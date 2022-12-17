Мы начнем прогулку с улицы Свободы, изобилующей легендами. Остановимся у бывшей богадельни сестер Титовых и дома мецената Рюмина — я расскажу, какие байки с ними связаны. А еще покажу монумент, посвященный поговорке о грибах, и памятник первому российскому нобелевскому лауреату Павлову. Также вы посмотрите на дом, где жили рязанские губернаторы, и Мальшинскую богадельню. Я раскрою, почему ее называют «нехорошим местом».
Вы увидите Центральный рынок на Екатерининской горке и услышите о нем веселые истории. Пройдете по улице, где нет ни одного дома, и оцените памятник знаменитому защитнику земли рязанской — Евпатию Коловрату. Завершится путешествие у памятника народному поэту Сергею Есенину. Я поделюсь историями о его жизни и подарю вам небольшой сувенир на память о матушке Рязани.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.