Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек

Пешеходная экскурсия по центру современной Рязани позволит увидеть неповторимый ансамбль Рязанского кремля

Пешеходная экскурсия по центру современной Рязани позволит увидеть неповторимый ансамбль Рязанского кремля.

Вы сможете полюбоваться знаменитой Соборной колокольней и Успенским собором, построенным в 1699 году.
Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек
Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек
Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек
Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек
Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек
Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек
Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек

Что вас ожидает 🤩

  • Ансамбль Рязанского кремля (Соборная колокольня и Успенский собор)
  • Христорождественский собор
  • Спасо-Преображенский монастырь и Часовня Всех Святых
  • Архангельский собор
  • Храм в честь Преображения Господня (Спаса на Яру)
  • Церковь Святого Духа
  • Памятник Сергею Есенину
  • Музей "Фабрика игрушек"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее об экскурсии

Вас ждёт и самая ранняя каменная постройка Кремля — Христорождественский собор. В 2002 году в памятнике древнерусской архитектуры начала XV века были возобновлены богослужения.
Затем мы отправимся к Спасо-Преображенскому монастырю и Часовне Всех Святых, расположенной в мемориальном парке. По замыслу создателей, эта постройка воплощает историю города от древности до современности — на девяти бронзовых досках.
Посмотрим на Архангельский собор, храм в честь Преображения Господня (Спаса на Яру) и Церковь Святого Духа — редкий образец шатрового храма. Завершится экскурсия у памятника Сергею Есенину.

Фабрика игрушек

Далее мы побываем на "Фабрике игрушек", где посетители музея проходят весь путь от замысла до создания настоящей елочной игрушки. Детворе придется потрудиться, разгадывая музейные головоломки, а взрослые удивятся, как много непознанного скрыто в знакомых каждому вещах.
Вы узнайте новые и интересные факты из истории ёлочных игрушек. А в стеклодувной и художественной мастерских увидите тайну их рождения.

С 4 декабря по 10 января вас ждет

"Новогодняя Сказка о потерянном времени" ⌛

Огненное шоу 🔥

Яркая, новогодняя квест - программа 🎄

Потрясающие новогодние, волшебные декорации, атмосфера праздника и волшебства. ✨🎈🎉🎊🎁

Сказочные приключения

Мастер-класс "Делу время - потехи час" ❄❄❄🎄🎄💥💥

Добрый, сюрпризный, танцевальный и всеми любимый Дедушка Мороз. 🎄🎄🎄
Дискотека - Танцуют Все!!!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается участие в программе "Новогодняя Сказка о потерянном времени" - 850 руб. с человека
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по запросу
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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