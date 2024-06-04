1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах
Начало: на Соборной площади
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань сквозь столетия: история и архитектура
Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей
Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
18 июня в 10:00
19 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое
Начало: Ул. Соборная, 16
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза4 июня 2024Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
- ТТатьяна27 мая 2024Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия и отличный гид Николай! Было очень легко и интересно, даже ребенку 11 лет все 2,5 часа прогулки было увлекательно!)
- ААлександр25 мая 2024Всё отлично.
- ААлла23 мая 2024Были на экскурсии с Петром. Понравилось все. 2часа просто пролетели.
- ДДенис22 мая 2024Лучший экскурсовод Рязани. Профессионал своего дела. Было очень позновательно и содержательно
- ТТатьяна20 мая 2024Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
- ЕЕкатерина20 мая 2024Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
- ИИрина19 мая 2024Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
- ССергей19 мая 2024Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях. Время с увлекательными страницами истории Рязани пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Рязанский Кремль»
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