В древнем облике Рязани и её хрониках отразилась вся история Православной Руси — вы увидите и узнаете её. Эта экскурсия не про легенды и байки, но про глубокое погружение в религиозно-историческую Рязань. Вы познакомитесь с уникальным ансамблем Рязанского кремля, услышите о князьях и святых, а также подниметесь на звонницу, чтобы полюбоваться панорамами города.

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Описание

Что вас ожидает

В первую очередь перенесёмся во времена основания кремля Переяславля-Рязанского, поговорим о его необычном расположении и первых князьях. Затем разберёмся, как из центра княжеской власти кремль превратился в духовную крепость земли Рязанской. Сквозь наше путешествие пройдут две большие темы:

История в лицах. Вы откроете предания о Великих Рязанских князьях — воинах и монахах; об их мудрых жёнах — великих княгинях. Узнаете, как жизни и духовные подвиги рязанских архипастырей судьбоносно вплетались в хроники Русского государства. Услышите о покровителе этой земли, Василии Рязанском, и других местночтимых святых подвижниках.

История в творениях предков. Монастыри, соборы, дворцы, иконы: вы оцените их красоту и гармонию, ощутите благодать чудотворных икон и услышите их необыкновенные сюжеты.

Маршрут

Христорождественский собор, бывший когда-то первым каменным Успенским собором кремля.

Архангельский собор — самый древний сохранившийся храм кремля с некрополем рязанских архиереев.

Успенский собор с непростой судьбой и прекрасной архитектурой «нарышкинского барокко».

Архиерейские палаты, одни из красивейших в стране.

Соборная колокольня (с подъёмом). Внутри вы увидите экспозицию, посвящённую полувековому строительству колокольни. А затем полюбуетесь видами Рязани с высоты звонницы под рассказ о прошлом улиц, площадей, зданий и храмов.

Кстати, вы сравните современный город с фотографиями губернской Рязани, которые сделал Сергей Прокудин-Горский в 1912 году.

Организационные детали