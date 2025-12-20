Знаете ли вы, что Рязань скрывает множество тайн и загадок? Старинный город с богатым прошлым, где каждый камень хранит память о великих событиях.В ходе экскурсии "Вот это Рязань!" вы узнаете,

как Екатерина II перепутала карты истории, почему Рязань называют "косопузой" и какие мировые личности здесь родились. Мы пройдемся по местам, где зарождалась история Руси, увидим знаменитое училище ВДВ, кремль без стен и многое другое. Экскурсия познакомит вас с удивительными фактами о городе, раскроет тайны Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки, а также покажет, как связаны с Рязанью российские государственные символы. Проведу вас по историческим местам, расскажу о значении Рязани для древней Руси и чем она примечательна сегодня. Присоединяйтесь к пешеходной экскурсии и раскройте для себя историческое богатство Рязани

Описание экскурсии

Почему вам понравится

Много лет я работал главным редактором крупнейших городских информсайтов. Мимо меня не проходило ни одно событие или происшествие в Рязани! А еще я был инициатором нескольких городских фестивалей — и всякий раз на концепцию праздника меня вдохновляла история родного края и её герои. Я люблю свой город и умею рассказать о нём интересно!

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по территории кремля и нескольким центральным улицам. Если вы в Рязани в первый раз, я подробно расскажу о ключевых локациях и основных этапах развития города. Если же хотите углубиться в историю, раскрою факты о рубежных событиях и известных персонах. В любом случае, мы коснёмся неожиданных вопросов о Рязани — и постараемся вместе найти ответы! Вот некоторые из них:

Откуда взялось название «Рязань» и почему это два города с одной историей?

Правда ли, что в Рязани грибы с глазами? Откуда пошла эта поговорка?

А почему Рязань называют «косопузой»?

Когда и почему именно отсюда началось на Руси татаро-монгольское иго?

Чем прославились Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка?

Каких рязанцев знает весь мир?

Почему у рязанского кремля нет стен?

Почему рухнул первый кремлевский собор и как схитрил новый зодчий, чтобы это не повторилось?

Как связаны с Рязанью российские государственные символы?

Почему Паустовский называл Рязань «самым русским городом» и почему её так любят воздухоплаватели?

Организационные детали