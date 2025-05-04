Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче

Собрать и прочитать все княжеские письма и познакомиться со знаковыми уголками города
Прочитав старинные письма (а вы, кстати, знаете старославянский?), мы пройдём по местам, связанным с жизнью и делами великого князя Олега Рязанского. Его глазами взглянем на город и раскроем неочевидные тайны.

А затем отправимся в Солотчу, где посетим древний монастырь, основанный Олегом, по желанию зайдём в трапезную и, конечно, полюбуемся великолепными корабельными соснами.
5
1 отзыв
Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче
Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче
Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче
Ближайшие даты:
4
мая5
мая6
мая7
мая8
мая9
мая13
мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание квеста

Памятник Олегу Рязанскому. Здесь князь расскажет о себе, своей семье и жизни. А вы ответите на его каверзные вопросы.

Памятник Сергию Радонежскому. Вы узнаете, какую роль сыграл святой в жизни Олега и всего княжества.

Часовня в честь 900-летия Рязани. Князя вы сможете лицезреть на одной из четырёх мозаик. Вы выясните, когда и почему он был причислен к лику святых и на какой отважный шаг решился на исходе своей жизни.

Гриб-дозорный. Правил князь в непростое время, но на помощь ему и жителям княжества приходили… грибы! Как? Это вам предстоит разгадать!

Успенский собор. Из очередного письма правителя вы узнаете, какие секреты таит это место.

Дворец Олега. А вот и дворец самого князя! Но, кажется, он здесь никогда не жил… Разберёмся с этим вместе.

Солотчинский женский монастырь. Мы отправимся в чудесный Мещерский край. Среди высоких сосен спрятался белокаменный монастырь. Кажется, и тут побывал наш князь!

После квест-экскурсии можно отведать душистого чая в трапезной при монастыре или погулять по тропе Паустовского.

Примерный тайминг

  • Программа в Рязани — 1,5 часа
  • Дорога в Солотчу — 30 минут
  • Программа в монастыре — 1 час
  • Чаепитие или прогулка (по желанию) — 30 минут
  • Дорога в Рязань — 30 минут

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Renault Logan или Volkswagen Polo, сопровождение гида, призы
  • Дополнительные расходы: чай в трапезной — по желанию
  • Если вас больше 4 человек — пишите, обсудим варианты
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Рязани

Всё о Рязани в самом сердце города
Пешая
1.5 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
4 мая в 09:30
5 мая в 09:30
3800 ₽ за всё до 9 чел.
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пешая
2.5 часа
283 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Завтра в 14:00
4 мая в 10:00
5900 ₽ за всё до 8 чел.