Продолжительность – от 1,5 до 3 часов.

Часть экскурсии проводится братией монастыря.

Пощупово находится поблизости от Константинова – родины Сергея Есенина, и Новосёлок – родины оперных певцов братьев Пироговых. Возможна совмещённая поездка и экскурсии в любых комбинациях.

Под соседним холмом скрыт таинственный пещерный город — предания гласят, что именно тут и был монастырь изначально, когда его основали в далёком XII веке пришедшие из Греции христиане. Эти пещеры начинали изучать, но никому пока не удалось проникнуть в их тайны. Святой источник монастыря знаменит чудтворными исцелениями, а в храмах обители хранятся несколько чудтворных образов. В одном из соборов можно увидеть поразительный фаянсовый иконстас, а в другом — небычную костницу с останками монахов с разорённого в советское время кладбища. Организационные детали: