Изучить духовный и исторический центр Рязани и прочитать «летопись в камне» с гидом Епархии
Вы познакомитесь с уникальным ансамблем Рязанского кремля, услышите о князьях и святых, а также подниметесь на звонницу, чтобы полюбоваться панорамами города.
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Описание
Что вас ожидает
В первую очередь перенесёмся во времена основания кремля Переяславля-Рязанского, поговорим о его необычном расположении и первых князьях. Затем разберёмся, как из центра княжеской власти кремль превратился в духовную крепость земли Рязанской. Сквозь наше путешествие пройдут две большие темы:
История в лицах. Вы откроете предания о Великих Рязанских князьях — воинах и монахах; об их мудрых жёнах — великих княгинях. Узнаете, как жизни и духовные подвиги рязанских архипастырей судьбоносно вплетались в хроники Русского государства. Услышите о покровителе этой земли, Василии Рязанском, и других местночтимых святых подвижниках.
История в творениях предков. Монастыри, соборы, дворцы, иконы: вы оцените их красоту и гармонию, ощутите благодать чудотворных икон и услышите их необыкновенные сюжеты.
Маршрут
- Христорождественский собор, бывший когда-то первым каменным Успенским собором кремля.
- Архангельский собор — самый древний сохранившийся храм кремля с некрополем рязанских архиереев.
- Успенский собор с непростой судьбой и прекрасной архитектурой «нарышкинского барокко».
- Архиерейские палаты, одни из красивейших в стране.
- Соборная колокольня (с подъёмом). Внутри вы увидите экспозицию, посвящённую полувековому строительству колокольни. А затем полюбуетесь видами Рязани с высоты звонницы под рассказ о прошлом улиц, площадей, зданий и храмов.
Кстати, вы сравните современный город с фотографиями губернской Рязани, которые сделал Сергей Прокудин-Горский в 1912 году.
Организационные детали
- Длина маршрута примерно 2 км
- Подниматься на колокольню нужно будет по крутой лестнице, поэтому людям, страдающим хроническими заболеваниями, подъём не рекомендуется. Несовершеннолетние дети допускаются на колокольню только в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их безопасность.
- Экскурсию для вас проведёт один из аккредитованных гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- площадь перед Соборной колокольней
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.