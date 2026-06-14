Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Вместе мы пройдем по улице Свободы, окутанной легендами, узнаем истории бывшей богадельни сестер Титовых и

дома мецената Рюмина. Откроем тайны Мальшинской богадельни и узнаем, почему ее называют «нехорошим местом». Вас ждут рассказы о Евпатии Коловрате, веселые истории о Центральном рынке и улице без домов. Экскурсия завершится у памятника Сергею Есенину, где вы получите сувенир на память о Рязани. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Рязань под новым углом и унести с собой частичку ее души

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Легенды и байки Рязани» - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно гулять по городу и наслаждаться его историческими местами.

Сейчас август — это идеальное время.