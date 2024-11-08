В гостях у старинной Рузы

Обзорная пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов на западе Московской области
Знакомство с городом начнётся издалека: вы ненадолго отправитесь в эпоху неолита и узнаете о первых поселениях на рузских землях. Затем мы погуляем по «улочкам-шкатулочкам» исторического центра. Вы узнаете о военных страницах из жизни Рузы и её героях. Раскроете тайны старинных домов, услышите о святынях города. И конечно, насладитесь живописной природой и чистым воздухом.
5
11 отзывов
В гостях у старинной Рузы
В гостях у старинной Рузы
В гостях у старинной Рузы
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

История и памятники рузской земли

  • Наш гид расскажет о первых жителях региона — финно-уграх, о строительстве Рузского кремля и его защитниках, а также о древнем водном пути через наши земли.
  • Особое место займёт военная история края. Это походы князей Ольгерда и Михаила Тверского, нашествие орд Тохтамыша, литовско-московская война, или «Литовщина», и события 1812 года. Не останется без внимания история Великой Отечественной войны и послевоенные годы нашего города.
  • Вы познакомитесь с архитектурой и историей домов на главных улицах Рузы. Услышите романтическую историю купца Леонтьева. Узнаете о таинственном доме Чёрной барыни. И откроете секретные места Фабричного квартала.
  • Кроме того, мы воскресим в памяти десятки храмов, из которых в Рузе сохранилось только четыре.

В нашей программе:

  • Рузское городище. Место, где располагался Рузский кремль. Со смотровых площадок вам откроется прекрасный вид.
  • Центр города — площадь Партизан. Здесь находится Вечный огонь, мемориальный комплекс в честь погибших красноармейцев, а также один из старейших храмов города — Воскресенский собор.
  • Главные улицы Рузы — Солнцева и Социалистическая. Прогуливаясь по ним, вы услышите интересные факты из жизни и истории города.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде для комфортной пешеходной прогулки
  • С вами могут пойти дети от 10 лет
  • Экскурсию проведёт наш профессиональный гид Геннадий Викторович

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Фабричного квартала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
8 ноя 2024
Были на экскурсии 3.11.2024. Красивый, уютный, тихий городок. Экскурсию проводил для нашей компании Геннадий Викторович. Геннадий Викторович - замечательный экскурсовод, профессионал своего дела, обладает огромными знаниями по истории Рузы и
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района, узнали от него много новой информации. Огромное спасибо за экскурсию! Очень порадовало, что организаторами продумано, где припарковать автомобиль, спасибо! Рекомендую всем желающим с пользой провести время и отдохнуть от суеты Москвы!!!

Станислав
4 ноя 2024
Замечательные организаторы и рассказчики, очень интересная экскурсия и очень приятные люди.
О
31 окт 2024
Бали на экскурсии 31.10.2024. Экскурсию проводил Геннадий Викторович. Несмотря на плохую погоду 2 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Геннадий Викторович - профессионал своего дела, замечательная речь, огромный объем знаний
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которым он умеет и хочет делиться. Нам экскурсия очень понравилась, спасибо! Редко, когда встречаешь такого экскурсовода, который удерживает твое внимание, подает много новой информации, которая "оседает" в голове! От души рекомендуем! И отдельное спасибо организатору - Наталье, все четко, понятно, на связи, охраняемая парковка очень приятный бонус! Успехов!

Р
23 окт 2024
Были на экскурсии с женой 19 октября 2024 года. Очень понравилось, прекрасный маршрут, отличный рассказ, очень много интересной и полезной информации. Красивый, уютный тихий городок. Всем рекомендуем.
Евгения
2 сен 2024
Замечательная экскурсия по маленькому, очень колоритному подмосковному городку. Квалифицированный, увлеченный, обаятельный гид Геннадий Викторович. Особая благодарность организаторам и экскурсоводу за то, что были учтены наши пожелания, часть пешеходного маршрута заменена на автомобильный (на нашей машине). Приятно, что команда организаторов экскурсии безупречно пунктуальна; продумано, где припарковать автомобиль, а это немаловажная деталь. Искренне рекомендуем!
М
22 авг 2024
21 августа посетили с соседями по даче старинную Рузу. Заказали экскурсию. Организатор Наталья. Экскурсию проводил Геннадий. Встретили нас на территории фабричного квартала. Где мы оставили машину и отправились на экскурсию.
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Геннадий замечательный рассказчик., хорошо знающий историю Рузы и окрестностей. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового. Затем зашли в кафе "Кафе" Съели вкуснейшую Пицу и отправились в Комлево, где осмотрели храм Знамения Божьей матери самостоятельно. Погода была отличная. Виды очень красивые на реку и водохранилища. Поездка понравилась. Спасибо организаторам. Я думаю. Что Комлево. Надо включить в основную программу. Место живописное с интересной историей.

С
13 авг 2024
Эксклюзивная экскурсия, не имеющая аналогов.
Е
5 авг 2024
Руза - великолепный городок с богатой историей!
Мы предполагали, что он таков, но узнали об этом только из очень интересной экскурсии, которую провел для нас Геннадий Викторович.
Наш экскурсовод поразил нас широким диапазоном своих знаний в разных областях истории.
Рекомендуем!!
Д
20 июл 2024
Вашей команде можно доверять, это главное в наше сложное время. И второе, профессионализм гида,, просто поразил. Очень довольны и надеюсь, что наша связь не прервется. Спасибо. Храни Вас Бог
М
16 июн 2024
Большое спасибо организаторам и экскурсоводу. Очень интересно и познавательно. В маленьких городках так не хватает таких экскурсий! Особенно благодарим за трансфер из санатория "Дорохово" и обратно. Экскурсий в санатории нет совсем и это очень выручило. Свекровь очень довольна и приятно удивлена такому сервису! Побольше бы таких начинаний.
Т
25 мая 2024
Посетили Рузу в прекрасный солнечный майский день. Город уютный и спокойный. С Городка на высоком холме открывается живописная панорама на реку Рузу, которая когда-то была важной торговой и транспортной артерией
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и являлась частью пути из Варяг в Греки. Сам город в те времена был неприступной крепостью.
Все это нам рассказал Геннадий Викторович, который провел для нас эту замечательную экскурсию. Геннадий Викторович-военный, летчик, историк, археолог, музейный работник и даже не знаю, кто еще. Его знаний хватило бы на несколько книг, не то что на двухчасовой рассказ.
К сожалению, в городе не много осталось от старины, так как Руза серьезно пострадала во время Великой Отечественной Войны. Большинство зданий было уничтожено.
Особенно интересно было узнать о подвигах и бесстрашии жителей города, которые столкнулись с напором намного превышающей их силы немецкой армии, пережили оккупацию, вели партизанское движение.
В очередной раз испытали гордость за нашу страну и наш народ.
Стоит посетить Рузу, особенно, если живете недалеко. Мы, например, приехали с дачи всего за полчаса и очень приятно и познавательно провели субботний день.
Большое спасибо за организацию!

Посетили Рузу в прекрасный солнечный майский день. Город уютный и спокойный. С Городка на высоком холме

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