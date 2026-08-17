Какая корзина упоминается в Библии? Из чего плели древние славяне? И как библейские сюжеты связаны с окончанием Великой Отечественной войны? Обо всём этом и многом другом вы узнаете в музее, который посвящён одному из древнейших ремёсел человечества. И увидите инструменты, с помощью которых ветки превращаются в детские кроватки и шедевры мебельного искусства.

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Описание экскурсии

История лозоплетения — мы проследим развитие ремесла от простейших плетёных предметов до сложных художественных форм. Вы узнаете, сколько лет самой древней сохранившейся корзине и с какими деревьями предпочитали работать наши предки.

От ивового прута до готового изделия — разберёмся, какие сорта ивы используют теперешние мастера, где заготавливают лозу и как её очищают, окоряют, сушат и запаривают, превращая в гибкий материал.

Инструменты и станки — вы возмёте в руки и руссмотрите старинные и современные приспособления для обработки лозы.

История рузской мебельной фабрики — поговорим о корзинном складе конца 19 века, советской артели и становлении современного предприятия.

Галерея плетёных изделий — увидим традиционные корзины и короба разного назначения, вазоны, сумки, детские кроватки и образцы мебели. Рассмотрим разнообразие плетений и филигранную работу мастеров.

А ещё вы выясните, кто сделал плетёную мебель популярной среди российского дворянства и как лоза повлияла на послевоенное устройство мира.

Организационные детали