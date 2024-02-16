Приглашаем вас в путешествие по Рязани, где каждый камень хранит вековые тайны.



Вас ждет знакомство с историческими достопримечательностями: Дворцом Олега, Успенским собором, монастырями и древними церквями.



Вы узнаете о легендарных личностях, оставивших свой след в истории города, таких как Евпатий Коловрат и князь Олег Иванович.



Мы расскажем о связи российских императоров с этими местами и поделимся удивительными фактами о Трубежской набережной и «грибах с глазами». Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь - ваш верный спутник.



Наши опытные гиды сделают ваше путешествие по Рязани незабываемым, показывая скрытые уголки и рассказывая увлекательные истории. Забронируйте своё приключение по древним улицам Рязани и ощутите дух прошлых веков