Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Вместе мы пройдем по улице Свободы, окутанной легендами, узнаем истории бывшей богадельни сестер Титовых и читать дальшеуменьшить
дома мецената Рюмина. Откроем тайны Мальшинской богадельни и узнаем, почему ее называют «нехорошим местом». Вас ждут рассказы о Евпатии Коловрате, веселые истории о Центральном рынке и улице без домов. Экскурсия завершится у памятника Сергею Есенину, где вы получите сувенир на память о Рязани. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Рязань под новым углом и унести с собой частичку ее души
Лучшие месяцы для экскурсии «Легенды и байки Рязани» - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно гулять по городу и наслаждаться его историческими местами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Свободы
Богадельня сестер Титовых
Дом мецената Рюмина
Монумент о грибах
Памятник Павлову
Дом рязанских губернаторов
Мальшинская богадельня
Центральный рынок
Памятник Евпатию Коловрату
Памятник Сергею Есенину
Описание экскурсии
Городские тайны
Мы начнем прогулку с улицы Свободы, изобилующей легендами. Остановимся у бывшей богадельни сестер Титовых и дома мецената Рюмина — я расскажу, какие байки с ними связаны. А еще покажу монумент, посвященный поговорке о грибах, и памятник первому российскому нобелевскому лауреату Павлову. Также вы посмотрите на дом, где жили рязанские губернаторы, и Мальшинскую богадельню. Я раскрою, почему ее называют «нехорошим местом».
Евпатий Коловрат, Сергей Есенин и не только
Вы увидите Центральный рынок на Екатерининской горке и услышите о нем веселые истории. Пройдете по улице, где нет ни одного дома, и оцените памятник знаменитому защитнику земли рязанской — Евпатию Коловрату. Завершится путешествие у памятника народному поэту Сергею Есенину. Я поделюсь историями о его жизни и подарю вам небольшой сувенир на память о матушке Рязани.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 668 туристов
Я родилась и живу в Рязани, поэтому знаю о ней множество удивительных фактов и легенд и с радостью поделюсь ими со всеми желающими. Рязанщина — родина известных поэтов, учёных и читать дальшеуменьшить
путешественников, и вы откроете для себя их имена, совершая со мной путешествие по следам знаменитых рязанцев.
Я аттестованный гид, постоянно совершенствую свои знания и умения. Мои авторские экскурсии помогут вам погрузиться в удивительный мир истории моей малой родины. Организую для вас яркие впечатления и отличное настроение!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
3
–
2
–
1
–
Светлана
Очень рекомендую данную экскурсию. Мне показалось, что Инна знает всё про Рязань! Легко, ненавязчиво и очень интересно. Много прошли, много посмотрели! На улице было очень снежно, но мы ни сколько не пожалели, что пошли на такую увлекательную прогулку.
+1
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Л
Людмила
Шикарная прогулка по живой истории. Грамотная, хорошо поставленная речь. Чувствуется, что человек любит свой город.
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Дмитрий
Абсолютно не пожалели, что заказали экскурсию по историческому центру Рязани у Инны. 2,5 часа пролетели как 5 минут. Узнали многое про образование города и его историческое развитие, об отдельных личностях читать дальшеуменьшить
прошлого,услышали много баек и легенд. Мне например было и ни к чему, что до правления Екатерины Великой старинный, русский город носил название Переяславль-Рязанский. Впечатления от экскурсии всецело только положительные. Инна очень контактный, открытый, общительный, увлечённый историей города человек. Она с лёгкостью оперирует датами из разных столетий, биографическими данными достойных людей Рязанщины, без колебаний ответила на все наши вопросы, что подчёркивает профессионализм гида. Советую ознакомиться с городом Рязань вместе с частным гидом Инной. Кстати у неё есть отдельные странички на просторах сети Интернет. Спасибо, что дочитали до конца.
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Елена
Как же нам повезло, что знакомство с Рязанью провела именно Инна! Невероятно теплый, душевный, эрудированный человек с очень приятной и непринужденной подачей истории - и истинной, и «легендарной». Видно, что читать дальшеуменьшить
Инна очень любит и свой город, и свою профессию. Незаметно пролетели 2,5 часа за приятной прогулкой и дружеской беседой, как давние знакомые! С нами была мама 72 лет - Инна заботливо предусматривала «лавочные привалы», за что особая ей благодарность. От души рекомендуем узнать все истории и легенды именно из уст Инны!
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Н
Наталия
Были у Инны в гостях - именно так хочется сказать, поскольку она с такой любовью рассказала нам про свой родной город, что он и нам стал родным)))). Формат экскурсии очень интересен переплетением времен, а маршрут построен так, что можно отдохнуть))))) Время пролетело быстро и незаметно. Узнали много интересного, увидели истинную красоту города))))) Влюбились в грибы)))) Инна, огромное Вам спасибо!!!!!
Инна
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за отзыв!
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Елена
Насладиться экскурсией в полной мере помешала погода. Наверное, на случай дождя должны быть какие-то альтернативные маршруты