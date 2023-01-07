Подробнее об экскурсии

Вас ждёт и самая ранняя каменная постройка Кремля — Христорождественский собор. В 2002 году в памятнике древнерусской архитектуры начала XV века были возобновлены богослужения.

Затем мы отправимся к Спасо-Преображенскому монастырю и Часовне Всех Святых, расположенной в мемориальном парке. По замыслу создателей, эта постройка воплощает историю города от древности до современности — на девяти бронзовых досках.

Посмотрим на Архангельский собор, храм в честь Преображения Господня (Спаса на Яру) и Церковь Святого Духа — редкий образец шатрового храма. Завершится экскурсия у памятника Сергею Есенину.

Фабрика игрушек

Далее мы побываем на "Фабрике игрушек", где посетители музея проходят весь путь от замысла до создания настоящей елочной игрушки. Детворе придется потрудиться, разгадывая музейные головоломки, а взрослые удивятся, как много непознанного скрыто в знакомых каждому вещах.

Вы узнайте новые и интересные факты из истории ёлочных игрушек. А в стеклодувной и художественной мастерских увидите тайну их рождения.

С 4 декабря по 10 января вас ждет

"Новогодняя Сказка о потерянном времени" ⌛

Огненное шоу 🔥

Яркая, новогодняя квест - программа 🎄

Потрясающие новогодние, волшебные декорации, атмосфера праздника и волшебства. ✨🎈🎉🎊🎁

Сказочные приключения

Мастер-класс "Делу время - потехи час" ❄❄❄🎄🎄💥💥

Добрый, сюрпризный, танцевальный и всеми любимый Дедушка Мороз. 🎄🎄🎄

Дискотека - Танцуют Все!!!