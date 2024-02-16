Всё о Рязани в самом сердце города
Индивидуальная экскурсия в Рязани

Узнать о Евпатии Коловрате, чудотворных иконах, князе Олеге Ивановиче, и конечно, грибах с глазами

5
1 отзыв
Приглашаем вас в путешествие по Рязани, где каждый камень хранит вековые тайны.

Вас ждет знакомство с историческими достопримечательностями: Дворцом Олега, Успенским собором, монастырями и древними церквями.

Вы узнаете о легендарных личностях, оставивших свой след в истории города, таких как Евпатий Коловрат и князь Олег Иванович.

Мы расскажем о связи российских императоров с этими местами и поделимся удивительными фактами о Трубежской набережной и «грибах с глазами». Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь - ваш верный спутник.

Наши опытные гиды сделают ваше путешествие по Рязани незабываемым, показывая скрытые уголки и рассказывая увлекательные истории. Забронируйте своё приключение по древним улицам Рязани и ощутите дух прошлых веков
Всё о Рязани в самом сердце города
Всё о Рязани в самом сердце города
Всё о Рязани в самом сердце города
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Дворец Олега и Архиерейский двор.
  • Оборонительный вал 13 века.
  • Кафедральный Успенский собор и Спасо-Преображенский монастырь.
  • Церковь Спаса-на-Яру и Духовскую церковь.
  • Памятники Олегу Рязанскому и Сергею Есенину.
  • Соборный парк и фигурки грибов с глазами на Трубежной набережной.

Вы узнаете:

  • Что известно о легендарном Евпатии Коловрате, которого боялись монгольские полководцы и простые воины.
  • Почему знаменитый князь Олег Иванович считается российским пассионарием 14 века. Перед Куликовской битвой у него были все шансы объединить русские земли.
  • Отчего российские императоры в Рязани обязательно приходили помолиться в небольшой древний храм во имя Михаила Архангела.
  • Как получилось, что реки Трубеж, на которой стоял древний город, фактически нет, зато набережная существует.
  • Как создавался самый известный в России памятник Сергею Есенину на Трубежской набережной.
  • Почему в Рязани «грибы с глазами» и сколько их в городе.
  • Что за рязанский косопуз поселился на бывшем Пушкинском бульваре.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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16 фев 2024
Добрый день, была на экскурсии 14 февраля 2023 года, меня встретила
Анастасия- великолепный гид, профессионал своего дела, прекрасная девушка, отлично владеет исторической информацией, интересный, развернутый рассказ, запомнилась вся экскурсия, было очень занимательно и интересно, приеду ещё, но летом на праздник воздушных шаров😊 Анастасия, спасибо Вам за знакомство с Рязанью

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