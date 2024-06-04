🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 140 отзывов Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города Начало: На площади Маргелова 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии Начало: На Соборной площади 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии Начало: У памятника Евпатию Коловрату 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную Начало: Около собора Бориса и Глеба 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 111 отзывов Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы Начало: На Соборной улице от 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов Начало: Площадь перед Соборной колокольней 5 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 334 отзыва Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей Начало: На улице Семинарская 5 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида Начало: На площади Соборная 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах Начало: на Соборной площади 3 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Рязань сквозь столетия: история и архитектура Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань Расписание: Ежедневно, по договоренности 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 11 отзывов Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое Начало: Ул. Соборная, 16 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов «Коллекция красоты» Рязани Начало: Почтовая 64 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32 Расписание: Ежедневно 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов Кремль со стихами Есенина Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 9 отзывов Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес 1 500 ₽ за человека