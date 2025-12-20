Знаете ли вы, что Рязань скрывает множество тайн и загадок? Старинный город с богатым прошлым, где каждый камень хранит память о великих событиях.
В ходе экскурсии "Вот это Рязань!" вы узнаете,
В ходе экскурсии "Вот это Рязань!" вы узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнаете уникальные факты о Рязани
- 🏰 Посетите знаменитый кремль
- 📜 Погрузитесь в историю города
- 👥 Индивидуальный подход к каждому
- 🎉 Увлекательные рассказы от местного гида
Что можно увидеть
- Училище ВДВ
- Кремль
- Резные домики
- Уголок губернской Рязани
- Памятник Евпатию Коловрату
Описание экскурсии
Почему вам понравится
Много лет я работал главным редактором крупнейших городских информсайтов. Мимо меня не проходило ни одно событие или происшествие в Рязани! А еще я был инициатором нескольких городских фестивалей — и всякий раз на концепцию праздника меня вдохновляла история родного края и её герои. Я люблю свой город и умею рассказать о нём интересно!
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по территории кремля и нескольким центральным улицам. Если вы в Рязани в первый раз, я подробно расскажу о ключевых локациях и основных этапах развития города. Если же хотите углубиться в историю, раскрою факты о рубежных событиях и известных персонах. В любом случае, мы коснёмся неожиданных вопросов о Рязани — и постараемся вместе найти ответы! Вот некоторые из них:
- Откуда взялось название «Рязань» и почему это два города с одной историей?
- Правда ли, что в Рязани грибы с глазами? Откуда пошла эта поговорка?
- А почему Рязань называют «косопузой»?
- Когда и почему именно отсюда началось на Руси татаро-монгольское иго?
- Чем прославились Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка?
- Каких рязанцев знает весь мир?
- Почему у рязанского кремля нет стен?
- Почему рухнул первый кремлевский собор и как схитрил новый зодчий, чтобы это не повторилось?
- Как связаны с Рязанью российские государственные символы?
- Почему Паустовский называл Рязань «самым русским городом» и почему её так любят воздухоплаватели?
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Общая длина маршрута – 3 км.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Маргелова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 3729 туристов
Мне 49 лет. В прошлом журналист, главный редактор двух ведущих рязанских информсайтов, радиоведущий, арт-директор джазового кафе. Организовал в Рязани несколько городских фестивалей. Теперь моя профессия — познавательный туризм: провожу экскурсии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 348 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 20 дек 2025
Николай провёл прекрасную экскурсию! Всей семьёй в восторге 😀 Рассказал самые интересные истории о Рязани, показал город с лучшей стороны. Хочется возвращаться снова и снова!
Человек горит своим делом и это заметно: бешеная энергия 😁 Спасибо! Желаем профессионального роста и побольше гостей 😉
Человек горит своим делом и это заметно: бешеная энергия 😁 Спасибо! Желаем профессионального роста и побольше гостей 😉
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Потрясающие впечатления! Будем рекомендовать всем Николая, как замечательного экскурсовода 🙂Спасибо большое ещё раз!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилось. Содержательно. Интересно. Все дополнительные вопросы, которые задавали, были освещены. Комфортно и легко!
Спасибо
Спасибо
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А
Прекрасная экскурсия, Николай очень приятный собеседник с глубокими знаниями. Мы отлично провели время, узнали много нового, действительно экскурсия для открытий)) Рекомендую однозначно
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Спасибо Арсению за погружение в историю и непринужденную прогулку! Было очень интересно!
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Приехала в Рязань на один день, на концерт. И было свободное время, поэтому заранее выбрала экскурсию, не зная о Рязани ничего. При выборе ориентировалась на общий обзор, но с изюминкой.
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Входит в следующие категории Рязани
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