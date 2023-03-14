В Рязани страшно гордятся тем, что город аж старше Москвы. Но многие ли в курсе, что в 1095 году была основана вовсе не та Рязань, которую все знают сейчас? А сегодняшнее название город получил только в 18 веке… Хотите еще сенсаций? Журналист по профессии, я проведу вас по улицам Рязани и страницам её истории. Раскрою их максимально доступно, образно и со знанием дела.

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Описание

Почему вам понравится

Много лет я работал главным редактором крупнейших городских информсайтов. Мимо меня не проходило ни одно событие или происшествие в Рязани! А еще я был инициатором нескольких городских фестивалей — и всякий раз на концепцию праздника меня вдохновляла история родного края и её герои. Я люблю свой город и умею рассказать о нём интересно!

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по территории кремля и нескольким центральным улицам. Если вы в Рязани в первый раз, я подробно расскажу об ключевых локациях и основных этапах развития города. Если же хотите углубиться в историю, раскрою факты о рубежных событиях и известных персонах. В любом случае, мы коснёмся неожиданных вопросов о Рязани — и постараемся вместе найти ответы! Вот некоторые из них:

Откуда взялось название «Рязань» и почему это два города с одной историей?

Правда ли, что в Рязани грибы с глазами? Откуда пошла эта поговорка?

Когда и почему именно отсюда началось на Руси татаро-монгольское иго?

Кто такие Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка? Каких еще рязанцев знает весь мир?

Почему у рязанского кремля нет стен? Что общего между местной колокольней и московским Царь-колоколом?

Каким образом указ Екатерины II и сегодня ощущают на себе жители города?

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Общая длина маршрута – 3 км.