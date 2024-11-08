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и являлась частью пути из Варяг в Греки. Сам город в те времена был неприступной крепостью.

Все это нам рассказал Геннадий Викторович, который провел для нас эту замечательную экскурсию. Геннадий Викторович-военный, летчик, историк, археолог, музейный работник и даже не знаю, кто еще. Его знаний хватило бы на несколько книг, не то что на двухчасовой рассказ.

К сожалению, в городе не много осталось от старины, так как Руза серьезно пострадала во время Великой Отечественной Войны. Большинство зданий было уничтожено.

Особенно интересно было узнать о подвигах и бесстрашии жителей города, которые столкнулись с напором намного превышающей их силы немецкой армии, пережили оккупацию, вели партизанское движение.

В очередной раз испытали гордость за нашу страну и наш народ.

Стоит посетить Рузу, особенно, если живете недалеко. Мы, например, приехали с дачи всего за полчаса и очень приятно и познавательно провели субботний день.

Большое спасибо за организацию!