Подробнее об экскурсии
Вас ждёт и самая ранняя каменная постройка Кремля — Христорождественский собор. В 2002 году в памятнике древнерусской архитектуры начала XV века были возобновлены богослужения.
Затем мы отправимся к Спасо-Преображенскому монастырю и Часовне Всех Святых, расположенной в мемориальном парке. По замыслу создателей, эта постройка воплощает историю города от древности до современности — на девяти бронзовых досках.
Посмотрим на Архангельский собор, храм в честь Преображения Господня (Спаса на Яру) и Церковь Святого Духа — редкий образец шатрового храма. Завершится экскурсия у памятника Сергею Есенину.
Фабрика игрушек
Далее мы побываем на "Фабрике игрушек", где посетители музея проходят весь путь от замысла до создания настоящей елочной игрушки. Детворе придется потрудиться, разгадывая музейные головоломки, а взрослые удивятся, как много непознанного скрыто в знакомых каждому вещах.
Вы узнайте новые и интересные факты из истории ёлочных игрушек. А в стеклодувной и художественной мастерских увидите тайну их рождения.
С 4 декабря по 10 января вас ждет
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