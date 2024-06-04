Рязанский Кремль – экскурсии в Рязани

Найдено 22 экскурсии в категории «Рязанский Кремль» в Рязани, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
140 отзывов
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 8 чел.
Рязань сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
111 отзывов
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 15 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900 за всё до 8 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
334 отзыва
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700 за всё до 8 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах
Начало: на Соборной площади
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 950 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Рязань сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Рязань сквозь столетия: история и архитектура
Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей
Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
18 июня в 10:00
19 июня в 16:00
4 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Древняя, но юная Рязань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450 за человека
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое
Начало: Ул. Соборная, 16
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
«Коллекция красоты» Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Кремль со стихами Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея Леденца или Музея Шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиза
    4 июня 2024
    Рязань сквозь века
    Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
    Отличная экскурсия и отличный гид Николай! Было очень легко и интересно, даже ребенку 11 лет все 2,5 часа прогулки было увлекательно!)
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • А
    Алла
    23 мая 2024
    Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
    Были на экскурсии с Петром. Понравилось все. 2часа просто пролетели.
  • Д
    Денис
    22 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Лучший экскурсовод Рязани. Профессионал своего дела. Было очень позновательно и содержательно
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Рязань сквозь века
    Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Рязань: история, мифы и легенды
    Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях. Время с увлекательными страницами истории Рязани пролетело незаметно.
    Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событияхЕвгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Рязанский Кремль»

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  1. Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
  2. Рязань: история, мифы и легенды
  3. Рязань сквозь века
  4. Древние храмы Рязани
  5. Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
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