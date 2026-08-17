Проследить путь ивового прута от заготовки до изящной мебели и узнать о традициях старинного ремесла
Какая корзина упоминается в Библии? Из чего плели древние славяне? И как библейские сюжеты связаны с окончанием Великой Отечественной войны? Обо всём этом и многом другом вы узнаете в музее, который посвящён одному из древнейших ремёсел человечества.
И увидите инструменты, с помощью которых ветки превращаются в детские кроватки и шедевры мебельного искусства.
Описание экскурсии
История лозоплетения — мы проследим развитие ремесла от простейших плетёных предметов до сложных художественных форм. Вы узнаете, сколько лет самой древней сохранившейся корзине и с какими деревьями предпочитали работать наши предки.
От ивового прута до готового изделия — разберёмся, какие сорта ивы используют теперешние мастера, где заготавливают лозу и как её очищают, окоряют, сушат и запаривают, превращая в гибкий материал.
Инструменты и станки — вы возмёте в руки и руссмотрите старинные и современные приспособления для обработки лозы.
История рузской мебельной фабрики — поговорим о корзинном складе конца 19 века, советской артели и становлении современного предприятия.
Галерея плетёных изделий — увидим традиционные корзины и короба разного назначения, вазоны, сумки, детские кроватки и образцы мебели. Рассмотрим разнообразие плетений и филигранную работу мастеров.
А ещё вы выясните, кто сделал плетёную мебель популярной среди российского дворянства и как лоза повлияла на послевоенное устройство мира.
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Фабричном квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Рузе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 8 часов 40 минут
Провели экскурсии для 201 туриста
Наша команда состоит из трёх человек. Оксана — идейный вдохновитель, Наталья — организатор и коммуникационный менеджер, Геннадий Викторович — аттестованный гид.
Наша задача — организовать ваше путешествие по рузской земле так, чтобы вы получили яркие впечатления и интересную информацию, которую больше нигде не сможете найти.
Похожие экскурсии на «Экскурсия по Музею лозоплетения в Рузе»