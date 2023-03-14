Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах

Узнать факты и городские легенды от гида, который знает всех - и которого все знают

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В Рязани страшно гордятся тем, что город аж старше Москвы.

Но многие ли в курсе, что в 1095 году была основана вовсе не та Рязань, которую все знают сейчас? А сегодняшнее название город получил только в 18 веке… Хотите еще сенсаций? Журналист по профессии, я проведу вас по улицам Рязани и страницам её истории. Раскрою их максимально доступно, образно и со знанием дела.
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему вам понравится

Много лет я работал главным редактором крупнейших городских информсайтов. Мимо меня не проходило ни одно событие или происшествие в Рязани! А еще я был инициатором нескольких городских фестивалей — и всякий раз на концепцию праздника меня вдохновляла история родного края и её герои. Я люблю свой город и умею рассказать о нём интересно!

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по территории кремля и нескольким центральным улицам. Если вы в Рязани в первый раз, я подробно расскажу об ключевых локациях и основных этапах развития города. Если же хотите углубиться в историю, раскрою факты о рубежных событиях и известных персонах. В любом случае, мы коснёмся неожиданных вопросов о Рязани — и постараемся вместе найти ответы! Вот некоторые из них:

  • Откуда взялось название «Рязань» и почему это два города с одной историей?
  • Правда ли, что в Рязани грибы с глазами? Откуда пошла эта поговорка?
  • Когда и почему именно отсюда началось на Руси татаро-монгольское иго?
  • Кто такие Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка? Каких еще рязанцев знает весь мир?
  • Почему у рязанского кремля нет стен? Что общего между местной колокольней и московским Царь-колоколом?
  • Каким образом указ Екатерины II и сегодня ощущают на себе жители города?

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Общая длина маршрута – 3 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с рязанским кремлём
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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