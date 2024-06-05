Экскурсии в Успенский собор Рязани

Найдено 11 экскурсий в категории «Успенский Собор» в Рязани, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань: факты, люди, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 8 чел.
Рязань сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 15 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900 за всё до 8 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
334 отзыва
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700 за всё до 8 чел.
На машине времени по Рязани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
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    нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:) Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!

  • Л
    Лиза
    4 июня 2024
    Рязань сквозь века
    Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    На машине времени по Рязани (на вашем авто)
    Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    На машине времени по Рязани (на вашем авто)
    Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
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    Очень приятный молодой человек с обширными знаниями, умением подать информацию и чувством юмора!! Любит и знает свой город. Знакомясь с такими замечательными молодыми людьми сердце переполняет гордость за нашу молодежь!! Желаем ему дальнейших успехов! Всем рекомендую этого экскурсовода!!

  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Рязань сквозь века
    Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Рязань: история, мифы и легенды
    Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях. Время с увлекательными страницами истории Рязани пролетело незаметно.
    Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событияхЕвгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Успенский Собор»

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  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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