Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню

Изучить духовный и исторический центр Рязани и прочитать «летопись в камне» с гидом Епархии

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В древнем облике Рязани и её хрониках отразилась вся история Православной Руси — вы увидите и узнаете её. Эта экскурсия не про легенды и байки, но про глубокое погружение в религиозно-историческую Рязань.

Вы познакомитесь с уникальным ансамблем Рязанского кремля, услышите о князьях и святых, а также подниметесь на звонницу, чтобы полюбоваться панорамами города.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
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Описание

Что вас ожидает

В первую очередь перенесёмся во времена основания кремля Переяславля-Рязанского, поговорим о его необычном расположении и первых князьях. Затем разберёмся, как из центра княжеской власти кремль превратился в духовную крепость земли Рязанской. Сквозь наше путешествие пройдут две большие темы:

История в лицах. Вы откроете предания о Великих Рязанских князьях — воинах и монахах; об их мудрых жёнах — великих княгинях. Узнаете, как жизни и духовные подвиги рязанских архипастырей судьбоносно вплетались в хроники Русского государства. Услышите о покровителе этой земли, Василии Рязанском, и других местночтимых святых подвижниках.

История в творениях предков. Монастыри, соборы, дворцы, иконы: вы оцените их красоту и гармонию, ощутите благодать чудотворных икон и услышите их необыкновенные сюжеты.

Маршрут

  • Христорождественский собор, бывший когда-то первым каменным Успенским собором кремля.
  • Архангельский собор — самый древний сохранившийся храм кремля с некрополем рязанских архиереев.
  • Успенский собор с непростой судьбой и прекрасной архитектурой «нарышкинского барокко».
  • Архиерейские палаты, одни из красивейших в стране.
  • Соборная колокольня (с подъёмом). Внутри вы увидите экспозицию, посвящённую полувековому строительству колокольни. А затем полюбуетесь видами Рязани с высоты звонницы под рассказ о прошлом улиц, площадей, зданий и храмов.

Кстати, вы сравните современный город с фотографиями губернской Рязани, которые сделал Сергей Прокудин-Горский в 1912 году.

Организационные детали

  • Длина маршрута примерно 2 км
  • Подниматься на колокольню нужно будет по крутой лестнице, поэтому людям, страдающим хроническими заболеваниями, подъём не рекомендуется. Несовершеннолетние дети допускаются на колокольню только в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их безопасность.
  • Экскурсию для вас проведёт один из аккредитованных гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь перед Соборной колокольней
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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Святые места
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