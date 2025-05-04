Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче
Собрать и прочитать все княжеские письма и познакомиться со знаковыми уголками города
Прочитав старинные письма (а вы, кстати, знаете старославянский?), мы пройдём по местам, связанным с жизнью и делами великого князя Олега Рязанского. Его глазами взглянем на город и раскроем неочевидные тайны.
А затем отправимся в Солотчу, где посетим древний монастырь, основанный Олегом, по желанию зайдём в трапезную и, конечно, полюбуемся великолепными корабельными соснами.
Памятник Олегу Рязанскому. Здесь князь расскажет о себе, своей семье и жизни. А вы ответите на его каверзные вопросы.
Памятник Сергию Радонежскому. Вы узнаете, какую роль сыграл святой в жизни Олега и всего княжества.
Часовня в честь 900-летия Рязани. Князя вы сможете лицезреть на одной из четырёх мозаик. Вы выясните, когда и почему он был причислен к лику святых и на какой отважный шаг решился на исходе своей жизни.
Гриб-дозорный. Правил князь в непростое время, но на помощь ему и жителям княжества приходили… грибы! Как? Это вам предстоит разгадать!
Успенский собор. Из очередного письма правителя вы узнаете, какие секреты таит это место.
Дворец Олега. А вот и дворец самого князя! Но, кажется, он здесь никогда не жил… Разберёмся с этим вместе.
Солотчинский женский монастырь. Мы отправимся в чудесный Мещерский край. Среди высоких сосен спрятался белокаменный монастырь. Кажется, и тут побывал наш князь!
После квест-экскурсии можно отведать душистого чая в трапезной при монастыре или погулять по тропе Паустовского.
Примерный тайминг
Программа в Рязани — 1,5 часа
Дорога в Солотчу — 30 минут
Программа в монастыре — 1 час
Чаепитие или прогулка (по желанию) — 30 минут
Дорога в Рязань — 30 минут
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Renault Logan или Volkswagen Polo, сопровождение гида, призы
Дополнительные расходы: чай в трапезной — по желанию
Если вас больше 4 человек — пишите, обсудим варианты
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 2110 туристов
Раз вы решили приехать в Рязань — значит у вас хороший вкус! Рада приветствовать вас! Меня зовут Анастасия, я аккредитованный экскурсовод Рязанской области, а также — коренная рязанка, в прошлом — музейный сотрудник и учитель культурологии. Искренне люблю свой город и уверена, вы тоже влюбитесь в него!
Провожу экскурсии со своими коллегами-экскурсоводами.