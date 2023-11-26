Иоанно-Богословский монастырь, с
В 40 минутах езды от Рязани находится удивительный монастырь и Святой источник с купелью — это Иоанно-Богословская обитель, овеянная множеством легенд и по сей день хранящая неразгаданные тайны.
По преданию, хан Батый не тронул Иоанно-Богословскую обитель своей беспощадной рукой во время похода на Русь, потому что сам Иоанн Богослов явился к нему и защитил свою обитель.
По преданию, хан Батый не тронул Иоанно-Богословскую обитель своей беспощадной рукой во время похода на Русь, потому что сам Иоанн Богослов явился к нему и защитил свою обитель.
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даты
Что вас ожидает:
- Иоанно-Богословская обитель
- С. Пощупово
Описание
Под соседним холмом скрыт таинственный пещерный город — предания гласят, что именно тут и был монастырь изначально, когда его основали в далёком XII веке пришедшие из Греции христиане. Эти пещеры начинали изучать, но никому пока не удалось проникнуть в их тайны. Святой источник монастыря знаменит чудтворными исцелениями, а в храмах обители хранятся несколько чудтворных образов. В одном из соборов можно увидеть поразительный фаянсовый иконстас, а в другом — небычную костницу с останками монахов с разорённого в советское время кладбища. Организационные детали:
- Продолжительность – от 1,5 до 3 часов.
- Часть экскурсии проводится братией монастыря.
- Пощупово находится поблизости от Константинова – родины Сергея Есенина, и Новосёлок – родины оперных певцов братьев Пироговых. Возможна совмещённая поездка и экскурсии в любых комбинациях.
Любой день, любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Экскурсия монахов монастыря
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Победы (пр. Завражнова), РязаньЗавершение: Рязань, площадь Победы (пр. Завражнова), Рязань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день, любое времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Спасибо за ваш заказ! Свяжусь с вами в ближайшее время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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