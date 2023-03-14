Много лет я работал главным редактором крупнейших городских информсайтов. Мимо меня не проходило ни одно событие или происшествие в Рязани! А еще я был инициатором нескольких городских фестивалей — и всякий раз на концепцию праздника меня вдохновляла история родного края и её герои. Я люблю свой город и умею рассказать о нём интересно!
Мы прогуляемся по территории кремля и нескольким центральным улицам. Если вы в Рязани в первый раз, я подробно расскажу об ключевых локациях и основных этапах развития города. Если же хотите углубиться в историю, раскрою факты о рубежных событиях и известных персонах. В любом случае, мы коснёмся неожиданных вопросов о Рязани — и постараемся вместе найти ответы! Вот некоторые из них:
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Общая длина маршрута – 3 км.