была важной торговой и транспортной артерией
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