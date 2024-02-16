Узнать о Евпатии Коловрате, чудотворных иконах, князе Олеге Ивановиче, и конечно, грибах с глазами
Приглашаем вас в путешествие по Рязани, где каждый камень хранит вековые тайны.
Вас ждет знакомство с историческими достопримечательностями: Дворцом Олега, Успенским собором, монастырями и древними церквями.
Вы узнаете о легендарных личностях, оставивших свой след в истории города, таких как Евпатий Коловрат и князь Олег Иванович.
Мы расскажем о связи российских императоров с этими местами и поделимся удивительными фактами о Трубежской набережной и «грибах с глазами». Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь - ваш верный спутник.
Наши опытные гиды сделают ваше путешествие по Рязани незабываемым, показывая скрытые уголки и рассказывая увлекательные истории. Забронируйте своё приключение по древним улицам Рязани и ощутите дух прошлых веков
Вас ждет знакомство с историческими достопримечательностями: Дворцом Олега, Успенским собором, монастырями и древними церквями.
Вы узнаете о легендарных личностях, оставивших свой след в истории города, таких как Евпатий Коловрат и князь Олег Иванович.
Мы расскажем о связи российских императоров с этими местами и поделимся удивительными фактами о Трубежской набережной и «грибах с глазами». Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь - ваш верный спутник.
Наши опытные гиды сделают ваше путешествие по Рязани незабываемым, показывая скрытые уголки и рассказывая увлекательные истории. Забронируйте своё приключение по древним улицам Рязани и ощутите дух прошлых веков
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дворец Олега и Архиерейский двор.
- Оборонительный вал 13 века.
- Кафедральный Успенский собор и Спасо-Преображенский монастырь.
- Церковь Спаса-на-Яру и Духовскую церковь.
- Памятники Олегу Рязанскому и Сергею Есенину.
- Соборный парк и фигурки грибов с глазами на Трубежной набережной.
Вы узнаете:
- Что известно о легендарном Евпатии Коловрате, которого боялись монгольские полководцы и простые воины.
- Почему знаменитый князь Олег Иванович считается российским пассионарием 14 века. Перед Куликовской битвой у него были все шансы объединить русские земли.
- Отчего российские императоры в Рязани обязательно приходили помолиться в небольшой древний храм во имя Михаила Архангела.
- Как получилось, что реки Трубеж, на которой стоял древний город, фактически нет, зато набережная существует.
- Как создавался самый известный в России памятник Сергею Есенину на Трубежской набережной.
- Почему в Рязани «грибы с глазами» и сколько их в городе.
- Что за рязанский косопуз поселился на бывшем Пушкинском бульваре.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Соборной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 328 туристов
Я аккредитованный экскурсовод Рязанской области. Всю жизнь прожив в Рязани, отдала 8 лет работе в музейной сфере. Искренне люблю свой город, его архитектуру и атмосферу. Провожу экскурсии со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
16 фев 2024
Добрый день, была на экскурсии 14 февраля 2023 года, меня встретила
Анастасия- великолепный гид, профессионал своего дела, прекрасная девушка, отлично владеет исторической информацией, интересный, развернутый рассказ, запомнилась вся экскурсия, было очень занимательно и интересно, приеду ещё, но летом на праздник воздушных шаров😊 Анастасия, спасибо Вам за знакомство с Рязанью
Анастасия- великолепный гид, профессионал своего дела, прекрасная девушка, отлично владеет исторической информацией, интересный, развернутый рассказ, запомнилась вся экскурсия, было очень занимательно и интересно, приеду ещё, но летом на праздник воздушных шаров😊 Анастасия, спасибо Вам за знакомство с Рязанью
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