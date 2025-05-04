Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче

Прочитав старинные письма (а вы, кстати, знаете старославянский?), мы пройдём по местам, связанным с жизнью и делами великого князя Олега Рязанского. Его глазами взглянем на город и раскроем неочевидные тайны. А затем отправимся в Солотчу, где посетим древний монастырь, основанный Олегом, по желанию зайдём в трапезную и, конечно, полюбуемся великолепными корабельными соснами.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Памятник Олегу Рязанскому. Здесь князь расскажет о себе, своей семье и жизни. А вы ответите на его каверзные вопросы.

Памятник Сергию Радонежскому. Вы узнаете, какую роль сыграл святой в жизни Олега и всего княжества.

Часовня в честь 900-летия Рязани. Князя вы сможете лицезреть на одной из четырёх мозаик. Вы выясните, когда и почему он был причислен к лику святых и на какой отважный шаг решился на исходе своей жизни.

Гриб-дозорный. Правил князь в непростое время, но на помощь ему и жителям княжества приходили… грибы! Как? Это вам предстоит разгадать!

Успенский собор. Из очередного письма правителя вы узнаете, какие секреты таит это место.

Дворец Олега. А вот и дворец самого князя! Но, кажется, он здесь никогда не жил… Разберёмся с этим вместе.

Солотчинский женский монастырь. Мы отправимся в чудесный Мещерский край. Среди высоких сосен спрятался белокаменный монастырь. Кажется, и тут побывал наш князь!

После квест-экскурсии можно отведать душистого чая в трапезной при монастыре или погулять по тропе Паустовского.

Примерный тайминг

Программа в Рязани — 1,5 часа

Дорога в Солотчу — 30 минут

Программа в монастыре — 1 час

Чаепитие или прогулка (по желанию) — 30 минут

Дорога в Рязань — 30 минут

Организационные детали